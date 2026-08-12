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Кафе и рестораны в Грузии

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Аджарская Автономная Республика
3
Ресторан, кафе Удалить
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6 объектов найдено
Ресторан, кафе 210 м² в Тбилиси, Грузия
Ресторан, кафе 210 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
$395,000
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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Ресторан, кафе 324 м² в Батуми, Грузия
Ресторан, кафе 324 м²
Батуми, Грузия
Площадь 324 м²
Количество этажей 1
Продаются три действующих кафе в городе Ахалкалаки. Готовый бизнес в оживлённой локации с в…
$450,000
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Ресторан, кафе 70 м² в Батуми, Грузия
Ресторан, кафе 70 м²
Батуми, Грузия
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продаётся вегетарианское заведение в сердце старого Батуми. Кафе работает 2 года, бренд уже…
$17,000
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TekceTekce
Ресторан, кафе 720 м² в Батуми, Грузия
Ресторан, кафе 720 м²
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Площадь 720 м²
Количество этажей 25
Продаётся коммерческое помещение общего назначения в самом престижном районе курорта Батуми,…
$1,44 млн
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Продается коммерческая площадь в Бакуриани, Грузия. в Бакуриани, Грузия
Продается коммерческая площадь в Бакуриани, Грузия.
Бакуриани, Грузия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение площадью 317 кв.м в Бакуриани, на 0 этаже комплекса К2. Помещение от…
$143,000
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Коммерческие помещения на продажу в Тбилиси, Грузия
Коммерческие помещения на продажу
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Руставели 40 кв.м. После ремонта (с нетронутой сантехникой и мебелью) цена 700 000 долларов.
$700,000
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