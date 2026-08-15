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Новостройки в Батуми, Грузия

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Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Батуми, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 16
Площадь 31–162 м²
4 объекта недвижимости 4
Многофункциональный 16-этажный комплекс гостиничного типа включает в себя три блока Особенная архитектура Отличное расположение - недалеко от берега моря (панорамный вид на горы и море) Многофункциональный - оборудован торговыми, места для развлечений и отдыха Подходит для жизни, от…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
109,650
Квартира 2 комнаты
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Квартира
31.3
79,815
Застройщик
Гумбати Групп
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Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Батуми, Грузия
от
$45,000
Количество этажей 6
Жилой комплекс премиум-класса Thalassa расположен в одном из выдающихся экологически чистых и комфортных туристических районов Батуми, рядом с ботаническим садом, в 800 метрах от моря. Квартиры представлены с панорамным видом на море. , ботанический сад и горы.
Застройщик
Thalassa Group LLC
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Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
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Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Батуми, Грузия
от
$75,250
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 38–148 м²
28 объектов недвижимости 28
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand 5*, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27,000 m² и состоит из бассейнов, рест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.5 – 93.8
75,250 – 421,750
Квартира 2 комнаты
– 137.4
528,000 – 546,400
Квартира 3 комнаты
128.0 – 148.3
Цена по запросу
Студия
38.0 – 40.9
Цена по запросу
Агентство
Geo Estate
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IresIres
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
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Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Батуми, Грузия
от
$102,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 130–151 м²
4 объекта недвижимости 4
Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являются премиальной версией президентского люкса под брендом отеля 5* Wyndham Grand c сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. На трех этажах таунхауса расположены 3 просторные спальни и терраса с па…
Агентство
Geo Estate
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Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
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Многоквартирный жилой дом "Lux Blue Wave" (СС)
Батуми, Грузия
от
$49,665
Количество этажей 6
🔹ЖК Lux Blue Wave в Батуми — уникальный проект, который занимает центральное положение в курортном городе. Эта новостройка представляет собой идеальное сочетание современного стиля и комфорта, обеспечивая своим резидентам изысканное проживание на берегу Черного моря. 🔹Преимущества престижное…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель Orbi Continental
Апарт - отель Orbi Continental
Апарт - отель Orbi Continental
Апарт - отель Orbi Continental
Батуми, Грузия
от
$83,000
Количество этажей 55
Расположение комплекса одно из самых элитных и уникальных в Батуми: он расположен между знаменитой улицей Руставели, озером Нуригели и парком 6 Мая с одной стороны, а с другой граничит с исторической частью Батумского бульвара и непосредственно берег моря
Агентство
Sisno Group
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Жилой комплекс Batumi Villas
Жилой комплекс Batumi Villas
Жилой комплекс Batumi Villas
Жилой комплекс Batumi Villas
Жилой комплекс Batumi Villas
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Жилой комплекс Batumi Villas
Батуми, Грузия
от
$172,800
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Комфортабельные 3-спальные триплексы в тихом районе аэропорта — 144 м² + собственный сад 46 м². Современный жилой комплекс расположен в спокойной и уютной локации, идеально подходящей для комфортной жизни и отдыха. 🏡 СТИЛЬ И КОНЦЕПЦИЯ — экстерьер в средиземноморском стиле — интерьер в со…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
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Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Батуми, Грузия
от
$63,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Площадь 31–58 м²
9 объектов недвижимости 9
Элитный, 20-этажный отельный комплекс 5* с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.8 – 58.2
63,500 – 333,500
Квартира
31.2
247,000
Студия
32.2 – 51.1
254,500
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$103,680
Количество этажей 40
Площадь 46–94 м²
3 объекта недвижимости 3
Twin Residence — многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, расположенный на первой береговой линии, в 100 метрах от моря. В жилом комплексе есть фитнес, Спа-салон, закрытый/открытый бассейны, салон красоты, кафе, детская площадка, игровая комната, внешняя и подземная парковка (250 м…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Квартира 2 комнаты
94.4
188,780
Агентство
Geo Estate
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Отель Rotana
Отель Rotana
Отель Rotana
Отель Rotana
Отель Rotana
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Отель Rotana
Батуми, Грузия
от
$142,300
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 27
Площадь 29–66 м²
5 объектов недвижимости 5
Rotana Resort & Spa — это первый в Грузии пятизвездочный отель под управлением престижного международного бренда Rotana. Проект предлагает уникальную концепцию, сочетающую высококлассный сервис, современные инженерные решения и премиальную инфраструктуру для отдыха и бизнеса. Комплекс распол…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
