  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Апарт-отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми

Апарт-отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми

Батуми, Грузия
от
$65,130
;
17
ID: 33172
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

Первый семейный резорт сети Hilton в Батуми

Уникальный проект для инвестиций, акционные условия рассрочки 50/50 - 50% первоначальный взнос, 50% при получении ключей.

Расположение:

  • Расположен в районе малоэтажной застройки, что гарантирует отсутствие высотных зданий вокруг
  • Экологически чистая зона с развитой инфраструктурой
  • Идеально сочетает природу и городские удобства
  • Основные характеристики:
  • Общая площадь курорта: 10,000 кв.м
  • Количество блоков: 3, высотой всего 8 этажей
  • Общее число номеров: 320
  • Преимущества для жителей и гостей:
  • Ограниченное количество номеров позволяет избежать переполнения и сохранить приватность.
  • Постоянная заполняемость гостиницы обеспечивает стабильный поток услуг и удобство для всех гостей, программа лояльности для клиентов бренда
  • Возможность пользоваться всей инфраструктурой, закрытая территория
  • Инфраструктурные объекты:
  • Закрытый плавательный бассейн - круглогодичное удовольствие для взрослых и детей
  • Парная и сауна - расслабление и восстановление сил
  • Фитнес-центр - поддерживайте форму и здоровье
  • Кинозал - проведите вечер за просмотром любимых фильмов
  • Коворкинг и библиотека - работайте эффективно и вдохновенно
  • Конференц-зал - организуйте деловую встречу или мероприятие
  • Дополнительные услуги:
  • Продуктовый магазин, аптека и винный погреб для повседневных нужд.

Ожидаемый прирост до $4000 за м2. Расчет составлен на основании действующего отеля сети, где текущая стоимость квадратного метра составляет $6500.

Почему инвестировать с нами выгодно:

1. Мы являемся авторизованным партнёром девелопера, официально работаем в Грузии.

2. Покупаем апартаменты пулами, а не в розницу, что даёт нам возможность получать дополнительные скидки для наших клиентов.

3. Мы работаем "в белую". Все перечисления и оплаты происходят строго по договору и напрямую девелоперу, никаких дополнительных оплат и переплат.

4. Мы с Вами на связи до момента получения ключей и оформления приобретенной недвижимости в собственность, помогаем и защищаем Ваши интересы.

Свяжитесь с нашим представителем в Грузии, Маргаритой, сегодня для получения деталей по проекту.

С уважением, команда Satellite Estate

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 33.4
Цена за м², USD 1,950
Цена квартиры, USD 65,132
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 68.7
Цена за м², USD 1,950
Цена квартиры, USD 133,968

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Все новости
