  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Апарт-отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми

Апарт-отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми

Батуми, Грузия
Цена по запросу
;
18
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 28011
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Представляем вашему вниманию уникальную возможность стать владельцем современной квартиры в комплексе, расположенном в одном из самых живописных уголков Грузии – Квариати. Это не просто квартира, а воплощение мечты о жизни у моря, где роскошь встречается с природой, а комфорт – с безупречным стилем.

Расположение, которое завораживает:

Комплекс расположен в умиротворяющем Квариати, где величественные горы Аджарии встречаются с кристально чистой береговой линией Черного моря. Окруженный уникальным оливковым садом, этот уголок природы подарит вам ощущение полного уединения и спокойствия. Из каждой квартиры открывается поистине захватывающий вид: с одной стороны – живописные горные пейзажи, с другой – бескрайнее синее море. Просыпайтесь под пение птиц и наслаждайтесь закатами, окрашивающими небо над морем в невероятные цвета.

Инфраструктура комплекса в стиле 5-звездочного отеля:

Ваш новый дом предлагает не просто квартиру, а целый образ жизни, наполненный комфортом и эксклюзивными удобствами, достойными 5-звездочного отеля:

- Открытый бассейн и бассейн на крыше;

- Панорамные рестораны и бары;

- Фитнес-центр, сайна;

- Лобби, парковка.

Выгодные условия приобретения:

Станьте владельцем этой эксклюзивной недвижимости! Комплекс будет сдан в сентябре 2027 года, что дает вам возможность спланировать свои финансы и приобрести квартиру на выгодных условиях:

  • Первоначальный взнос: Всего 20% от стоимости квартиры.
  • Беспроцентная рассрочка: Удобная рассрочка платежей до декабря 2027 года, позволяющая вам выплачивать стоимость квартиры без переплат.

Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше!

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Кутаиси, Грузия
от
$30,000
Многоквартирный жилой дом Alpha Eristavi
Тбилиси, Грузия
от
$80,000
Апарт - отель Archi Kokhta
Бакуриани, Грузия
от
$56,000
Жилой комплекс Greenhill residance
Тбилиси, Грузия
от
$180,000
Многоквартирный жилой дом Oval
Батуми, Грузия
от
$70,000
Вы просматриваете
Апарт-отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Батуми, Грузия
от
$30,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 34
AVENUE by ORBI - расположен в туристическом центре Батуми, на красивейшей Аллее Героев. Все квартиры имеют панорамный вид на море, аллею и город Аллея Героев, как одна из визитных карточек Батуми, является крупнейшим проспектом города - с современной архитектурной застройкой и развитой инфр…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Кисисхеви, Грузия
от
$385,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 209 м²
1 объект недвижимости 1
Премиальный винно & туристический проект, основанный в 2008 году немецким предпринимателем в сердце винодельческого региона Грузии — Кахетии. Schuchmann Wines Chateau, Villas & SPA предлагает уникальную возможность инвестировать в роскошные виллы с собственными виноградниками. Каждая вилла п…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Tbilisi Terrace
Многоквартирный жилой дом Tbilisi Terrace
Многоквартирный жилой дом Tbilisi Terrace
Многоквартирный жилой дом Tbilisi Terrace
Тбилиси, Грузия
от
$123,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 19
The main advantage of Tbilisi Terrace is its prime location in the center of Tbilisi, situated at R. Agladze Street #1. Being centrally located, residents of Tbilisi Terrace enjoy easy access to the city's main attractions, amenities, and public transportation, making it a highly desirable p…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
Показать все публикации