Жилой комплекс Alliance Centropolis

CENTROPOLIS – BATUMI

Крупномасштабный mixed-use проект-ориентир, расположенный в центральной части Батуми, на первой береговой линии — всего в ~50 метрах от моря, в одной из ключевых локаций города.

✔️ Все апартаменты имеют панорамные виды на море и город.

🏙 ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА

• торговый центр (Shopping Mall)

• казино

• отель под брендом Hyatt

• World Trade Center (WTC)

• кинотеатр и развлекательные зоны

• боулинг

• бассейн

• фитнес-центр и спортивная инфраструктура

• зоны отдыха и городские сервисы

Комплекс представляет собой полностью интегрированное городское пространство, созданное для высокой заполняемости, активной коммерческой жизни и круглогодичной эксплуатации.

💰 ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

520 000 000 $

💳 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

• первоначальный взнос — 20%

• последний платёж — 30%

• внутренняя рассрочка — до 60 месяцев

Лот НП022РМ