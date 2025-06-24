Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина

Добро пожаловать в уникальный закрытый эко-поселок из 14 роскошных вилл класса “premium”, расположенный в самом сердце винодельческой Грузии — в Алазанской долине, регионе с 8000-летними традициями виноделия. Проект объединяет архитектурную эстетику, экологичный образ жизни и устойчивые инвестиции под управлением международного гостиничного бренда. Каждая из 14 вилл строится из натуральных материалов и отвечает требованиям устойчивого строительства. Архитектура сочетает современный европейский дизайн и грузинскую аутентику — просторные панорамные окна, вид на озеро и виноградники, натуральное дерево, камень, террасы и приватные сады.
Характеристики вилл
Площадь участка: 350 м²
Общая площадь виллы: 195 м²
Планировка: 3 спальни, гостиная с видом на озеро, кухня-столовая, 2 санузла
Террасы: на каждом этаже (25 м² и 27 м²)
Отделка: “под ключ”, в стиле современного экологичного минимализма с элементами этно-дизайна
Цена (полное владение): от $400,000
Формат владения: полная покупка или долевое участие (Fractional Ownership)
Долевое владение (Fractional Ownership)
Инновационная модель совладения, которая позволяет приобрести долю в одной из премиальных вилл всего за $40,000 и получить все преимущества владения недвижимостью:
5% годового дохода от аренды
14 дней бесплатного проживания в год
90 бутылок вина собственного винного завода со специальной именной маркировкой
20% скидка на услуги Wine SPA
Сертификат о собственности на ваше имя с официальной регистрацией
Условия участия:
Первоначальный взнос — 30% ($12,000)
Рассрочка до окончания строительства
Оставшаяся сумма: $28,000 (в течение 14–18 месяцев)
Инфраструктура и экосистема
Проект создан как закрытое винное комьюнити со всеми элементами комфортной и насыщенной жизни:
Частные виноградники и Bio Wine Cellar
Этно-ресторан и кулинарные мастер-классы
Падел-корты, бассейн, открытый спортзал, волейбольная площадка
Конный клуб и конюшня
Частный ужин с шеф-поваром и доставка фирменных вин
Детская зона, детский бассейн
Консьерж-сервис и техническая поддержка 24/7
Круглосуточная охрана
Собственный вертодром и парковка
Локация
Кахетия, Алазанская долина, всего 1 час 15 минут от Тбилиси. Регион — сердце грузинского виноделия, омываемый рекой Алазани и окружённый Кавказскими горами. Популярное направление для гастротуризма, тихого отдыха и инвестиций.
Инвестиционная привлекательность
ROI: 8% годовых (при полном владении)
5% доходности при долевом участии
Растущий рынок премиальной недвижимости и винного туризма
Управление и аренда под брендом международного уровня
Прозрачная финансовая отчетность владельцам
Получение дополнительного бонуса — вина вашего урожая при полной покупке
Проект объединяет вековые традиции виноделия и современный международный стандарт гостеприимства. Это не просто дом на природе, а инвестиция в грузинский стиль жизни, в регион, который ежегодно привлекает тысячи туристов и инвесторов из Европы, Ближнего Востока и Азии.