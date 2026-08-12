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Многоуровневые квартиры в Грузии

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Тбилиси
3
Батуми
3
Аджарская Автономная Республика
11
Многоуровневые квартиры Удалить
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15 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/3
Жилой комплекс X2 Home представляет собой воплощение современных трендов в архитектуре и диз…
$256,725
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
$75,250
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 4/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 7/26
Продаются 4 квартиры единым лотом в центре города с качественным ремонтом. Общая площадь — …
$755,000
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Многоуровневые квартиры 7 комнат в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 7 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 188 м²
Этаж 6/12
Продаётся инвестиционный проект гостиничного типа в одной из самых востребованных локаций Ба…
$329,000
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
$365,900
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/3
Жилой комплекс X2 Home представляет собой воплощение современных трендов в архитектуре и диз…
$246,456
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 4/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 485 м²
Этаж 19/19
Продаётся светлая, просторная пяти-шести комнатная квартира, на 19 этаже жилого комплекса Su…
$578,000
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/7
Продается светлый дуплекс в историческом центре Тбилиси, район Круглого сада 🔥 Предлагаем…
$82,400
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/3
Жилой комплекс X2 Home представляет собой воплощение современных трендов в архитектуре и диз…
$294,130
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 734 м²
Этаж 19/19
Продаётся видовая, светлая, просторная пяти-шести комнатная квартира, на 19 этаже жилого ком…
$629,500
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 11
Ваке, Аксис, Дуплекс, 98 кв, 2 спальни, 2 туалета, 11-12эт, 320к$ 4 зал, тренировочный за…
$348,427
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 4/4
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$122,640
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Многоуровневые квартиры в Шекветили, Грузия
Многоуровневые квартиры
Шекветили, Грузия
Площадь 40 м²
Этаж 2/9
The Shekvetili Forest~Beach Project is a new development in the Black Sea region designed fo…
$107,000
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Параметры недвижимости в Грузии

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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