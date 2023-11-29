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Продажа новостроек в Батуми

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Жилой комплекс Oval in Batumi
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Жилой комплекс Oval in Batumi
Батуми, Грузия
от
€55,969
Площадь 31–67 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Flatiko LLC
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты о владении квартирой у моря с прекрасным видом на горы становятся реальностью! Жилой комплекс OVAL спроектирован одной из самых опытных архитектурных фирм страны, чтобы удовлетворить современные требования для гармоничного сочетания городского пространства и ориентированной на человека среды обитания. Расположенный в отличном месте Батуми, на проспекте Чжиули Шартава, 9, в самом сердце самого престижного района города, Аллеи Героев. OVAL находится всего в нескольких шагах от Черного моря, стадиона, торгового центра Black Sea и танцевальных фонтанов. Жить в этом комплексе означает испытывать новые эмоции, впечатления и совершенно новый уровень жизни каждый день благодаря инфраструктуре разработчиков, которая будет включать рестораны, кафе, открытый бассейн, фитнес-центр, кинотеатр и развлекательный центр, предоставляющий бесконечные возможности для отдыха и удовольствия.
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Адлиа, Грузия
от
€38,842
Сдача в: 2025
Застройщик: LTD homex
Добро пожаловать в наш уникальный жилой комплекс –, воплощение роскошной жизни, работы и развлечений. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим жителям действительно уникальный опыт с тремя блоками непревзойденного комфорта и элегантности, а также пятизвездочную инфраструктуру, которая отвечает всем их потребностям. Наш комплекс был разработан с акцентом на создание среды, которая способствует высококачественному образу жизни. Ищете ли вы уютный дом для поселения, место для работы из дома или просто место для отдыха и расслабления, мы обеспечим вам покрытие. Мы понимаем важность внимания к деталям, поэтому мы уделили большое внимание благоустройству нашего комплекса. Мы создали красивое наружное пространство, которое не только эстетически приятно, но и улучшает общий опыт жизни в нашем комплексе. Наша команда стремится предоставить нашим жителям максимально высокий уровень обслуживания. Мы стремимся превзойти ожидания во всем, что мы делаем, от проектирования наших объектов до уровня заботы и внимания, которое мы уделяем нашим жителям. В нашем уникальном жилом комплексе мы считаем, что роскошная жизнь должна быть доступна для всех, поэтому мы создали пространство, которое является как доступным, так и высококачественным. Мы приглашаем вас присоединиться к нам и испытать воплощение роскошной жизни, работы и развлечений.
Клубный дом Sfero Garden
Клубный дом Sfero Garden
Гонио, Грузия
от
€25,986
Площадь 23–46 м²
19 объектов 19
Сдача в: 2024
Агентство: Luxe Real Estate
Старт продаж от застройщика! 6-ти этажный Клубный дом расположен в 3х минутах от главной набережной в Гонио. Охраняемая территория жилого комплекса с парковкой для автомобилей, открытый бассейн с террасой и шезлонгами зеленая территория, бар-ресторан с панорамным видом на море на последнем этаже. Апартаменты от 23 до 46 м2 в зеленом каркасе. Гонио - это комфортное место которое выбирают для семейного отдыха, в окружении природы.Высокое качество строительства по европейским стандартам от надежного застройщика. Дом уже построен на 65% , получение ключей через 7 месяцев! Апартаменты можно использовать для личного пользования круглый год, либо сдавать в аренду с гарантированным доходом! Возможна рассрочка от застройщика 0% без переплат, кредит для иностранных граждан. 
