Жилой комплекс "Real Palace Blue" (ХО)

?Real Palace Blue – новый, многоэтажный жилой дом премиум - класса, расположенный в самом развивающемся районе города Батуми, в 180 метрах от моря. Комплекс расположен у моря, на новом бульваре, где сочетаются туризм, бизнес и повседневная жизнь.

?Здесь, вы можете выбрать апартаменты с прекрасным панорамным видом на город, горы и Черное море.

?Real Palace Blue имеет современную архитектуру и классические формы, вдохновленные, захватывающей красотой моря и гор.

?Рассрочка на 30 месяцев.

?Первоначальный взнос: 30%.

?Срок сдачи объекта: 4 квартал 2026 года.

