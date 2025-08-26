Апарт-отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии

Предлагаются инвестиции в отельные номера первого 5-звёздочного отеля Rotana в Грузии.
Расположен в самом быстро развивающемся районе Батуми — Гонио, на первой линии Чёрного моря.
Почему это предложение уникально:
Rotana — ведущий гостиничный оператор, основанный в ОАЭ, с глобальным присутствием: 100+ отелей в 24+ странах мира
Основные регионы — Ближний Восток и Северная Африка, а также Турция, Восточная Европа и Азия. В портфеле — городские бизнес-отели, курорты на первой линии, апарт-форматы и бренды upper-midscale, upscale и luxury.