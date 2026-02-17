  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс Lagoon Resort

Жилой комплекс Lagoon Resort

Батуми, Грузия
от
$70,000
НДС
18.02.2026
$70,000
17.05.2023
$50,250
;
41 1
Оставить заявку
ID: 3460
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Добро пожаловать в наш уникальный жилой комплекс – воплощение роскошной жизни, работы и развлечений. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим жителям действительно уникальный опыт с тремя блоками непревзойденного комфорта и элегантности, а также пятизвездочную инфраструктуру, которая отвечает всем их потребностям.

Наш комплекс был разработан с акцентом на создание среды, которая способствует высококачественному образу жизни. Ищете ли вы уютный дом для поселения, место для работы из дома или просто место для отдыха и расслабления, мы обеспечим вам покрытие.

Мы понимаем важность внимания к деталям, поэтому мы уделили большое внимание благоустройству нашего комплекса. Мы создали красивое наружное пространство, которое не только эстетически приятно, но и улучшает общий опыт жизни в нашем комплексе.

Наша команда стремится предоставить нашим жителям максимально высокий уровень обслуживания. Мы стремимся превзойти ожидания во всем, что мы делаем, от проектирования наших объектов до уровня заботы и внимания, которое мы уделяем нашим жителям.

В нашем уникальном жилом комплексе мы считаем, что роскошная жизнь должна быть доступна для всех, поэтому мы создали пространство, которое является как доступным, так и высококачественным. Мы приглашаем вас присоединиться к нам и испытать воплощение роскошной жизни, работы и развлечений.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Видеообзор жилой комплекс Lagoon Resort

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Blox Didi Dighomi
Тбилиси, Грузия
от
$46,000
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$42,500
Апарт - отель PANORAMA
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Апарт - отель Новотель Живописный
Батуми, Грузия
от
$57,000
Апарт - отель Orbi City
Батуми, Грузия
от
$2,300
Вы просматриваете
Жилой комплекс Lagoon Resort
Батуми, Грузия
от
$70,000
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Matiani
Многоквартирный жилой дом Matiani
Многоквартирный жилой дом Matiani
Многоквартирный жилой дом Matiani
Многоквартирный жилой дом Matiani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 31
The complex organically combines many necessary objects with the living environment and creates a unified system, which is a great advantage in our everyday life. Continuing the principle of the 15-minute city concept, Matiani is another new and innovative project from Biograph Living, fe…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Тбилиси, Грузия
от
$125,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
О проекте На улице Георгия Данелия в Сабуртало строится эксклюзивный жилой дом на 80 квартир. Идея Filigreen заключается в создании места в центре города, которое одновременно воплощает в себе современный ритм города и красоту природы; место, где его жители будут окружены другой реальность…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
100 meters from Marshall Gelovani Avenue, 5A of Petre Sarajishvili, "Pala Invest" presents a high-class 14-storey residential complex under construction - “Tower Gelova
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
17.02.2026
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Показать все публикации