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Жилой комплекс Cube in Batumi
Жилой комплекс Cube in Batumi
Батуми, Грузия
от
€65,237
Площадь 36–44 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Flatiko LLC
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разработанное Metropol в Батуми. Комплекс стратегически расположен на проспекте Чжиули Шартава, 9, что позволяет ему предлагать захватывающий вид на город с одной стороны и удивительный синий горизонт Черного моря с другой. Комплекс CUBE предложит своим гостям удивительные условия отдыха, предлагая инфраструктуру мирового класса в месте с долгим сезоном теплой погоды. Пляж и основные туристические зоны города расположены недалеко от комплекса, и благодаря современной архитектуре этот проект может похвастаться самой высокой рентабельностью в городе. Не только внешний дизайн здания, но и современный стиль интерьера и просторный дизайн дополняются изысканными нейтральными палитрами, а расслабляющие и роскошные формы и слои дополняются окнами от пола до потолка, обеспечивающими достаточное естественное освещение и обширный вид на город и море. Инвестиционный комплекс предлагает широкий выбор выдающихся квартир, от уютных студий до апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями, оснащенных исключительными удобствами. Гости смогут насладиться бассейном площадью 200 м2, комплекс также предложит детскую игровую площадку, гостиную с библиотекой, летние кафе, рестораны, тренажерный зал и студия йоги, и, конечно, конференц-залы, предназначенные для деловых встреч.
Апарт - отель Boulevard Point
Апарт - отель Boulevard Point
Адлиа, Грузия
от
€19,298
Площадь 49–93 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Застройщик: Гумбати Групп
15-этажный апарт-отель на новом бульваре в 300 метрах от моря. Комплекс включает в себя: Изолированную зону, Апартаменты разной площади, Подземный и надземный паркинг на 106 мест, Инфраструктуру, Террасу с фитнес-центром и открытым бассейном, Спа-центр, Кафе, Сад, Многофункциональный ресепшн Апартаменты сдаются в состоянии под ключ с мебелью и техникой Инфраструктура Проекта Целью Gumbati Group является создание современной системы инфраструктуры и предоставление услуг гостиничного типа, которые обеспечат максимальный комфорт как собственникам апартаментов, так и их гостям. Управления апартаментами Все владельцы апартаменты будут вовлечены в электронную систему управления, согласно которой владелец получает подробную информацию о посетителях, сроке их аренды, цене и доходе. Управляющая компания также поддерживает и контролирует инфраструктуру комплекса. Вступление в систему аренды Управляющая компания и владелец апартаментыы заключают «договор управления», согласно которому управляющая компания обязуется сдать апартаменты в аренду и выполнить все условия. Ценовая политика Стоимость услуг по управлению апартаментами: Тариф компании на услуги управления апартаментами составляет 35% от полученного дохода, а доход собственника - 65%. Этапы строительства Завершено 90% монолитных работ. На следующем этапе будет обустроена крыша и внешний фасад
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
Гонио, Грузия
от
€59,058
Сдача в: 2025
Застройщик: European Village
Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не менее 30% в год. Это первый в Грузии All Inclusive–курорт под элитным брендом Wyndham Grand Residences. Станьте совладельцем отельного бизнеса мирового элитного уровня! Мы собрали всё лучшее в отельном комплексе Hotel City Создан по принципу «город-курорт» All Inclusive. Под самым элитным брендом Wyndham Grand Residences мирового отельного лидера Wyndham Hotels & Resorts. Под управлением ведущего в мире отельного оператора От лидирующего по качеству строительства по мнению Forbes застройщика European Village. В элитном районе Батуми – с самой чистой акваторией и экологией. С самой насыщенной элитной инфраструктурой на 10 000 м², состоящей из 42-х объектов: SPA, ресторанов, детских парков и даже вертолетной площадки. Единственное предложение, включающее прогнозируемый доход - 13% и гарантированный доход - 5%, а также обратный выкуп по возросшей цене.
Жилой комплекс на берегу моря
Жилой комплекс на берегу моря
Гонио, Грузия
от
€57,832
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Элитный жилой комплекс Residence от застройщика Gumbati, расположенный на берегу моря в 15 минутах от центра Батуми. Обладающий собственной современной инфраструктурой. Residence состоит из двенадцатиэтажного здания с двумя подъездами. Здание привлекает своим современным архитектурным решением. Квартиру можно приобрести студию или одно- или двухкомнатной планировке. В стоимость входит ремонт и установка необходимой мебели и техники. В комплексе установлено видеонаблюдение. Ресепшен работает круглосуточно для комфортного проживания и отдыха. На территории ЖК есть развлекательные зоны и двухэтажный подземный паркинг. Территория благоустроена озеленением. Инфраструктура: - Спа; - Кафе; - Рестораны; - Открытый бассейн; - Лаундж-бар; - Кинотеатр под открытым небом; - Фитнес-центр; - Магазины. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Грузии! Консультация БЕСПЛАТНО!
