  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Апарт-отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии

Апарт-отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии

Батуми, Грузия
от
$155,000
НДС
BTC
1.8436941
ETH
96.6358926
USDT
153 246.0984038
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8 1
Оставить заявку
ID: 32777
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    28

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Предлагаются инвестиции в отельные номера первого 5-звёздочного отеля Rotana в Грузии.

Расположен в самом быстро развивающемся районе Батуми — Гонио, на первой линии Чёрного моря.

Почему это предложение уникально:

  1. Доход от всего номерного фонда, а не только от Вашего номера
  2. Прозрачная и надёжная финансовая модель - расчёты инвестиционной привлекательности предоставлены Cushman & Wakefield.
  3. Подходит как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвестиционных стратегий (возможность переуступки прав гарантирована договором)
  4. Опция обратного выкупа +10%
  5. Гибкий график оплаты. Есть рассрочка
  6. Полностью пассивные инвестиции — без дополнительных расходов
  7. Членство в Gold Rotana Club для всех наших инвесторов
  8. Обширная инфраструктура: полноценный курортный комплекс — SPA, крытый и открытый бассейны, рестораны и бары, фитнес, детский клуб, конференц-залы, оборудованный пляж, казино

Rotana — ведущий гостиничный оператор, основанный в ОАЭ, с глобальным присутствием: 100+ отелей в 24+ странах мира
Основные регионы — Ближний Восток и Северная Африка, а также Турция, Восточная Европа и Азия. В портфеле — городские бизнес-отели, курорты на первой линии, апарт-форматы и бренды upper-midscale, upscale и luxury.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Коммерческое помещение
Площадь, м² 29.8
Цена за м², USD 5,201
Цена квартиры, USD 155,000

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Видеообзор апарт - отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом Oval
Батуми, Грузия
от
$70,000
Апарт - отель Orbi Continental
Батуми, Грузия
от
$83,000
Жилой комплекс "Georgian Wings"
Батуми, Грузия
от
$30,000
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$1,050
Вы просматриваете
Апарт-отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Батуми, Грузия
от
$155,000
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$365,400
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 261–310 м²
5 объектов недвижимости 5
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от озера Лиси. Проект состоит из 8 премиум вилл, расположенных на площади 2379 м2 в непосредственной близости от центра города. Из каждой виллы открывается потрясающий панорамный вид на город. Каждая вил…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Апарт - отель Taghi
Апарт - отель Taghi
Апарт - отель Taghi
Апарт - отель Taghi
Апарт - отель Taghi
Тбилиси, Грузия
от
$140,000
Количество этажей 4
Проект «Таги» расположен в Старом Тбилиси и, учитывая существующие ограничения, здесь есть низкоэтажные, индивидуально спроектированные квартиры. Жители комплекса смогут воспользоваться полным сервисом, предоставляемым многофункциональным проектом Old City Panorama, расположенным рядом с ним…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Показать все Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Батуми, Грузия
от
$51,000
Варианты отделки С отделкой
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Цена: 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 U…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
Показать все публикации