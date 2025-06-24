  1. Realting.com
Жилой комплекс Orbi Residence

Батуми, Грузия
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
Жилой комплекс Orbi Residence
ID: 3309
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

    Монолитный
    35

О комплексе

Orbi Residence — 35 этажный комплекс, расположенный в 100 метрах от моря.

В комплексе есть фитнес, бассейн, ресторан и управляющая компания.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Похожие комплексы
Апарт - отель Терме СПА Резиденс
Батуми, Грузия
от
$1,292
Многоквартирный жилой дом Park Home Saburtalo
Тбилиси, Грузия
от
$175,000
Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Поти, Грузия
Цена по запросу
Жилой комплекс «Downtown»
Батуми, Грузия
от
$143,570
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$268,000