Жилой комплекс с видом на море и горы
Жилой комплекс с видом на море и горы
Гонио, Грузия
от
€32,164
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Black Sea Line Residence - это новый элитный жилой комплекс с современными планировками квартир, расположенный в Гонио, в 200 метрах от Черного моря и в 10 км от центра Батуми. Гонио - пригород, обладающий чистейшими пляжами и современной инфраструктурой. Здание состоит из 7 этажей. Используются экологичные безопасные материалы, соответствующие современным стандартам. В доме два бесшумных пассажирских лифта. В ЖК представляют квартиры с необходимой мебелью от 29 до 49 кв. м. Квартира студия и с одной спальней. Также в квартире представлены открытые балконы с завораживающими видами на горы и море. На территории комплекса находится собственный открытый бассейн. Также на крыше есть кафе с открывающийся панорамой и завораживающими видами. ЖК обустроен ландшафтным озеленением. Недвижимость подходит как для инвестиций, так и для постоянного проживания. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Гонио, Грузия
от
€313,585
Площадь 320 м²
2 объекта 2
Застройщик: European Village
Уникальный для Батуми проект Городок European Village уже прозвали батумской Рублевкой, и это не случайно. Сочетание этих факторов делает комплекс исключительным: Близость моря — реальные 500 метров. Панорамный вид на море, вид на горы и сад из каждого дома. Дизайнерский высококачественный ремонт. ‌‌Открытая видовая крыша-терраса с опен-спейсом для отдыха. Гарантия на все виды работ в доме. Индивидуальный участок с ландшафтным дизайном, фруктовыми, хвойными и декоративными насаждениями. Экологичные материалы — керамоблок, натуральный камень, мрамор в интерьере и в экстерьере домов. Строительство ведется бережно к природе — мы сохранили максимальное число деревьев на участке застройки. Толщина стен в 40 см из керамоблока с гидро и теплоизоляцией. Участок более 400 м2. Индивидуальные бассейны для каждой виллы. Планировка и обустройство дома по индивидуальным пожеланиям покупателя (при раннем бронировании). Дизайнерский камин из персидского мрамора. Настоящая финская сауна. Полное обслуживание виллы — уборка дома и двора, охрана, уход за растениями (по желанию собственника). Каждому собственнику виллы сервис European Village консьерж — персональный помощник, который поможет оплатить счета, заказать билеты, забронировать гостиницу, оформить вид на жительство, поможет решить любые другие вопросы, связанные с вопросами быта или вашего бизнеса в Грузии. Обслуживание виллы по желанию собственника — уход за садом, уборка территории, клининг, управление арендой, сервис All inclusive. Просторный каминный зал свыше 50 м2 и 4 спальни + отдельная кухня (16 м2) или дополнительная пятая спальня.
Жилой комплекс HOLIDAY INN
Жилой комплекс HOLIDAY INN
Батуми, Грузия
от
€37,252
Площадь 34–42 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Комплекс HOLIDAY INN удобно располагается в престижном районе города Батуми рядом с французским гипермаркетом «Carrefour», новым стадионом построенным по стандартам UEFA, в 5 минутах от моря, Дома Юстиции, центрального бульвара и поющих фонтанов! Инфраструктура: Богатейшая, собственная развитая инфраструктура, которая включает в себя: - Новый торговый центр площадью 1500м2 - Казино - СПА центр - Фитнес-центр - Залы для конференций - Открытый и закрытый бассейны - Грузинский, Европейский и Кошерный рестораны - Кафе - Паркинг - Детские развлекательные площадки и многое другое Какой кондицией сдаются апартаменты в блоке В: Здание: - Фасад здания завершен в соответствии с проектом; - Подъезды и лестницы будут отделаны; стены будут закончены; - В квартирах будут установлены вертикальные коммуникации; - Будет установлена входная огнеупорная дверь; - По внешнему периметру будут установлены двери и окна с стеклопакетом; - Счетчики для электричества, газа и воды будут установлены для каждого апартамента; Апартамент: - Стяжка, штукатурка; - Внутренними перегородки по Вашим предпочтениям; - Разводка труб горячего, холодного водоснабжения, отопления; - Разводка труб канализации. Напишите нам и наша кампания поможет подобрать недвижимость, которая подходит именно вам. Мы очень ценим своих клиентов!!!
