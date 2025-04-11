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Жилой комплекс "Real Palace Blue" (ХО)

Батуми, Грузия
от
$32,580
;
9
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 17702
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    29

О комплексе

?Real Palace Blue – новый, многоэтажный жилой дом премиум - класса, расположенный в самом развивающемся районе города Батуми, в 180 метрах от моря. Комплекс расположен у моря, на новом бульваре, где сочетаются туризм, бизнес и повседневная жизнь.
?Здесь, вы можете выбрать апартаменты с прекрасным панорамным видом на город, горы и Черное море.
?Real Palace Blue имеет современную архитектуру и классические формы, вдохновленные, захватывающей красотой моря и гор.
?Рассрочка на 30 месяцев.
?Первоначальный взнос: 30%. 
?Срок сдачи объекта: 4 квартал 2026 года.
 

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс "Real Palace Blue" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$32,580
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