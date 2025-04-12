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Продажа новостроек в Телавском муниципалитете

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Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Телавский муниципалитет, Грузия
от
$33,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
О проекте Строительная компания Pala Group представляет новый жилой комплекс Your House в Варкетили, на улице Цнорисскали. Жилой комплекс включает в себя 9 жилых и коммерческих этажей, а также парковку, зеленый двор, детские игровые площадки, площадь и хорошо оборудованную инфраструктуру. Ср…
Агентство
Sisno Group
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Кисисхеви, Грузия
от
$385,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 209 м²
1 объект недвижимости 1
Премиальный винно & туристический проект, основанный в 2008 году немецким предпринимателем в сердце винодельческого региона Грузии — Кахетии. Schuchmann Wines Chateau, Villas & SPA предлагает уникальную возможность инвестировать в роскошные виллы с собственными виноградниками. Каждая вилла п…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Кисисхеви, Грузия
от
$265,000
Количество этажей 3
Площадь 286 м²
1 объект недвижимости 1
Закрытый жилой комплекс премиум-класса, сочетающий в себе комфорт, экологичность и выгодные инвестиции. Проект включает в себя трёхэтажные таунхаусы с видом на горы, собственными садами (300 м²), бассейнами, парковкой и просторным подвалом, который можно превратить в винный погреб или игрову…
Агентство
Geo Estate
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На карте
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