  2. Грузия
  3. Пасанаури

Продажа новостроек в Пасанаури

Тбилиси
100
Кутаиси
1
Батуми
21
Аджарская Автономная Республика
142
Отель Wellness by Wyndham Garden
улица Мераба Коставы, Грузия
от
$125,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Wyndham Garden & Wellness — это стратегически важный, профессионально управляемый актив, который сочетает гарантированную операционную стабильность крупнейшей в мире гостиничной сети с беспрецедентным качеством строительства. Инвестирование в этот проект предлагает стабильный пассивный доход…
Агентство
Geo Estate
