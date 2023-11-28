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Пентхаусы в Грузии

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23 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Этаж 6/8
Эксклюзивное предложение!  Продается пентхаус 201 м2 в доме бизнес-класса Green Hilltop Т…
€351,334
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
€264,641
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
€265,554
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€281,587
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€381,059
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€261,153
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€412,914
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€281,888
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€426,137
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€392,780
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€355,815
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€398,489
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€384,966
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€337,484
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Этаж 4/4
Продаётся 4 комнатная квартира  -общая площадь 175 кв м + Терраса 100 кв м  -4 санузла  …
€410,650
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Пентхаус 2 спальни в Гонио, Грузия
Пентхаус 2 спальни
Гонио, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/5
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB — новый комплекс премиум-класса от European Village, стр…
€247,969
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 15/15
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, строительство которого веде…
€292,018
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Пентхаус с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Пентхаус с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Площадь 720 м²
Этаж 21/21
Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести недвижимость в одном из самых востребова…
€530,195
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Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 394 м²
Этаж 9/9
Напишите нам для информации.
€754,915
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Пентхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 590 м²
Этаж 31/31
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
€720,919
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Этаж 31/31
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
€410,650
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Этаж 31/31
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
€410,650
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Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Площадь 798 м²
Этаж 19/20
Продается 19-ый этаж полностью Дешевле розничной цены на 20% Увеличение стоимости на …
€591,336
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Параметры недвижимости в Грузии

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с видом на горы
недорогая
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