66.1
335,200
Квартира
29.4 – 64.7
142,300 – 298,300
Агентство
Geo Estate
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Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
Показать все Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
Батуми, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2028
Количество этажей 1
Батуми улица Адлий №57a   ЖК "Serenada " 34.5 кв.м., 11 этаж,  вид на море.Первоначальный взнос 10%, что составляет 6.089$ $, На 28 месяцев будут распределены 30%,т.е. 676$ .Оставшиеся 60% оплачиваются 2028 году летом .Целая сумма квартиры составляет 60 892$.Белый каркасс. есть много вари…
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
Показать все Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
Батуми, Грузия
от
$57,000
Год сдачи 2027
Батуми улица Адлий №53   ЖК "Queens Residence" 32.16 кв.м., 14 этаж,  А блок,  вид на море.Первоначальный взнос 10%, что составляет 5,788$, На 19 месяцев будут распределены 30%,т.е. 914$ .Оставшиеся 60% оплачиваются в декабре 2027 года.Целая сумма квартиры составляет 57, 888$.Белый каркасс. …
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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English, Русский
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Показать все Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Батуми, Грузия
от
$51,000
Варианты отделки С отделкой
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Цена: 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 U…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Sky Castle
Жилой комплекс Sky Castle
Жилой комплекс Sky Castle
Жилой комплекс Sky Castle
Жилой комплекс Sky Castle
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Жилой комплекс Sky Castle
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2031
Количество этажей 16
Уникальный инвестиционный проект на побережье Черного моря — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. Это первый и единственный в Грузии роскошный курорт формата 5* All Inclusive, архитектура которого вдохновлена эстетикой орденского замка, сочетающей атмосферу старого мира и премиальный совре…
Агентство
Geo Estate
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Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Батуми, Грузия
от
$95,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 12
Площадь 26–137 м²
4 объекта недвижимости 4
VR Shekvetili Forest Beach — масштабный премиальный курортный комплекс, расположенный на первой береговой линии Черного моря в курортном поселке Шекветили. Проект объединяет современную архитектуру, пятизвездочный гостиничный сервис, природное окружение и развитую инфраструктуру мирового уро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.3 – 63.9
98,300 – 175,000
Квартира 2 комнаты
136.6
332,000
Агентство
Ambassador Realty Group
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Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Показать все Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Батуми, Грузия
от
$59,040
Год сдачи 2029
Количество этажей 31
Площадь 29–61 м²
2 объекта недвижимости 2
💎 Новый комплексс видом на мopе | Новострoйка у мoря | раcсpoчкa 52 мecяцa 🔥 Пpecейл — цена нижe рынка  🔥 Рост стоимости к сдачe до +48% 🔥 Доходность инвеcтиций дo 12% годовыx Продaютcя cтудии, квартиты с 1 и 2 спальнями в прeмиальном кoмплексе нa Hовoм Бульвaре. Дo моpя — 100 м, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
122,000
Квартира
29.1
59,665
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Показать все Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Батуми, Грузия
от
$57,600
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 28–121 м²
9 объектов недвижимости 9
Жилой комплекс имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открытый бассейн, крытый бассейн, казино, СПА, фитнесс, салон красоты, супермаркет 24/7, аптеку, рестораны, кафе, точки быстрого питания, спортивные площадки, развлекательно-прогулочные зоны и бесплатную парковку.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.9 – 69.4
99,735 – 225,000
Квартира 2 комнаты
74.8
151,470
Квартира 3 комнаты
118.3 – 121.4
Цена по запросу
Квартира
35.1
75,465 – 76,750
Студия
28.1
57,605
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Батуми, Грузия
от
$45,100
Количество этажей 18
Жилой комплекс “MTZ Luxe Living” в  городе Батуми, улица Шартава,27, который  завершен в 2024 году! Этот комплекс идеально подходит как для комфортной жизни, так и для успешных инвестиций. Жилой комплекс “MTZ Luxe Living” расположен в самом сердце Батуми, в одном из самых привлекательных рай…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
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Жилой комплекс RP Blue
Батуми, Грузия
от
$43,670
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
Квартиры Real Palace Blue, доступны в рассрочку до конца 2026 года. Первый взнос от 13100$ до 53708$ Также можно приобрести парковочное место от 17000$ до 20000$ в рассрочку, первый взнос от 4500$ до 8700$ Real Palace Blue — современный многоэтажный жилой комплекс премиум-класса, располо…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Батуми, Грузия
от
$35,952
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Status House — современный жилой комплекс в районе Нового Бульвара Батуми, всего в 270 метрах от моря и набережной. Комплекс сочетает стильную архитектуру, панорамные виды, комфорт и высокую инвестиционную привлекательность. Преимущества комплекса: • 270 метров до моря • Панорамные окна…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Батуми, Грузия
от
$38,000
Год сдачи 2028
Количество этажей 17
ELT Group с гордостью представляет проект STATUS HOUSE, расположенный в Новом Бульваре Батуми, в нашем престижном «ELT Квартале». Этот уникальный проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для долгосрочной аренды.
