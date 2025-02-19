Апарт-отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми

Первый семейный резорт сети Hilton в Батуми
Уникальный проект для инвестиций, акционные условия рассрочки 50/50 - 50% первоначальный взнос, 50% при получении ключей.
Расположение:
- Расположен в районе малоэтажной застройки, что гарантирует отсутствие высотных зданий вокруг
- Экологически чистая зона с развитой инфраструктурой
- Идеально сочетает природу и городские удобства
- Основные характеристики:
- Общая площадь курорта: 10,000 кв.м
- Количество блоков: 3, высотой всего 8 этажей
- Общее число номеров: 320
- Преимущества для жителей и гостей:
- Ограниченное количество номеров позволяет избежать переполнения и сохранить приватность.
- Постоянная заполняемость гостиницы обеспечивает стабильный поток услуг и удобство для всех гостей, программа лояльности для клиентов бренда
- Возможность пользоваться всей инфраструктурой, закрытая территория
- Инфраструктурные объекты:
- Закрытый плавательный бассейн - круглогодичное удовольствие для взрослых и детей
- Парная и сауна - расслабление и восстановление сил
- Фитнес-центр - поддерживайте форму и здоровье
- Кинозал - проведите вечер за просмотром любимых фильмов
- Коворкинг и библиотека - работайте эффективно и вдохновенно
- Конференц-зал - организуйте деловую встречу или мероприятие
- Дополнительные услуги:
- Продуктовый магазин, аптека и винный погреб для повседневных нужд.
Ожидаемый прирост до $4000 за м2. Расчет составлен на основании действующего отеля сети, где текущая стоимость квадратного метра составляет $6500.
Почему инвестировать с нами выгодно:
1. Мы являемся авторизованным партнёром девелопера, официально работаем в Грузии.
2. Покупаем апартаменты пулами, а не в розницу, что даёт нам возможность получать дополнительные скидки для наших клиентов.
3. Мы работаем "в белую". Все перечисления и оплаты происходят строго по договору и напрямую девелоперу, никаких дополнительных оплат и переплат.
4. Мы с Вами на связи до момента получения ключей и оформления приобретенной недвижимости в собственность, помогаем и защищаем Ваши интересы.
Свяжитесь с нашим представителем в Грузии, Маргаритой, сегодня для получения деталей по проекту.
С уважением, команда Satellite Estate