Жилой комплекс Reverance by otium

Уважение — это больше, чем просто имя, это подход, который отражает наше отношение к пространству, комфорту и эстетике. Этот проект был создан с идеей, что каждая деталь должна воплощать элегантность, функциональное спокойствие и изысканность.

Наше видение состоит в том, чтобы создать жилое пространство, где энергия города и требования современной жизни гармонично сочетаются с внутренним спокойствием и связью с природой.

Реверанс устанавливает новый стандарт для современной жизни - сочетание изысканной архитектуры, комфорта и ориентированного на человека дизайна.

Reverance - это совместная разработка Otium и MN Group - жилого комплекса, который объединяет современную архитектуру, дизайн, ориентированный на резидентов, и высокий уровень жизни.

Проект расположен в одном из самых быстрорастущих районов Батуми, в районе Черноморского побережья. Структура включает в себя два 16-этажных здания с общей площадью 360 квартир - каждый продуманно разработан для достижения идеального баланса света, спокойствия и функциональности.



Реверанс - это больше, чем просто дом - это пространство, где архитектура, вдохновленная движением, минималистской элегантностью и адаптированными к жизни макетами, объединяется, чтобы определить новый стандарт для современной жизни.

Оценочное завершение: июль 2028