Застройщик
ELT Building
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Застройщик
ELT Building
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Жилой комплекс Marina Club
Жилой комплекс Marina Club
Жилой комплекс Marina Club
Жилой комплекс Marina Club
Жилой комплекс Marina Club
Жилой комплекс Marina Club
Батуми, Грузия
от
$82,500
Количество этажей 18
Marina Club — премиальный жилой комплекс Современный проект, разработанный ведущими архитекторами и дизайнерами в партнёрстве с Wyndham Hotels & Resorts. Комплекс формирует новое качество городской среды и идеально вписывается в ритм современного города. 🏢 АРХИТЕКТУРА И КОНЦЕПЦИЯ …
Агентство
GulfStream
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Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Батуми, Грузия
от
$116,000
Год сдачи 2028
Батуми,улица Вахтанг Горгасали #59-61, ЖК “PIAZZA RESIDENCE”,14 этаж, 37,9 кв.м.,вид на море и старый город.Цена за 1 кв.м. 3,050$.Первоначальный взнос 10%,что составляет 11,559$.На 32 месяца будут распределены 50%.Оставщиеся 40% будут отплачены во время завершения строительства в 2028 году …
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Батуми, Грузия
от
$30,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 34
AVENUE by ORBI - расположен в туристическом центре Батуми, на красивейшей Аллее Героев. Все квартиры имеют панорамный вид на море, аллею и город Аллея Героев, как одна из визитных карточек Батуми, является крупнейшим проспектом города - с современной архитектурной застройкой и развитой инф…
Агентство
Sisno Group
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Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Показать все Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 30
▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми. Представляем вам новый жилой комплекс премиум-класса в одном из самых развитых районов Батуми, по адресу ул. Георгия Леонидзе, 4г. Всего 1,8 км до моря, рядом вся необходимая инфраструктура, зелёные зоны и удобная транспортная развязка. ▌…
Агентство
Satellite Estate
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Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
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Жилой комплекс Lagoon resort
Батуми, Грузия
от
$62,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Lagoon Resort — первый элитный частный резорт в Батуми под международным брендом Hilton. Комплекс включает 320 лимитированных апартаментов, из которых только 100 предназначены для инвестиций. Локация: Проект расположен в районе Нового бульвара: 3 минуты до моря 5 ми…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
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Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Батуми, Грузия
от
$89,177
Год сдачи 2027
Количество этажей 30
Агентство недвижимости GulfStream представляет вашему вниманию Апарт-отель Ramada Encore by Wyndham в Батуми — инвестиционно-привлекательный формат для получения стабильного дохода и роста стоимости недвижимости. Комплекс расположен в ТОП-локации: всего 300 метров до моря и 5 минут пешко…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Показать все Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Батуми, Грузия
от
$65,130
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 33–69 м²
2 объекта недвижимости 2
Первый семейный резорт сети Hilton в Батуми Уникальный проект для инвестиций, акционные условия рассрочки 50/50 - 50% первоначальный взнос, 50% при получении ключей. Расположение: Расположен в районе малоэтажной застройки, что гарантирует отсутствие высотных зданий вокруг Эколо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.4
65,132
Квартира 2 комнаты
68.7
133,968
Агентство
Satellite Estate
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Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Показать все Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Батуми, Грузия
от
$41,942
Год сдачи 2027
Количество этажей 34
Продаются квартиры в элитном жилом комплексе OKTO Art House, расположенном на Новом бульваре. OKTO Art House — это уникальный проект в формате ART-концепции. О проекте: 2 блока по 35 этажей Завершение строительства блока Б с инфраструктурой (в белом каркасе) — II кварт…
Агентство
GulfStream
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Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Показать все Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Батуми, Грузия
от
$220,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Продажа домов в Батуми — Sunny Cottage.  3-комнатные виллы в районе Аэропорт.  Доступны в зеленом каркасе или "под ключ" с качественной отделкой. Благоустроенный двор, Бассейн. Монолитно-каркасная технология строительства. Наземный паркинг. Просторные, уютные виллы с продуманной планир…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс MARINA CLUB
Жилой комплекс MARINA CLUB
Жилой комплекс MARINA CLUB
Батуми, Грузия
от
$85,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
ELT Квартал" строятся на 7 гектарах земли на новом бульваре в Батуми. Комплекс разработан всемирно известными архитекторами-дизайнерами в партнерстве с "Wyndham Hotels & Resorts". Компания выходит за рамки концепции соседства и создает новое измерение в виде квартала, который идеально вписыв…
Застройщик
ELT Building
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Застройщик
ELT Building
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Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Батуми, Грузия
от
$37,400
Год сдачи 2028
Количество этажей 27
Площадь 48 м²
1 объект недвижимости 1
🏙 Квартиры бизнес-класса в историческом центре Батуми Тишина Старого города + шаговая доступность центра   🗝️ Варианты квартир от студий до трехкомнатных от $37,400 до $115,072   📍 Локация Улица Важа-Пшавела, Старый город — одно из лучших мест для нового жилого дома бизнес-…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.6
59,976
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Orbi Residence
Жилой комплекс Orbi Residence
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 35
Orbi Residence — 35 этажный комплекс, расположенный в 100 метрах от моря. В комплексе есть фитнес, бассейн, ресторан и управляющая компания.
Агентство
Geo Estate
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Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Показать все Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Батуми, Грузия
от
$104,449
Год сдачи 2029
Площадь 28–113 м²
30 объектов недвижимости 30
Альянс Центрополис — это самый многофункциональный проект в регионе Черного моря, который объединяет Всемирный Торговый Центр и его выставочное пространство, отель Hyatt Centric Boulevard Batumi и 24 инфраструктурных компонента. Проект расположен в престижной части Батуми, одном из самых при…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.0 – 77.6
85,643 – 464,436
Квартира 2 комнаты
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Студия
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Застройщик
Alliance Group
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Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Показать все Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Батуми, Грузия
