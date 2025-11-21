  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс Reverance by otium

Жилой комплекс Reverance by otium

Батуми, Грузия
Цена по запросу
;
5 1
ID: 32946
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

English English

Уважение — это больше, чем просто имя, это подход, который отражает наше отношение к пространству, комфорту и эстетике. Этот проект был создан с идеей, что каждая деталь должна воплощать элегантность, функциональное спокойствие и изысканность.

Наше видение состоит в том, чтобы создать жилое пространство, где энергия города и требования современной жизни гармонично сочетаются с внутренним спокойствием и связью с природой.
Реверанс устанавливает новый стандарт для современной жизни - сочетание изысканной архитектуры, комфорта и ориентированного на человека дизайна.

Reverance - это совместная разработка Otium и MN Group - жилого комплекса, который объединяет современную архитектуру, дизайн, ориентированный на резидентов, и высокий уровень жизни.
Проект расположен в одном из самых быстрорастущих районов Батуми, в районе Черноморского побережья. Структура включает в себя два 16-этажных здания с общей площадью 360 квартир - каждый продуманно разработан для достижения идеального баланса света, спокойствия и функциональности.


Реверанс - это больше, чем просто дом - это пространство, где архитектура, вдохновленная движением, минималистской элегантностью и адаптированными к жизни макетами, объединяется, чтобы определить новый стандарт для современной жизни.
Оценочное завершение: июль 2028

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Видеообзор жилой комплекс Reverance by otium

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой комплекс Reverance by otium
Батуми, Грузия
Цена по запросу
