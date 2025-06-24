  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Отель Rotana

Отель Rotana

Батуми, Грузия
от
$142,300
BTC
1.6926302
ETH
88.7179840
USDT
140 689.8051797
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
Оставить заявку
ID: 33114
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    27

О комплексе

Rotana Resort & Spa — это первый в Грузии пятизвездочный отель под управлением престижного международного бренда Rotana. Проект предлагает уникальную концепцию, сочетающую высококлассный сервис, современные инженерные решения и премиальную инфраструктуру для отдыха и бизнеса. Комплекс расположен в курортном районе Гонио и спроектирован таким образом, чтобы из окон открывались захватывающие панорамные виды на море, горы и город. Высокий статус объекта подтверждается соответствием строгим международным стандартам пятизвездочных отелей: каждый элемент интерьера и отделочный материал подбирается под тщательным надзором бренда Rotana. Архитектурное решение комплекса отличается уникальностью — контур фасада меняется от этажа к этажу, что придает зданию выразительный характер и особую эстетику.

 

Планировки (под ключ)

  • Standard King, площадь от 29.4 м², цена от $142,300 

  • Standard Twin, площадь от 29.8 м², цена от $152,300 

  • Junior Suite от 49.5 м², цена от $266,300

  • ADA King, площадь от 64.7 м², цена от $298,300

  • 1+1 King, площадь от 66.1 м², цена от $335,200

 

Техническое превосходство и качество объекта обеспечиваются за счет фундамента на 118 сваях и монолитного каркаса из бетона класса C 30/35, рассчитанных на сейсмическую нагрузку до 8 баллов. Высокий уровень комфорта гарантирует звукоизоляция межкомнатных перегородок и полов с коэффициентом STC 50, обеспечивающая практически полную тишину в номерах, а также современная чиллер-котловая система климат-контроля с индивидуальными цифровыми термостатами. Особое внимание уделено безопасности: комплекс оснащен системой пожаротушения по нормам NFPA, включая спринклеры на каждом этаже и огнестойкие двери с защитой до 30 минут. В отделке используются исключительно премиальные материалы, такие как итальянская керамическая плитка, влагостойкие покрытия и шпонированные панели МДФ с защитой от царапин.

 

Инфраструктура

  • Сад

  • Казино

  • Паркинг

  • СПА & Фитнес

  • Конференц зал

  • Приватный пляж

  • Ресторан & Бары

  • Лаунж & Бизнес лаунж

  • Винный & Сигарный бутик

  • Закрытый & Открытый бассейн

 

Rotana Resort & Spa — это синергия надежности, роскоши и профессионального управления, создающая идеальные условия как для личного отдыха, так и для получения стабильного дохода.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 66.1
Цена за м², USD 5,071
Цена квартиры, USD 335,200
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 29.4 – 64.7
Цена за м², USD 4,611 – 5,380
Цена квартиры, USD 142,300 – 298,300

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Все новости
Похожие комплексы
Отель Wellness by Wyndham Garden
улица Мераба Коставы, Грузия
от
$125,000
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Батуми, Грузия
от
$155,000
НДС
Вы просматриваете
Отель Rotana
Батуми, Грузия
от
$142,300
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Показать все Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Батуми, Грузия
от
$155,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 28
Площадь 30 м²
Предлагаются инвестиции в отельные номера первого 5-звёздочного отеля Rotana в Грузии. Расположен в самом быстро развивающемся районе Батуми — Гонио, на первой линии Чёрного моря. Почему это предложение уникально: Доход от всего номерного фонда, а не только от Вашего номера Про…
Застройщик
Pontus
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Pontus
Языки общения
English, Русский
Отель Wellness by Wyndham Garden
Отель Wellness by Wyndham Garden
Отель Wellness by Wyndham Garden
Отель Wellness by Wyndham Garden
Отель Wellness by Wyndham Garden
Показать все Отель Wellness by Wyndham Garden
Отель Wellness by Wyndham Garden
улица Мераба Коставы, Грузия
от
$125,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Wyndham Garden & Wellness — это стратегически важный, профессионально управляемый актив, который сочетает гарантированную операционную стабильность крупнейшей в мире гостиничной сети с беспрецедентным качеством строительства. Инвестирование в этот проект предлагает стабильный пассивный доход…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Показать все публикации