от
$82,000
Варианты отделки С отделкой
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Цена: 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 U…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 26–798 м²
13 объектов недвижимости 13
20-ти этажный жилой комплекс Завершение строительства  — апрель 2024 Апартаментов всего  — 247 / Апартаментов на этаже  — 13 Расположен на первой береговой линии, 120 метров до моря   ИНФРАСТРУКТУРА   Консьерж Ресепшен Частный пляж Игровая комната Пляжный ресто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.2 – 69.4
58,608
Пентхаус
798.3
648,000
Студия
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
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Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Батуми, Грузия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 174 м²
2 объекта недвижимости 2
Представляем вашему вниманию комплекс двухэтажных вилл, которые являются премиальной версией президентского люкса под брендом отеля 5* Wyndham Grand c сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. На двух этажах таунхауса расположены 3 просторные спальни и терраса с панорамным видом на горы…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
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Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Батуми, Грузия
от
$141,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 32–151 м²
7 объектов недвижимости 7
Элитная резиденция для семьи с панорамным видом на море, созданная по принципу "город-курорт", который состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27,000 m² и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиоте…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.9 – 77.8
141,000 – 218,000
Квартира 2 комнаты
86.9 – 93.9
205,800
Квартира 3 комнаты
143.9 – 151.4
344,500
Студия
31.8
Цена по запросу
Агентство
Geo Estate
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Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Показать все Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 14
Представляем вашему вниманию уникальную возможность стать владельцем современной квартиры в комплексе, расположенном в одном из самых живописных уголков Грузии – Квариати. Это не просто квартира, а воплощение мечты о жизни у моря, где роскошь встречается с природой, а комфорт – с безупречным…
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
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Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
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Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает
Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает
Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает
Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает
Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает
Показать все Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает
Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает
Батуми, Грузия
от
$49,613
Количество этажей 21
Площадь 32 м²
1 объект недвижимости 1
🏙 Апартаменты бизнес-класса у моря | Дом сдан | Можно заезжать Клубный жилой дом  Современный комплекс уже построен и введён в эксплуатацию — можно сразу приступать к ремонту и заселению.   📍 Локация 🌊 300 м до моря 🌳 250 м до парка 🛍 700 м до ТЦ Metro City…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Показать все Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Батуми, Грузия
от
$49,020
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Площадь 34–231 м²
52 объекта недвижимости 52
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического сада. В комплексе есть 5 бассейнов и частный пляж, 3 ресторана, спа и фитнес центры, переговорные комнаты, кафе-библиотека, детская зона отдыха, бильярдная, мини-кинотеатр, теннисный корт, а также лаун…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Квартира 2 комнаты
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Квартира 3 комнаты
231.4
578,575
Студия
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Агентство
Geo Estate
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Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Показать все Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Батуми, Грузия
от
$81,360
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 19
Площадь 28–130 м²
6 объектов недвижимости 6
Green Side Gonio - это премиальный жилой комплекс, расположенный всего в 50 метрах от побережья Черного моря в живописном поселке Гонио, Батуми. Этот современный комплекс сочетает в себе комфорт пятизвездочного отеля со свободой неограниченного проживания для владельцев квартир. Комплекс сос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.2 – 130.0
81,360 – 155,680
Квартира 2 комнаты
69.7
223,040
Застройщик
GREEN SIDE CONSTRUCTION
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Жилой комплекс Гонио - Квариати
Жилой комплекс Гонио - Квариати
Жилой комплекс Гонио - Квариати
Жилой комплекс Гонио - Квариати
Жилой комплекс Гонио - Квариати
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Жилой комплекс Гонио - Квариати
Батуми, Грузия
от
$52,500
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
Площадь 30–90 м²
3 объекта недвижимости 3
Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на первой береговой линии, окружённый вдохновляющими горными пейзажами с одной стороны, и морем с другой. Архитектура проекта выделяется утончённым дизайном, дополненным очаровательным оливковым садом. Тщательно подобранные цвета и формы экст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
111,000
Квартира 2 комнаты
89.6
175,000
Студия
29.7
52,500
Агентство
Geo Estate
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Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 58
Площадь 109–197 м²
Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi Коммерческие помещения в самом центре первого искусственного острова на Черном море Коммерческая недвижимость First Tower — это возможность приобрести помещение в проекте, который станет новой точкой притяжения Батуми …
Агентство
Ambassador Realty Group
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Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Показать все Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Батуми, Грузия
от
$155,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 28
Площадь 30 м²
Предлагаются инвестиции в отельные номера первого 5-звёздочного отеля Rotana в Грузии. Расположен в самом быстро развивающемся районе Батуми — Гонио, на первой линии Чёрного моря. Почему это предложение уникально: Доход от всего номерного фонда, а не только от Вашего номера Про…
Застройщик
Pontus
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Жилой комплекс OXY Residence
Жилой комплекс OXY Residence
Жилой комплекс OXY Residence
Жилой комплекс OXY Residence
Жилой комплекс OXY Residence
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Жилой комплекс OXY Residence
Батуми, Грузия
от
$39,580
Год сдачи 2028
Количество этажей 14
Агентство недвижимости «GULFSTREAM» представляет новый инвестиционно-жилой проект OXY Residence — современный жилой комплекс с высоким инвестиционным потенциалом от Barceló Hotels Group, расположенный всего в 150 метрах от береговой линии моря. Нижние этажи комплекса занимает 4★ отель под б…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
