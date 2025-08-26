Апарт-отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми

Представляем вашему вниманию уникальную возможность стать владельцем современной квартиры в комплексе, расположенном в одном из самых живописных уголков Грузии – Квариати. Это не просто квартира, а воплощение мечты о жизни у моря, где роскошь встречается с природой, а комфорт – с безупречным стилем.

Расположение, которое завораживает:

Комплекс расположен в умиротворяющем Квариати, где величественные горы Аджарии встречаются с кристально чистой береговой линией Черного моря. Окруженный уникальным оливковым садом, этот уголок природы подарит вам ощущение полного уединения и спокойствия. Из каждой квартиры открывается поистине захватывающий вид: с одной стороны – живописные горные пейзажи, с другой – бескрайнее синее море. Просыпайтесь под пение птиц и наслаждайтесь закатами, окрашивающими небо над морем в невероятные цвета.

Инфраструктура комплекса в стиле 5-звездочного отеля:

Ваш новый дом предлагает не просто квартиру, а целый образ жизни, наполненный комфортом и эксклюзивными удобствами, достойными 5-звездочного отеля:

- Открытый бассейн и бассейн на крыше;

- Панорамные рестораны и бары;

- Фитнес-центр, сайна;

- Лобби, парковка.

Выгодные условия приобретения:

Станьте владельцем этой эксклюзивной недвижимости! Комплекс будет сдан в сентябре 2027 года, что дает вам возможность спланировать свои финансы и приобрести квартиру на выгодных условиях:

Первоначальный взнос: Всего 20% от стоимости квартиры.

Беспроцентная рассрочка: Удобная рассрочка платежей до декабря 2027 года, позволяющая вам выплачивать стоимость квартиры без переплат.

Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше!