Адлиа, Грузия

от €34,805

Сдача в: 2025

Royal Residence - на берегу черного моря, находящейся в районе нового бульвара г.Батуми, Грузия на ул. Нижарадзе. Комплекс будет построен в экологически чистом и бесшумном месте, в 2 минутах ходьбы до моря. 100м. Цены зависят от вида с квартиры, этажа и системы оплаты. Данный проект находится в стадии постройки и вступает в эксплуатацию в 2024 году. На данном этапе ведется строительство 19 этажа из 20. ЖК “ Royal Residence” будет включать : Бассейн на верхнем этаже с панорамным видом Ресепшн 24 часа Кафе/бары Фитнес центр на 2-ом этаже Развлекательная зона Охрану/видеонаблюдение 24 часа Выход несовершеннолетних с участка объекта - по разрешению родителей Супермаркет и магазины Большая территория 3000 кв.м. с детской площадкой И подземная парковка За всю эту превосходную инфраструктуру, лтфты и прочее после приобретения недвижимости вы будите платить всего от 0,05$ до 1$ в месяц за кв.м (Плата за обслуюживание). Мы предлагаем квартиры в состоянии так называемого белого каркаса, что включает: железную входную дверь (огнеупорный, звуконепроницаемый), окна и двери из металлопластика с европейским вариантом открытия и противомоскитной сеткой, внутренние перегородки, обработанные (белые) стены и пол, электропроводку, проводку «мокрых» точек, систему общего отопления, доступ к сети природного газа, противопожарной охране. Стороны договариваются о том, что система чистого учета (счетчики для газа, воды и электричества) будет проводиться за счет покупателя. Возможна беспроцентная рассрочка на 20 месяцев (всего 20% первоначальный взнос!). Юридические обязательства застройщика к сдаче объекта - конец 2025 года, но застройщик идёт с опережением и планирует сдать объект уже в конце 2024 года. На данный момент уже построено 19 из 20 этажей. При этом начиная снизу вверх до 16-ого этажа уже выстраиваются перегородки, застекление и даже формируются квартиры в белом каркасе. Пример высокого качества материалов застройщика - это использование керамического кирпича для лучшей шумоизоляции. До 11 этажа все квартиры уже проданы, начиная с 11 есть квартиры в планировках: студия(35 кв.м.), 1 спальня + 1 зал (48 кв.м. на 18 и 19 этажах), 2 спальни + 1 зал (69,7 кв.м.). Квартиры от 35 м2 до 69,70 м2 Цена за м2 от 1140$ до 1750$ (белый каркас) Мы агентство недвижимости "GulfStream" сотрудничаем с этим застройщиком и покупая этот объект через нас, вы заплатите столько же, сколько заплатили бы застройщику, но получите дополнительный сервис. Например, мы раскажем вам и о минусах объекта (если таковые имеются), а так же можем постараться предоставить вам скидку от цены застройщика! Оказываем бесплатную консультацию.