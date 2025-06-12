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Долгосрочная аренда студий в Грузии

Тбилиси
32
Аджарская Автономная Республика
12
Батуми
11
Студия Удалить
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44 объекта найдено
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/12
Недавно отремонтированная квартира в аренду в Багеби, Цкнети шоссе, новое здание.32 кв.мэтаж…
$400
в месяц
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 11/23
Квартира в аренду в районе Сабуртало в Тбилиси, полностью меблированная, отремонтированная, …
$1,000
в месяц
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Studio Apartment is For Rent in Tbilisi в Тбилиси, Грузия
Studio Apartment is For Rent in Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/18
Studio Flat For For Ald в Тбилиси, штат Джорджия
$450
в месяц
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 20/22
apartment for rent in tbilisi shartava saburtalo x2 fusion complex
$1,000
в месяц
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 13/17
apartment for rent in tbilisi saburtalo demax
$700
в месяц
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 13/18
аренда квартиры в тбилиси исани
$500
в месяц
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7/10
аренда квартиры в тбилиси глдани
$450
в месяц
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Квартира 36м2 на Шартава (Лот А036ИН) в Батуми, Грузия
Квартира 36м2 на Шартава (Лот А036ИН)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 25/28
Видовая квартира , есть все необходимое для жизни с великолепным видом на море, старый город…
$400
в месяц
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 22/23
Сдается студия на 6-12 месяцев в комплексе бизнес-класса Shartava Fusion в районе Сабуртало,…
$600
в месяц
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 17/23
Apartment for rent in tbilisi saburtalo x2 development. full furnished newly built renovated one.
$1,300
в месяц
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/6
apartment for rent in tbilisi saburtalo your house in jikia complex.
$1,000
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8/23
Сдаётся уютная студия в Батуми. Комфортная студия с центральным отоплением — отличный вариа…
$500
в месяц
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 10/11
apartment for rent in Tbilisi saburtalo sairme street
$1,250
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 11/20
Сдаётся просторная студия в жилом комплексе White Sails. Современная студия с уютной атмосфе…
$950
в месяц
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/17
Сдается студия на 6-12 месяцев в районе Сабуртало, Тбилиси.  В апартаменте выполнен дизайне…
$500
в месяц
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 8/10
аренда квартиры в Didi Dighome Тбилиси
$400
в месяц
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Квартира 27м2 на Тбети (Лот А049ОЭ) в Батуми, Грузия
Квартира 27м2 на Тбети (Лот А049ОЭ)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/5
Сдается студия в тихом месте с видом на горы. Квартира находится в районе Бензе, за железнод…
$320
в месяц
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 9/15
apartment for rent in varketili tbilisi
$800
в месяц
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 12/22
apartment for rent in archi isani tbilisi
$800
в месяц
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 5/11
apartment for rent in avlabari tbilisi
$1,000
в месяц
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
апартаменты в аренду в Didi Dighome улица Giorgi Brtskinvale
$400
в месяц
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/7
apartment or rent in tiblisi your house in jikia complex
$900
в месяц
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/12
apartment for rent in gldani tbilisi
$500
в месяц
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/21
apartment for rent in tbilisi isani
$700
в месяц
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/17
Сдается студия на 6-12 месяцев в районе Сабуртало, Тбилиси.  В апартаменте выполнен дизайне…
$500
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/25
Сдается на 1 год – уютная и комфортная 1-комнатная квартира. Находится рядом с набережной и…
$400
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/3
Аренда от 1 года. Студия находится в тихом месте, в пригороде Батуми. Лот: А106ЖН
$250
в месяц
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 11/23
Apartment for rent in Tbilisi saburtalo archi tamarashvili complex.full urnished and newly r…
$1,500
в месяц
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 10/32
Сдается студия на 6-12 месяцев в районе Сабуртало, Тбилиси.  В апартаменте выполнен дизайне…
$500
в месяц
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/9
Сдается студия на 6-12 месяцев в районе Ваке, Тбилиси.  В апартаменте выполнен дизайнерский…
$450
в месяц
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