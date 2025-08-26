Квартира в новостройке Bakuriani 4Rest

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Bakuriani 4Rest
Ул. К. Цакадзе, д. 32
Bakuriani 4Rest — жилой комплекс курортного типа, который расположен у подножия горы Кохта, на опушке хвойного леса, в 500 метрах от 25-летней горнолыжной трассы, недалеко от дороги Кохта — Митарби.
В состав комплекса входят:
- 4 жилых корпуса
- Открытая парковка
- Охраняемая территория
- Зона отдыха с детскими площадками.
Местонахождение на карте
Бакуриани, Грузия
