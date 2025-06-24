  1. Realting.com
  Грузия
  Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина

Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина

, Грузия
от
$40,000
11
ID: 32855
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.11.2025

Местонахождение

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Добро пожаловать в уникальный закрытый эко-поселок из 14 роскошных вилл класса “premium”, расположенный в самом сердце винодельческой Грузии — в Алазанской долине, регионе с 8000-летними традициями виноделия. Проект объединяет архитектурную эстетику, экологичный образ жизни и устойчивые инвестиции под управлением международного гостиничного бренда. Каждая из 14 вилл строится из натуральных материалов и отвечает требованиям устойчивого строительства. Архитектура сочетает современный европейский дизайн и грузинскую аутентику — просторные панорамные окна, вид на озеро и виноградники, натуральное дерево, камень, террасы и приватные сады.

 

Характеристики вилл

  • Площадь участка: 350 м²

  • Общая площадь виллы: 195 м²

  • Планировка: 3 спальни, гостиная с видом на озеро, кухня-столовая, 2 санузла

  • Террасы: на каждом этаже (25 м² и 27 м²)

  • Отделка: “под ключ”, в стиле современного экологичного минимализма с элементами этно-дизайна

  • Цена (полное владение): от $400,000

  • Формат владения: полная покупка или долевое участие (Fractional Ownership)

 

Долевое владение (Fractional Ownership)

Инновационная модель совладения, которая позволяет приобрести долю в одной из премиальных вилл всего за $40,000 и получить все преимущества владения недвижимостью:

  • 5% годового дохода от аренды

  • 14 дней бесплатного проживания в год

  • 90 бутылок вина собственного винного завода со специальной именной маркировкой

  • 20% скидка на услуги Wine SPA

  • Сертификат о собственности на ваше имя с официальной регистрацией

Условия участия:

  • Первоначальный взнос — 30% ($12,000)

  • Рассрочка до окончания строительства

  • Оставшаяся сумма: $28,000 (в течение 14–18 месяцев)


 

Инфраструктура и экосистема

Проект создан как закрытое винное комьюнити со всеми элементами комфортной и насыщенной жизни:

  • Частные виноградники и Bio Wine Cellar

  • Этно-ресторан и кулинарные мастер-классы

  • Падел-корты, бассейн, открытый спортзал, волейбольная площадка

  • Конный клуб и конюшня

  • Частный ужин с шеф-поваром и доставка фирменных вин

  • Детская зона, детский бассейн

  • Консьерж-сервис и техническая поддержка 24/7

  • Круглосуточная охрана

  • Собственный вертодром и парковка

 

Локация

Кахетия, Алазанская долина, всего 1 час 15 минут от Тбилиси. Регион — сердце грузинского виноделия, омываемый рекой Алазани и окружённый Кавказскими горами. Популярное направление для гастротуризма, тихого отдыха и инвестиций.
 

Инвестиционная привлекательность

  • ROI: 8% годовых (при полном владении)

  • 5% доходности при долевом участии

  • Растущий рынок премиальной недвижимости и винного туризма

  • Управление и аренда под брендом международного уровня

  • Прозрачная финансовая отчетность владельцам

  • Получение дополнительного бонуса — вина вашего урожая при полной покупке

 

Проект объединяет вековые традиции виноделия и современный международный стандарт гостеприимства. Это не просто дом на природе, а инвестиция в грузинский стиль жизни, в регион, который ежегодно привлекает тысячи туристов и инвесторов из Европы, Ближнего Востока и Азии.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 195.0
Цена за м², USD 2,051
Цена квартиры, USD 400,000

Местонахождение на карте

, Грузия
Здравоохранение