от
$110,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 58
Площадь 37–73 м²
9 объектов недвижимости 9
First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi First Tower — флагманская резиденция проекта Ambassadori Island Batumi — первого искусственного острова на Черном море. Это уникальный проект мирового уровня, создающий новый центр жизни, отдыха и инвестиций в Батуми. Башня высото…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.1 – 72.6
127,198 – 286,710
Агентство
Ambassador Realty Group
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Жилой комплекс
Жилой комплекс "Грин Кейп"
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 10
Площадь 32–72 м²
24 объекта недвижимости 24
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.5 – 49.6
40,000 – 81,260
Квартира 2 комнаты
62.0 – 72.1
68,820 – 79,310
Застройщик
Green Cape
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Жилой комплекс Alliance Centropolis
Жилой комплекс Alliance Centropolis
Жилой комплекс Alliance Centropolis
Жилой комплекс Alliance Centropolis
Жилой комплекс Alliance Centropolis
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Жилой комплекс Alliance Centropolis
Батуми, Грузия
от
$82,643
Год сдачи 2028
Количество этажей 55
CENTROPOLIS – BATUMI Крупномасштабный mixed-use проект-ориентир, расположенный в центральной части Батуми, на первой береговой линии — всего в ~50 метрах от моря, в одной из ключевых локаций города. ✔️ Все апартаменты имеют панорамные виды на море и город. 🏙 ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Показать все Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Батуми, Грузия
от
$161,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Отельные номера в Grand Life Batumi Гарантированный доход в размере 8% на первые 5 лет! Комплекс входит в международную сеть отелей BWH Hotels (Best Western) под управлением Aimbridge Hospitality. Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Квариати
Жилой комплекс Квариати
Жилой комплекс Квариати
Жилой комплекс Квариати
Жилой комплекс Квариати
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Жилой комплекс Квариати
Батуми, Грузия
от
$85,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 13
Площадь 36–83 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс расположен в 50 метрах от моря в одном из самых живописных районов Батуми — Гонио. Это наиболее подходящее место для пляжного отдыха, которое является номинантом международных премий за чистоту и экологичность. Комплекс обладает всей необходимой инфраструктурой для комфортного…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.1
123,600
Квартира 2 комнаты
83.0
157,700
Студия
35.9 – 38.1
80,000
Агентство
Geo Estate
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Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Показать все Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Батуми, Грузия
от
$163,381
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Количество этажей 66
Первый брендированный отельный комплекс T Lamborghini с фирменным Казино от бренда Апартаменты сдаются "под ключ" с итальянской мебелью и оформлением в стиле Lamborghini Программа лояльности от бренда, эксклюзивные условия размещения в отелях сети Lamborghini по миру О проекте: В б…
Агентство
Satellite Estate
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Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
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Жилой комплекс Lagoon Resort
Батуми, Грузия
от
$70,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Добро пожаловать в наш уникальный жилой комплекс – воплощение роскошной жизни, работы и развлечений. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим жителям действительно уникальный опыт с тремя блоками непревзойденного комфорта и элегантности, а также пятизвездочную инфраструктуру, которая отвечает в…
Застройщик
LTD homex
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Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Батуми, Грузия
от
$1,622
Год сдачи 2026
Батуми Чиксисдзири, В первой полосе моря комплекс «Petra Sea Resort», цена 1 кв.м. от 1,413$ до 2,676$, размер апартаментов начинается от 27 кв.м., 10% первоначальный взнос, И рассрочка делится на следующие 30 месяцев, строительство будет завершено 2026 лет
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Показать все Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Батуми, Грузия
от
$56,388
Количество этажей 21
ЖК бизнес-класса ПРЕМЬЕР \ Prime Жилой комплекс бизнес-класса.  Дом клубного типа для бизнес и IT-класса. 21 этаж Расположение 300м от моря 250м от парка 700м от ТЦ Виды на горы и город Комплекс построен Продажа апартаментов в белом каркасе. Дом клубного типа дл…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
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Жилой квартал ЖК "LBF complex”
Батуми, Грузия
от
$31,414
Год сдачи 2026
Количество этажей 19
Квартиры в La Batumi Familia — рассрочка до конца 2026 года La Batumi Familia — современный многоэтажный жилой комплекс в актуальном архитектурном стиле. Преимущества комплекса: удобная локация недалеко от морского побережья; развитая инфраструктура и хорошая транспорт…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "Real Palace Blue" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$32,580
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
?Real Palace Blue – новый, многоэтажный жилой дом премиум - класса, расположенный в самом развивающемся районе города Батуми, в 180 метрах от моря. Комплекс расположен у моря, на новом бульваре, где сочетаются туризм, бизнес и повседневная жизнь. ?Здесь, вы можете выбрать апартаменты с прек…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 16
1 объект недвижимости 1
Уважение — это больше, чем просто имя, это подход, который отражает наше отношение к пространству, комфорту и эстетике. Этот проект был создан с идеей, что каждая деталь должна воплощать элегантность, функциональное спокойствие и изысканность.Наше видение состоит в том, чтобы создать жилое п…
Застройщик
Otium Development
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Застройщик
Otium Development
Языки общения
English
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Показать все Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Батуми, Грузия
от
$67,830
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
16- этажный многофункциональный отельный комплекс в Гонио-Квариати. Проект расположен в живописном месте между Черным морем и горами, предоставляя мультифункциональную инфраструктуру, спроектированную с учетом разнообразных потребностей будущих гостей, потрясающими панорамными видами и ко…
Агентство
Satellite Estate
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Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Показать все Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Батуми, Грузия
от
$2,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 30
