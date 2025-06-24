Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина

Добро пожаловать в уникальный закрытый эко-поселок из 14 роскошных вилл класса “premium”, расположенный в самом сердце винодельческой Грузии — в Алазанской долине, регионе с 8000-летними традициями виноделия. Проект объединяет архитектурную эстетику, экологичный образ жизни и устойчивые инвестиции под управлением международного гостиничного бренда. Каждая из 14 вилл строится из натуральных материалов и отвечает требованиям устойчивого строительства. Архитектура сочетает современный европейский дизайн и грузинскую аутентику — просторные панорамные окна, вид на озеро и виноградники, натуральное дерево, камень, террасы и приватные сады.

Характеристики вилл

Площадь участка: 350 м²

Общая площадь виллы: 195 м²

Планировка: 3 спальни, гостиная с видом на озеро, кухня-столовая, 2 санузла

Террасы: на каждом этаже (25 м² и 27 м²)

Отделка: “под ключ”, в стиле современного экологичного минимализма с элементами этно-дизайна

Цена (полное владение): от $400,000

Формат владения: полная покупка или долевое участие (Fractional Ownership)

Долевое владение (Fractional Ownership)

Инновационная модель совладения, которая позволяет приобрести долю в одной из премиальных вилл всего за $40,000 и получить все преимущества владения недвижимостью:

5% годового дохода от аренды

14 дней бесплатного проживания в год

90 бутылок вина собственного винного завода со специальной именной маркировкой

20% скидка на услуги Wine SPA

Сертификат о собственности на ваше имя с официальной регистрацией

Условия участия:

Первоначальный взнос — 30% ($12,000)

Рассрочка до окончания строительства

Оставшаяся сумма: $28,000 (в течение 14–18 месяцев)





Инфраструктура и экосистема

Проект создан как закрытое винное комьюнити со всеми элементами комфортной и насыщенной жизни:

Частные виноградники и Bio Wine Cellar

Этно-ресторан и кулинарные мастер-классы

Падел-корты, бассейн, открытый спортзал, волейбольная площадка

Конный клуб и конюшня

Частный ужин с шеф-поваром и доставка фирменных вин

Детская зона, детский бассейн

Консьерж-сервис и техническая поддержка 24/7

Круглосуточная охрана

Собственный вертодром и парковка

Локация

Кахетия, Алазанская долина, всего 1 час 15 минут от Тбилиси. Регион — сердце грузинского виноделия, омываемый рекой Алазани и окружённый Кавказскими горами. Популярное направление для гастротуризма, тихого отдыха и инвестиций.



Инвестиционная привлекательность

ROI: 8% годовых (при полном владении)

5% доходности при долевом участии

Растущий рынок премиальной недвижимости и винного туризма

Управление и аренда под брендом международного уровня

Прозрачная финансовая отчетность владельцам

Получение дополнительного бонуса — вина вашего урожая при полной покупке

Проект объединяет вековые традиции виноделия и современный международный стандарт гостеприимства. Это не просто дом на природе, а инвестиция в грузинский стиль жизни, в регион, который ежегодно привлекает тысячи туристов и инвесторов из Европы, Ближнего Востока и Азии.