Жилой комплекс

Премиальный винно & туристический проект, основанный в 2008 году немецким предпринимателем в сердце винодельческого региона Грузии — Кахетии. Schuchmann Wines Chateau, Villas & SPA предлагает уникальную возможность инвестировать в роскошные виллы с собственными виноградниками. Каждая вилла площадью 208 м² включает две спальни и гостиную зону, а также оснащена личным винным погребом и виноградником площадью 900 м². Владельцы могут самостоятельно производить вино под личным брендом. Комплекс располагает СПА-центром, использующим натуральные винные продукты, такие как винные ванны и скрабы из виноградных косточек. Инвестиции в этот проект обеспечивают высокий доход от аренды и винного туризма.



В рамках эксклюзивного комплекса предусмотрено 24 виллы, каждая из которых гармонично вписывается в уникальный ландшафт и атмосферу региона. Виллы расположены в живописном регионе Кисисхеви, Кахетия, который славится винодельческими традициями, насчитывающими более 8 тыс. лет и находящимися под защитой ЮНЕСКО. Каждая вилла открывает панорамный вид на величественные Кавказские горы и Алазанскую долину. Архитектура объектов выполнена с использованием аутентичных строительных материалов XIX века, а интерьер обставлен специально подобранной мебелью, подчёркивающей индивидуальность и стиль.





Планировки вилл (под ключ):

Вилла с 2 спальнями & винный погреб — площадь от 208,9 м2 / Цена от $385,000





Инфраструктура и удобства:

Винные туры и дегустации.

2 открытых и 1 крытый бассейн

Рестораны с грузинской биокухней

СПА, фитнес-зал, мини-гольф, игровая зона.

Услуги шеф-повара и консьержа.

Парковка, охрана 24/7, прачечная.

Винный бутик, винный бар, винный клуб.

Теннисный корт и вертолётная площадка.

Инвесторам предоставляется ряд весомых преимуществ. Проект представляет собой высокодоходную инвестицию в сферу винного туризма, опирающуюся на сильный немецко-грузинский бренд, сочетающий европейское качество и грузинские традиции. Покупка недвижимости доступна для иностранных граждан без каких-либо ограничений, а также сопровождается упрощёнными налоговыми и визовыми режимами. Грузия предлагает стабильную политическую обстановку, высокий уровень безопасности, благоприятный инвестиционный климат, уникальную природу и богатую культуру. Дополнительным преимуществом является возможность получения вида на жительство. Инвесторы также получают полную техническую и управленческую поддержку от опытной команды HoReCa.