Шалва Инасаридзе Ст., 25 Арчи Рамада Батуми - многофункциональный апарт-отель европейского стандарта, партнером которого является Ramada Encore by Wyndham, ведущий мировой гостиничный бренд Wyndham. Арчи Рамада Батуми отличается своими строительными материалами и инфраструктурой, а также …
Агентство
Sisno Group
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Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
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Апарт - отель Альянс Привилидж
Батуми, Грузия
от
$174,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 54
Площадь 31–59 м²
8 объектов недвижимости 8
Альянс Привилидж является завершенным многофункциональным комплексом компании Альянс Групп, который расположен на всемирно известном Батумском бульваре. На первых 12 этажах 54-этажного многофункционального комплекса расположен всемирно известный 5-звездочный отель Marriott, а на остальных…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Застройщик
Alliance Group
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Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
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Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Батуми, Грузия
от
$53,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Отельные номера в Grand Life Batumi Гарантированный доход в размере 8% на первые 5 лет! Комплекс входит в международную сеть отелей BWH Hotels (Best Western) под управлением Aimbridge Hospitality. Цены 1/4 от 53.100 USD. Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйт…
Агентство
Smart Home
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Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
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Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Батуми, Грузия
от
$100,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 42
Площадь 28–72 м²
5 объектов недвижимости 5
Батуми, Грузия | Приморская набережная | Kengo Kuma & Associates | Silk Development | Сдача первой башни — 2029 год В Батуми формируется новый архитектурный и курортный ориентир — Silk Towers, многофункциональный комплекс на пересечении знаменитой приморской набережной и исторического Ста…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.9 – 58.0
101,983 – 251,343
Квартира 2 комнаты
72.3
203,971
Агентство
Ambassador Realty Group
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Жилой комплекс Best Western Batumi
Жилой комплекс Best Western Batumi
Жилой комплекс Best Western Batumi
Жилой комплекс Best Western Batumi
Жилой комплекс Best Western Batumi
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Жилой комплекс Best Western Batumi
Батуми, Грузия
от
$53,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 31–117 м²
6 объектов недвижимости 6
Жилой комплекс клубного типа построен из кирпича и расположен в центре Батуми, в нескольких минутах ходьбы от пляжа, парков и торговых центров. Проект состоит из 2 блоков: в одном расположен отель 5* от международной сети Best Western Group, а во втором — резиденции для долгосрочного прожива…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Квартира 2 комнаты
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Квартира
32.4
163,300
Студия
30.5
170,000
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Показать все Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Гражданство ЕС - Румынский паспорт - в ПОДАРОК! Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Цен…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Показать все Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Батуми, Грузия
от
$25,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Описание объекта: Новый, современный жилой комплекс в  динамично развивающемся районе города Батуми в 500 метрах от пляжа, благоустроенной набережной и приморского парка. Комплекс обладает всеми преимуществами современного городского дома: - жилой район с развитой инфраструктурой - современ…
Агентство
GulfStream
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Многоквартирный жилой дом Cube
Многоквартирный жилой дом Cube
Многоквартирный жилой дом Cube
Многоквартирный жилой дом Cube
Многоквартирный жилой дом Cube
Батуми, Грузия
от
$100,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 42
The project is located in the heart of Atumi, in the most developed urban area. "Oval" is the largest investment project in the Alley of Heroes. The sea is just 200 meters away, and the dancing fountains and Batumi Central Stadium are a few minutes' walk away. 5 minutes to the sea; 3…
Агентство
Sisno Group
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Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
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Жилой квартал European Village Elite
Батуми, Грузия
от
$350,000
Уникальный для Батуми проект Городок European Village уже прозвали батумской Рублевкой, и это не случайно. Сочетание этих факторов делает комплекс исключительным: Близость моря — реальные 500 метров. Панорамный вид на море, вид на горы и сад из каждого дома. Дизайнерский высок…
Застройщик
European Village
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Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
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Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 14
Площадь 33–42 м²
2 объекта недвижимости 2
Строительная компания LTD “ EVROMSHENI ” была основана в 2014 году, и ее основной работой является строительство. Компания предлагает комфортабельные и качественные квартиры, построенные по современным стандартам. Наша цель - выполнять работу с высоким качеством и выполнять ее в строго сплан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.4 – 41.5
25,050 – 49,800
Застройщик
LTD EVROMSHENI
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Многоквартирный жилой дом Oval
Многоквартирный жилой дом Oval
Многоквартирный жилой дом Oval
Многоквартирный жилой дом Oval
Многоквартирный жилой дом Oval
Многоквартирный жилой дом Oval
Многоквартирный жилой дом Oval
Батуми, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 34
Проект расположен в самом сердце Атуми, в самом развитом городском районе. «Овальный» — крупнейший инвестиционный проект в Аллее Героев. Море находится всего в 200 метрах, а танцующие фонтаны и Центральный стадион Батуми находятся в нескольких минутах ходьбы. 5 минут до моря; 3 минуты до …
Агентство
Sisno Group
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Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2029
Количество этажей 45
Первые брендированные резиденции в центральной части Батуми Премиальный сервис по международным стандартам Развитая внутренняя инфраструктура Показатели заполняемости и роста стоимости объектов выше рыночных Wyndham Hotels & Resorts - выбор №1 для инвесторов всего мира Cамая к…
Застройщик
One Development
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Таунхаус Home
Таунхаус Home
Таунхаус Home
Таунхаус Home
Таунхаус Home
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Таунхаус Home
Батуми, Грузия
от
$218,583
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 147 м²
1 объект недвижимости 1
Комплекс таунхаусов c панорамными видами на море и горы ?Гонио Объект сдаётся в 4 квартале 2024 года? Внешняя инфраструктура: ?Зелёная зона ?Гонио-Апсаросская крепость ?Супермаркет Внутренняя инфраструктура: ?️Паркинг ?‍?охрана и видеонаблюдение ?детская площадка ?? Ба…
