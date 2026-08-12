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Пентхаусы в Грузии

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9
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16
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26 объектов найдено
Пентхаус 6 комнат в Тбилиси, Грузия
UP UP
Пентхаус 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 9/11
Нерабочий панорамический центр - срочная оппортунитет в квартире временного пребыванияПо-нас…
$795,000
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Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 3/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
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TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 5/5
Проект расположен на живописных холмах Тбилиси и воплощает концепцию «миланского стиля», объ…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 22/22
Продается пентхаус в комплексе в Авлабари, в котором расположен отель Hampton by Hilton.
$358,085
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Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
$528,000
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Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
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Пентхаус 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 579 м²
Этаж 10/8
Пентхаус на продажу в Greenhill ResidenceОбщая площадь – 579 кв.м.3 спальни, 1 главная спаль…
$950,000
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Пентхаус 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 9/9
00995557100075 продажа ул. Ваке Шатебрашвили 6/8 300 м² 3 спальни 3 ванные комнаты 9/9…
$900,000
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Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
$344,500
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Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/5
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB — новый комплекс премиум-класса от European Village, стр…
$271,730
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Пентхаус в Батуми, Грузия
Пентхаус
Батуми, Грузия
Площадь 798 м²
Этаж 19/20
Продается 19-ый этаж полностью Дешевле розничной цены на 20% Увеличение стоимости на 20%…
$648,000
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Пентхаус 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
00995557100075 продажа ул. Ваке Палиашвили 67 Ocean Resort 107 м² 2 спальни 2 ванные ко…
$470,000
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Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 5/5
00995557100075 продажа ул. Ваке Шатебрашвили 6/8 300 м² 3 спальни 3 ванные комнаты 9/9…
$700,000
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Пентхаус 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Этаж 6/7
00995557100075 продается ул. Героев Ваке Марухи, 11 420 м² 3 спальни 3 ванные комнаты …
$540,000
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Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Этаж 3/17
00995557100075 продается торт на ул. Кипшидзе 22 demax 143 м² 3 спальни 17/20 этаж 450…
$450,000
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