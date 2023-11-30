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Кафе и рестораны в Грузии

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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Продается Действующий Ресторан в самом Центре Туристической Зоны Тбилиси в Тбилиси, Грузия
Продается Действующий Ресторан в самом Центре Туристической Зоны Тбилиси
Тбилиси, Грузия
Площадь 575 м²
Количество этажей 3
Продается Действующий Ресторан в самом Центре Туристической Зоны Тбилиси   Тбилиси.  Ц…
€2,47 млн
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