Агентство
Property of Georgia
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Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Батуми, Грузия
от
$78,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 18
ELT Quarter возводится на 7 гектарах земли на новом бульваре в Батуми. Комплекс спроектирован всемирно известными архитекторами и дизайнерами в партнерстве с Wyndham Hotels & Resorts. Компания выходит за рамки концепции квартала и создает новое измерение в виде квартала, который идеально впи…
Агентство
Sisno Group
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "Sea Side" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$22,700
Год сдачи 2025
Количество этажей 27
🔹Комплекс Sea Side расположен в 5 минутах от самого большого бульвара города и набережной. Рядом находятся остановки общественного транспорта, крупнейший французский супермаркет Carrefour в торговом центре Metro. Так же в этой локации действуют 2 крупнейших казино Eclipse и Grand Bellagio. Д…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
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Жилой комплекс Green Cape Botanico
Батуми, Грузия
от
$138,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
О проектеРасположенный в вечнозеленом субтропическом окружении, Green Cape Botanico — это уникальный проект в 2 минутах ходьбы от Ботанического сада, напротив галечного пляжа Черного моря. Строительный проект был завершен в 2023 году. Комплекс включает в себя два 7-этажных жилых здания, кото…
Застройщик
Silk Development
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Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Батуми, Грузия
от
$2,100
Количество этажей 20
Bianca Batumi by York Towers разработана на участке площадью 29 445 квадратных метров и включает в себя два 16-этажных и два 18-этажных апарт-отеля, одно 20-этажное жилое здание и два фирменных отеля, одним из которых является Ibis Styles Batumi. Более 1000 квартир, построенных по международ…
Агентство
Sisno Group
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Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Батуми, Грузия
от
$2,200
Количество этажей 7
Information about the project About the project Nestled in evergreen subtropical surroundings, Green Cape Botanico is a unique project a 2-minute walk from the Botanical Garden, across from the pebble beach of the Black Sea. The construction project was completed in 2023. The complex i…
Агентство
Sisno Group
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Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Показать все Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$268,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Гражданство ЕС - Румынский паспорт - в ПОДАРОК! Мы начисляем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запус…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
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Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Батуми, Грузия
от
$23,460
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 20
Описание объекта: Новый, современный жилой комплекс в  динамично развивающемся районе города Батуми в 1300 метрах от пляжа, благоустроенной набережной и приморского парка. Комплекс обладает всеми преимуществами современного городского дома: - жилой район с развитой инфраструктурой - совреме…
Агентство
GulfStream
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Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Показать все Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Батуми, Грузия
от
$35,000
Количество этажей 26
Ваше Пространство - это стильное, высотное новое здание с большим благоустроенным внутренним двором и современными апартаментами с эффективной планировкой, откуда открывается панорамный вид на море и курорт Батуми. Новое здание расположено в районе аэропорта, на улице Григолы Лорткипанидзе, …
Агентство
Sisno Group
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Многоквартирный жилой дом «White»
Многоквартирный жилой дом «White»
Многоквартирный жилой дом «White»
Многоквартирный жилой дом «White»
Батуми, Грузия
от
$56,950
Год сдачи 2024
Количество этажей 19
🔹Next - ведущий грузинский Девелопер, реализующий проекты премиум-класса, на Черноморском побережье.  🔹В портфолио Next знаковые жилые и деловые комплексы, 5-звездочные резиденции,созданные в сотрудничестве с Radisson Blu и Windham, роскошные курорты, Апарт-отели, виллы и бизнес-центры . 🔹…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Показать все Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Номера отеля в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Гарантия возврата!Гарантированный доход 10% в течение первых 5 лет!Гражданство ЕС - румынский паспорт - как подарок!Можно приобрести 1/2, 1/4 номера - проверьте цену и условия с нашими менеджерами.Цена:1/4 номера от 78 724 USD дохода - от …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "Guru Status"
Батуми, Грузия
от
$43,560
Количество этажей 29
- GURU Status - это премиальный жилой комплекс, расположенный на новом бульваре в 150 метрах от моря. Панорамные виды на море и горы. Лаундж зона на крыше. Богатая инфраструктура и самый большой парк отдыха (3000 квм.) в Батуми! Лучший по качеству строительства дом в Батуми! - Окончание стр…
Агентство
GulfStream
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Таунхаус Polo Villas Avenue
Таунхаус Polo Villas Avenue
Таунхаус Polo Villas Avenue
Таунхаус Polo Villas Avenue
Таунхаус Polo Villas Avenue
Показать все Таунхаус Polo Villas Avenue
Таунхаус Polo Villas Avenue
Батуми, Грузия
от
$290,000
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Avenue площадью 167 м². На первом этаже: просторная гостиная, кухня, ванная комната и кладовая. На втором этаже: 3 спальни, 2 санузла и кладовая. Имеется задний двор с высаженными пальмами и 2 парковочных места перед домом. Дом…
Застройщик
Polo Villas Batumi
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "NBG Beach Panorama" (Лот П032ЕМ)
Батуми, Грузия
от
$40,000
Количество этажей 26
NBG Panorama находиться в минуте от моря. Дом построен с лучших материалов, по европейским технологиям. Установлены лифты марки Kone что зарекомендовали себя по всему миру. На территории есть детская площадка и парковка для велосипедов. ● Охрана/видеонаблюдение ● Эксплуатация и техническое…
Агентство
GulfStream
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Вилла VistaMarevillas
Вилла VistaMarevillas
Вилла VistaMarevillas
Вилла VistaMarevillas
Вилла VistaMarevillas
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Вилла VistaMarevillas
Батуми, Грузия
от
$294,000
Год сдачи 2024
1 объект недвижимости 1
Виллы и апартаменты премиум-класса Комплекс в экологической чистой среде в Гонио 800 метров до самого чистого пляжа на побережье 550 метров до ближайшей автобусной остановки 10км до крупнейшего торгового центра Батуми 8км до международного аэропорта Батуми 6,6км до грани…
Застройщик
universal23
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "NB Residence" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$23,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 27
