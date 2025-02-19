Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми

▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми.

Представляем вам новый жилой комплекс премиум-класса в одном из самых развитых районов Батуми, по адресу ул. Георгия Леонидзе, 4г. Всего 1,8 км до моря, рядом вся необходимая инфраструктура, зелёные зоны и удобная транспортная развязка.

▌ Ключевые преимущества

- Современные высотные здания (30 этажей), монолитно-каркасная конструкция, экологически чистые материалы.

- Панорамные окна, высокие потолки, витражное остекление холлов.

- Скоростные малошумные лифты, центральные коммуникации, пожарная сигнализация.

- Собственный 4-уровневый паркинг, коммерческие помещения на первых этажах.

- Благоустроенный двор: зоны отдыха, детская и спортивная площадки, ландшафтное озеленение.

- Безопасность: огороженная территория, видеонаблюдение, домофонные системы.

- Опытный застройщик — Elita Group+ (с 2013 года).

▌ Локация и инфраструктура

- 1,8 км до пляжа, 200 м до оживлённой автодороги.

- В пешей доступности: магазины, супермаркеты, кафе, рестораны, рынок «Хопа», ТЦ Hopa Bazar.

- Образование: школа №9 и детский сад в 500 м.

- Медицина: больница и госпиталь в 1,5 км.

- Развлечения: озеро Ардагани, аквапарк, луна-парк, дельфинарий, зоопарк.

▌ Транспортная доступность

- Остановки общественного транспорта в 290 м (автобусы и маршрутки по всему городу).

- 8 км до центрального автовокзала и ж/д станции «Батуми-Пассажирская».

- 6 км до международного аэропорта, 4 км до морского порта.

▌ Квартиры

- Варианты: студии, 1- и 2-комнатные квартиры (31–97 м²).

- Состояние: чёрный каркас — возможность индивидуальной отделки и дизайна.

- Открытые балконы с ограждениями из закалённого стекла.

- Энергоэффективные стеклопакеты, отличная тепло- и шумоизоляция.

- Панорамные виды на море и город.

▌ Условия покупки

- Продажа за наличный расчёт.

- Возможность оформления ипотеки от TBC Bank — подробности в офисе продаж.

Это не просто жильё, а пространство для жизни с высоким уровнем комфорта, безопасностью и уникальной атмосферой уюта.