  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Бакуриани
  4. Квартира в новостройке Bakuriani 4Rest

Квартира в новостройке Bakuriani 4Rest

Бакуриани, Грузия
от
$22,000
;
4
Оставить заявку
ID: 20851
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Самцхе-Джавахети
  • Район
    Боржомский муниципалитет
  • Город
    Бакуриани

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Bakuriani 4Rest Ул. К. Цакадзе, д. 32 Bakuriani 4Rest — жилой комплекс курортного типа, который расположен у подножия горы Кохта, на опушке хвойного леса, в 500 метрах от 25-летней горнолыжной трассы, недалеко от дороги Кохта — Митарби. В состав комплекса входят: - 4 жилых корпуса - Открытая парковка - Охраняемая территория - Зона отдыха с детскими площадками.

Местонахождение на карте

Бакуриани, Грузия
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ЖК "Capital City Group" (Лот П033ОЭ)
Кобулети, Грузия
от
$24,990
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Чакви, Грузия
от
$156,763
Жилой комплекс Luxe Living
Батуми, Грузия
от
$45,100
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$268,000
Многоквартирный жилой дом Archi Isani 2
Тбилиси, Грузия
от
$1,000
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Bakuriani 4Rest
Бакуриани, Грузия
от
$22,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Downtown Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Downtown Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Downtown Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Downtown Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Downtown Batumi.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Downtown Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Downtown Batumi.
Батуми, Грузия
от
$146,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Next Downtown – жилой комплекс, расположенный в историческом районе Старый город. Объект сочетает вековые традиции и современный дизайн, передавая дух старого Батуми. В проекте исторический фасад бережно сохранён и гармонично дополнен современными удобствами. Next Downtown представляет…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Кисисхеви, Грузия
от
$265,000
Количество этажей 3
Площадь 286 м²
1 объект недвижимости 1
Закрытый жилой комплекс премиум-класса, сочетающий в себе комфорт, экологичность и выгодные инвестиции. Проект включает в себя трёхэтажные таунхаусы с видом на горы, собственными садами (300 м²), бассейнами, парковкой и просторным подвалом, который можно превратить в винный погреб или игрову…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Тбилиси, Грузия
от
$1,300
Количество этажей 9
Информация о проекте Жилой комплекс Арчи Нукубидзе – еще один инновационный проект с улучшенными показателями энергоэффективности от застройщика Арчи. Где находится Арчи Нукубидзе? Арчи Нукубидзе расположен в районе Нуцубидзе, на территории 4-го микрорайона на улице Авто Варази в Тбилиси. Б…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
Показать все публикации