🔹Комплекс NB Residence расположен в 5 минутах от самого большого бульвара города и набережной. Рядом находятся остановки общественного транспорта, крупнейший французский супермаркет Carrefour в торговом центре Metro. Так же в этой локации действуют 2 крупнейших казино Eclipse и Grand Bellagi…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Показать все Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Батуми, Грузия
от
$360,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Via Villas Batumi — это новый привлекательный проект, который предлагает коллекцию комфортабельных вилл в окружении природы. Преимущества: Пешая доступность до моря (10–12 минут) Бассейн и личная терраса Озеленённая территория Паркинг и детская площадка Шумоизоляция - и теплоизоляция …
Агентство
GulfStream
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Многоквартирный жилой дом Compact House
Многоквартирный жилой дом Compact House
Многоквартирный жилой дом Compact House
Многоквартирный жилой дом Compact House
Многоквартирный жилой дом Compact House
Батуми, Грузия
от
$47,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Новый проект Elt Building — «Компактный дом» в Батуми, в одном из самых активных районов города, с хорошо оборудованной инфраструктурой. Комплекс состоит из 6 этажей, где будут представлены: консьерж-сервис; Супермаркет; терраса; задний двор; коммерческие пространства; Служба безопасности 2…
Агентство
Sisno Group
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Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Показать все Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Батуми, Грузия
от
$242,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 148–197 м²
11 объектов недвижимости 11
Продается двухэтажные таунхаусы в Батуми в комплексе Polo Signature площадью147- 189 м.кв. На первом этаже большая гостиная, кухня, ванная. На втором этаже 4 спальни и 2 санузла. Имеется задний двор и 2 парковочных места для машины перед домом. Дома полностью укомплектованы мебелью и т…
Застройщик
Polo Villas Batumi
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Апарт - отель Orbi City
Апарт - отель Orbi City
Апарт - отель Orbi City
Апарт - отель Orbi City
Апарт - отель Orbi City
Апарт - отель Orbi City
Батуми, Грузия
от
$2,300
Год сдачи 2025
Количество этажей 45
Расположенный в районе Нового бульвара в Батуми, 5-звездочный апарт-отель Orbi City Central находится в 2,6 км от культурно-ориентированных достопримечательностей, таких как Фонтан Нептуна. Расположенный недалеко от тематического парка «Дельфинарий», этот апарт-отель в Батуми располагает 75 …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Показать все Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Номера отеля в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Гарантия возврата!Гарантированный доход 10% в течение первых 5 лет!Гражданство ЕС - румынский паспорт - как подарок!Можно приобрести 1/2, 1/4 номера - проверьте цену и условия с нашими менеджерами.Цена:1/4 номера от 78 724 USD дохода - от …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "La Batumi Familia" (Лот П029ОЭ)
Батуми, Грузия
от
$33,480
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 19
Жилой комплекс La Batumi Familia находится в районе Нового Бульвара, в одном из молодых и динамично развивающихся районов. Рядом с домом большой парк Лехи и Марии Качиньских, торговый центр Metro City, казино, рестораны, школы и детские сады в пешей доступности. Море в 5 минутах ходьбы. Пре…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 58
Площадь 30–108 м²
3 объекта недвижимости 3
Batumi Island — это уникальный проект, представляющий собой первый в Грузии искусственный остров расположенный на побережье Чёрного моря в Батуми. Площадь острова составляет 84 гектара, 49% из которых занимают парки и зоны отдыха. Проект сочетает в себе современные архитектурные решения, при…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.5
146,500
Квартира 2 комнаты
108.4
303,000
Студия
30.4
110,000
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$81,750
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 25
Площадь 30–58 м²
13 объектов недвижимости 13
Wyndham Deluxe - комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного уровня. Комплекс расположен на первой линии побережья, а инфрастуктура включает в себя лаунж-бар на крыше, фитнес, ресторан, конференц-залы, открытый бассейн, казино и собственный пляж.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.5 – 58.3
138,792 – 250,357
Квартира
30.4
87,029
Студия
29.8 – 43.3
94,582 – 137,675
Агентство
Geo Estate
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Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Батуми, Грузия
от
$45,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Агентство
Sisno Group
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Таунхаус HOME
Таунхаус HOME
Таунхаус HOME
Таунхаус HOME
Таунхаус HOME
Батуми, Грузия
от
$230,319
Количество этажей 3
Площадь 147 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальный жилой комплекс таунхаусов HOME в Гонио, живописном и экологически чистом районе Батуми! Пассивный доход до $2000 в месяц уже в этом году при сдаче в долгосрочную аренду! Ипотека от 8% и рассрочка от застройщика 0% до 36 месяцев. Срок сдачи – декабрь 2024.  Уголок спокойствия…
Застройщик
One Development
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Жилой комплекс ONE
Жилой комплекс ONE
Жилой комплекс ONE
Жилой комплекс ONE
Жилой комплекс ONE
Жилой комплекс ONE
Батуми, Грузия
от
$47,243
Год сдачи 2027
Количество этажей 36
Площадь 28–121 м²
15 объектов недвижимости 15
Первый жилой дом бизнес-класса ONE в туристическом центре Батуми – лучший вариант для инвестиций или проживания у моря! Выгодное вложение: +113% прирост средней цены за время строительства! от 20,2% доходность от сдачи в аренду при средней заполняемости 55%; 0% рассрочка от …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.7 – 73.9
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты
96.6 – 121.3
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты
121.2
Цена по запросу
Застройщик
One Development
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Жилой комплекс Midtown By Gumbati
Жилой комплекс Midtown By Gumbati
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Площадь 68 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс в самом центре города.  500 метров от моря Проект включает в себя 57 квартир различной площади с коммерческой помещения на первом этаже.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
68.4
112,860
Застройщик
Гумбати Групп
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Жилой комплекс Complex “Next Address”
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Батуми, Грузия
от
$1,734
Год сдачи 2027
Батуми, ул. Тбеля Абуселидзе N11, Комплекс «Следующий адрес», 1 кв.м. цена от 1510$, Размер квартир минимум от 31 кв.м., 15% первоначальный взнос и рассрочка до 48 месяцев, Процесс строительства будет завершен в середине 2027 года, Квартира будет доставлена в белом каркасе
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
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