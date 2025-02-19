Апарт-отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми

Первый семейный резорт сети Hilton в Батуми

Уникальный проект для инвестиций, акционные условия рассрочки 50/50 - 50% первоначальный взнос, 50% при получении ключей.

Расположение:

Расположен в районе малоэтажной застройки, что гарантирует отсутствие высотных зданий вокруг

Экологически чистая зона с развитой инфраструктурой

Идеально сочетает природу и городские удобства

Основные характеристики:

Общая площадь курорта: 10,000 кв.м

Количество блоков: 3, высотой всего 8 этажей

Общее число номеров: 320

Преимущества для жителей и гостей:

Ограниченное количество номеров позволяет избежать переполнения и сохранить приватность.

Постоянная заполняемость гостиницы обеспечивает стабильный поток услуг и удобство для всех гостей, программа лояльности для клиентов бренда

Возможность пользоваться всей инфраструктурой, закрытая территория

Инфраструктурные объекты:

Закрытый плавательный бассейн - круглогодичное удовольствие для взрослых и детей

Парная и сауна - расслабление и восстановление сил

Фитнес-центр - поддерживайте форму и здоровье

Кинозал - проведите вечер за просмотром любимых фильмов

Коворкинг и библиотека - работайте эффективно и вдохновенно

Конференц-зал - организуйте деловую встречу или мероприятие

Дополнительные услуги:

Продуктовый магазин, аптека и винный погреб для повседневных нужд.

Ожидаемый прирост до $4000 за м2. Расчет составлен на основании действующего отеля сети, где текущая стоимость квадратного метра составляет $6500.

Почему инвестировать с нами выгодно:

1. Мы являемся авторизованным партнёром девелопера, официально работаем в Грузии.

2. Покупаем апартаменты пулами, а не в розницу, что даёт нам возможность получать дополнительные скидки для наших клиентов.

3. Мы работаем "в белую". Все перечисления и оплаты происходят строго по договору и напрямую девелоперу, никаких дополнительных оплат и переплат.

4. Мы с Вами на связи до момента получения ключей и оформления приобретенной недвижимости в собственность, помогаем и защищаем Ваши интересы.

Свяжитесь с нашим представителем в Грузии, Маргаритой, сегодня для получения деталей по проекту.

С уважением, команда Satellite Estate