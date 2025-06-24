Отель Rotana

Rotana Resort & Spa — это первый в Грузии пятизвездочный отель под управлением престижного международного бренда Rotana. Проект предлагает уникальную концепцию, сочетающую высококлассный сервис, современные инженерные решения и премиальную инфраструктуру для отдыха и бизнеса. Комплекс расположен в курортном районе Гонио и спроектирован таким образом, чтобы из окон открывались захватывающие панорамные виды на море, горы и город. Высокий статус объекта подтверждается соответствием строгим международным стандартам пятизвездочных отелей: каждый элемент интерьера и отделочный материал подбирается под тщательным надзором бренда Rotana. Архитектурное решение комплекса отличается уникальностью — контур фасада меняется от этажа к этажу, что придает зданию выразительный характер и особую эстетику.

Планировки (под ключ)

Standard King, площадь от 29.4 м², цена от $142,300

Standard Twin, площадь от 29.8 м², цена от $152,300

Junior Suite от 49.5 м², цена от $266,300

ADA King, площадь от 64.7 м², цена от $298,300

1+1 King, площадь от 66.1 м², цена от $335,200

Техническое превосходство и качество объекта обеспечиваются за счет фундамента на 118 сваях и монолитного каркаса из бетона класса C 30/35, рассчитанных на сейсмическую нагрузку до 8 баллов. Высокий уровень комфорта гарантирует звукоизоляция межкомнатных перегородок и полов с коэффициентом STC 50, обеспечивающая практически полную тишину в номерах, а также современная чиллер-котловая система климат-контроля с индивидуальными цифровыми термостатами. Особое внимание уделено безопасности: комплекс оснащен системой пожаротушения по нормам NFPA, включая спринклеры на каждом этаже и огнестойкие двери с защитой до 30 минут. В отделке используются исключительно премиальные материалы, такие как итальянская керамическая плитка, влагостойкие покрытия и шпонированные панели МДФ с защитой от царапин.

Инфраструктура

Сад

Казино

Паркинг

СПА & Фитнес

Конференц зал

Приватный пляж

Ресторан & Бары

Лаунж & Бизнес лаунж

Винный & Сигарный бутик

Закрытый & Открытый бассейн

Rotana Resort & Spa — это синергия надежности, роскоши и профессионального управления, создающая идеальные условия как для личного отдыха, так и для получения стабильного дохода.