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Куб
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Куб
Батуми, Грузия
от
€69,970
Площадь 45–57 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2027
Комплекс КУБ аллея Героев, 5мин до моря международный бренд УК Royal Tulip отель 5 звезд Завершение строительства 2027г - включая инфраструктуру. Рассрочка до конца 2027г 42 этажа до 5 этажа инфраструктура 82 гостиничных номера (5-10го этажи).  332 инвестиционных апартамента 100 машиноместа 5 лифтов ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ — САМАЯ ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОРОДЕ ОТ 10% Комплекс бизнес класса. студии, 1+1, 2+1   сдаются в двух вариантах: либо с ремонтом, с кухней и оборудованным санузлом. либо под ключ - доплата 200 долл\метр   ресепшн подземный паркинг бассейн лаундж терраса фитнес ресторан конференц зал   Монолитная конструкция Панорамные двухкамерные окна Шумоизоляция Потолки 3м до отделки Сейсмоустойчивость 9 баллов Газовая котельная для централизованного отопления   УК 40%, собственнику 60% В 40% входит коммуналка. Обслуживание 2 долл\м2 - не входит в стоимость управления.   Личный кабинет по начислению дохода от УК. Договор с УК на 10 лет. Через 3 года можно выйти из договора.    Ограничение проживания для собственников при подписании договора с УК - 2 месяца в году.   Переуступка возможна после оплаты 50% за апартамент.   Паркинг не продается.    Схема оплаты: бронь 1 000 долл на 2 недели ПВ 20-30% Рассрочка до конца 2027    Возможно оплатить 20% пв,  20% по окончанию строительства,  60% рассрочка на 51мес.  
Жилой комплекс Wyndham Deluxe
Жилой комплекс Wyndham Deluxe
Гонио, Грузия
от
€74,277
Площадь 30–58 м²
13 объектов 13
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Wyndham Deluxe - комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного уровня. Комплекс расположен на первой линии побережья, а инфрастуктура включает в себя лаунж-бар на крыше, фитнес, ресторан, конференц-залы, открытый бассейн, казино и собственный пляж.
Жилой квартал Gumbati Residence
Жилой квартал Gumbati Residence
Квaриати, Грузия
от
€1,227
Площадь 66 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: Гумбати Групп
Инвестиционные апартаменты на первой береговой линии "Гумбати Резиденc" — это укомплектованные "под ключ" апартаменты разной площади, полностью готовые к проживанию. Вам не нужно делать ремонт, за вас уже обо всем побеспокоились — в квартирах есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Территория комплекса включает в  себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены: - ресторан, - волейбольной площадка, - открытый бассейн. Также на территории находятся: - кинотеатр под открытым небом, - казино, - зеленый сад 2000 кв.м., - тренажерный зал и спа, - бунгало и открытый бассейн.
Вилла в современном архитектурном стиле
Вилла в современном архитектурном стиле
Мнатоби, Грузия
от
€263,490
Площадь 230–1 247 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Feria - это виллы в современном архитектурном стиле, расположенные в селе Ферия, в популярном пригороде Батуми. Виллы расположены в тихом и уютном месте с ландшафтными зонами и озелененной природой. В 20 минутах езды от центра Батуми и разнообразной инфраструктурой. Виллы представлены в черновой отделке современными планировками: студия и 3 спальни просторной площадью 270 кв.м. Каждая вилла владеет открытой террасой на крыше, откуда можно насладиться потрясающим видом на горы и море. Инфраструктура: - Аквапарк; - Набережная; - Торговый центр; - Кафе и рестораны; - Фитнес центр; - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!
