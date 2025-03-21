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Жилой комплекс

Кисисхеви, Грузия
от
$385,000
BTC
4.5794984
ETH
240.0310881
USDT
380 643.5347448
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 25698
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Кахетия
  • Район
    Телавский муниципалитет
  • Деревня
    Кисисхеви

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Премиальный винно & туристический проект, основанный в 2008 году немецким предпринимателем в сердце винодельческого региона Грузии — Кахетии. Schuchmann Wines Chateau, Villas & SPA предлагает уникальную возможность инвестировать в роскошные виллы с собственными виноградниками. Каждая вилла площадью 208 м² включает две спальни и гостиную зону, а также оснащена личным винным погребом и виноградником площадью 900 м². Владельцы могут самостоятельно производить вино под личным брендом. Комплекс располагает СПА-центром, использующим натуральные винные продукты, такие как винные ванны и скрабы из виноградных косточек. Инвестиции в этот проект обеспечивают высокий доход от аренды и винного туризма.
 

В рамках эксклюзивного комплекса предусмотрено 24 виллы, каждая из которых гармонично вписывается в уникальный ландшафт и атмосферу региона. Виллы расположены в живописном регионе Кисисхеви, Кахетия, который славится винодельческими традициями, насчитывающими более 8 тыс. лет и находящимися под защитой ЮНЕСКО. Каждая вилла открывает панорамный вид на величественные Кавказские горы и Алазанскую долину. Архитектура объектов выполнена с использованием аутентичных строительных материалов XIX века, а интерьер обставлен специально подобранной мебелью, подчёркивающей индивидуальность и стиль.


 

Планировки вилл (под ключ):

  • Вилла с 2 спальнями & винный погреб — площадь от 208,9 м2 / Цена от $385,000


 

Инфраструктура и удобства:

  •  Винные туры и дегустации.
  •  2 открытых и 1 крытый бассейн
  •  Рестораны с грузинской биокухней
  •  СПА, фитнес-зал, мини-гольф, игровая зона.
  •  Услуги шеф-повара и консьержа.
  •  Парковка, охрана 24/7, прачечная.
  •  Винный бутик, винный бар, винный клуб.
  •  Теннисный корт и вертолётная площадка.

 

 

Инвесторам предоставляется ряд весомых преимуществ. Проект представляет собой высокодоходную инвестицию в сферу винного туризма, опирающуюся на сильный немецко-грузинский бренд, сочетающий европейское качество и грузинские традиции. Покупка недвижимости доступна для иностранных граждан без каких-либо ограничений, а также сопровождается упрощёнными налоговыми и визовыми режимами. Грузия предлагает стабильную политическую обстановку, высокий уровень безопасности, благоприятный инвестиционный климат, уникальную природу и богатую культуру. Дополнительным преимуществом является возможность получения вида на жительство. Инвесторы также получают полную техническую и управленческую поддержку от опытной команды HoReCa.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 208.9
Цена за м², USD 1,843
Цена квартиры, USD 385,000

Местонахождение на карте

Кисисхеви, Грузия

Видеообзор жилой комплекс

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Жилой комплекс
Кисисхеви, Грузия
от
$385,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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