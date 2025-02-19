Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми

Цена по запросу
Оплата криптовалютой
ID: 35082
Дата обновления: 30.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    30

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартиры без первоначального взноса в Батуми.

Представляем вам новый жилой комплекс премиум-класса в одном из самых развитых районов Батуми, по адресу ул. Георгия Леонидзе, 4г. Всего 1,8 км до моря, рядом вся необходимая инфраструктура, зелёные зоны и удобная транспортная развязка.

Ключевые преимущества

- Современные высотные здания (30 этажей), монолитно-каркасная конструкция, экологически чистые материалы.
- Панорамные окна, высокие потолки, витражное остекление холлов.
- Скоростные малошумные лифты, центральные коммуникации, пожарная сигнализация.
- Собственный 4-уровневый паркинг, коммерческие помещения на первых этажах.
- Благоустроенный двор: зоны отдыха, детская и спортивная площадки, ландшафтное озеленение.
- Безопасность: огороженная территория, видеонаблюдение, домофонные системы.
- Опытный застройщик — Elita Group+ (с 2013 года).

Локация и инфраструктура

- 1,8 км до пляжа, 200 м до оживлённой автодороги.
- В пешей доступности: магазины, супермаркеты, кафе, рестораны, рынок «Хопа», ТЦ Hopa Bazar.
- Образование: школа №9 и детский сад в 500 м.
- Медицина: больница и госпиталь в 1,5 км.
- Развлечения: озеро Ардагани, аквапарк, луна-парк, дельфинарий, зоопарк.

Транспортная доступность

- Остановки общественного транспорта в 290 м (автобусы и маршрутки по всему городу).
- 8 км до центрального автовокзала и ж/д станции «Батуми-Пассажирская».
- 6 км до международного аэропорта, 4 км до морского порта.

Квартиры

- Варианты: студии, 1- и 2-комнатные квартиры (31–97 м²).
- Состояние: чёрный каркас — возможность индивидуальной отделки и дизайна.
- Открытые балконы с ограждениями из закалённого стекла.
- Энергоэффективные стеклопакеты, отличная тепло- и шумоизоляция.
- Панорамные виды на море и город.

Условия покупки

- Продажа за наличный расчёт.
- Возможность оформления ипотеки от TBC Bank — подробности в офисе продаж.

Это не просто жильё, а пространство для жизни с высоким уровнем комфорта, безопасностью и уникальной атмосферой уюта.

Образование

Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Батуми, Грузия
от
$53,000
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$268,000
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Батуми, Грузия
от
$35,000
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Цихисдзири, Грузия
от
$57,684
Многоквартирный жилой дом m2 at Nutsubidze
Тбилиси, Грузия
от
$142,000
Жилой комплекс A Sector
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 26–798 м²
13 объектов недвижимости 13
20-ти этажный жилой комплекс Завершение строительства  — апрель 2024 Апартаментов всего  — 247 / Апартаментов на этаже  — 13 Расположен на первой береговой линии, 120 метров до моря   ИНФРАСТРУКТУРА   Консьерж Ресепшен Частный пляж Игровая комната Пляжный ресто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Пентхаус
798.3
648,000
Студия
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Geo Estate
Жилой комплекс Ortachala
Жилой комплекс Ortachala
Тбилиси, Грузия
от
$103,800
Год сдачи 2027
Количество этажей 28
Площадь 53–123 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс представляет собой современный проект в самом центре Тбилиси, с целью формирования здоровой и безопасной жилой среды по самым высоким стандартам. Проект, включает в себя две башни высотой 24 и 28 этажей с общим количеством квартир 704 единицы. Общая площадь территории объекта …
Квартира 1 комната
53.3
103,800
Квартира 2 комнаты
101.2
177,400
Квартира 3 комнаты
123.3
200,600
Geo Estate
Многоквартирный жилой дом Domus Nea
Тбилиси, Грузия
от
$120,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
Расположенный по адресу ул. Кавтарадзе, 22, вдохновлен оживленной городской атмосферой и создает современную жилую и деловую среду в центре города. Этот архитектурно привлекательный проект включает в себя два жилых блока, коммерческие и офисные помещения, ресторан и большой внутренний двор…
Sisno Group
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