Жилой комплекс Panorama Batumi
Жилой комплекс Panorama Batumi
Квaриати, Грузия
от
€71,840
Площадь 36–83 м²
5 объектов 5
Агентство: Geo Estate
Жилой комплекс Panorama Batumi, расположен в 50 метрах от моря. Инфраструктура комплекса: собственный пляж, панорамный бассейн, ресторан, фитнес, сауна, лаундж, бар, винный дегустационный зал, прачечная и ресепшен. В комплексе работает профессиональная управляющая компания.        
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Квaриати, Грузия
Цена по запросу
Площадь 33–42 м²
2 объекта 2
Застройщик: LTD EVROMSHENI
Строительная компания LTD “ EVROMSHENI ” была основана в 2014 году, и ее основной работой является строительство. Компания предлагает комфортабельные и качественные квартиры, построенные по современным стандартам. Наша цель - выполнять работу с высоким качеством и выполнять ее в строго спланированном графике с круглосуточной службой безопасности. Проект полностью финансируется! Гонио является популярным историческим, туристическим и коммерческим морским направлением на юго-восточном побережье Черного моря, всего в 10 км от Батуми, который предлагает новый уровень курортного образа жизни, и это будет международный стандарт смешанного использования под руководством отдыха. Квартиры в 14-этажном элитном доме, класса Premium с белой рамой, в 200 метрах от моря, подземная парковка площадью 2500 квадратных метров, коммерческие и офисные помещения, Зона отдыха, С панорамным видом на море и горы, бассейн, детская игровая площадка и бар на террасе. Завершенный проект характеризуется современными фасадами и квартирами с широким выбором. Проект предусматривает квартиры разных размеров и их индивидуальное планирование. ✔ Завершенный фасад здания ✔ Поверхностный вход ✔ Входные двери квартиры ✔ 4 Лифт ✔ Бесплатный плавательный бассейн ✔ Бесплатная подземная парковка ✔ Системы горячей и холодной воды ✔ Затянутый пол ✔ Внутренняя проводка ✔ Пластиковые окна европейского качества ✔ Фасад, покрытый теплоизолированной плиткой Бесплатный бассейн для жителей
Жилой комплекс Club House
Жилой комплекс Club House
Гонио, Грузия
от
€73,596
Площадь 32–151 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
Жилой комплекс из таунхаусов премиум-класса
Жилой комплекс из таунхаусов премиум-класса
Гонио, Грузия
от
€321,945
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой комплекс Wyndham Grand Riviera предоставляет единственные таунхаусы премиум-класса, расположенные на первой линии пляжа Гонио. Это престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума. Комплекс имеет уникальное месторасположение. 15 минут до центра Батуми. Таунхаусы площадью 130 и 151 м2. На трех этажах расположены три просторные спальни, терраса с панорамным видом на море и горы. Каждый таунхаус имеет современную отделку, эксклюзивную внутренних инфраструктуру. Придомовая территория имеет зону отдыха и парковочное место. Инфраструктура: - 12 ресторанов, кафе, баров; - Массажные кабинеты, грязелечебница; - 2 фитнес-центра; - Шаттлы к морю и в город; - Детский парк; - 7 бассейнов; - Маркеты и эко-лавка; - Конференц зал; - Химчистка; - Доставка медикаментов и продуктов. Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно!
Жилой комплекс на черноморском побережье
Жилой комплекс на черноморском побережье
Гонио, Грузия
от
€104,215
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Первая отельная резиденция в Батуми - Family Club от застройщика European Village с полной инфраструктурой для семей. Единственная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания. Комплекс состоит из 86 жилых резиденций площадью 37,3 м2 - 119,4 м2. Резиденция отличается от апартаментов обстановкой, которая максимально приближённая к домашней. Она подходит для долгосрочного туристического отдыха или постоянного проживания. Комплекс расположен в районе Гонио - Квариати. Территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Это единственное место в Батуми, где горы и море соединяются вместе. Инфраструктура резиденции: - Spa; - 7 бассейнов; - Аквазона; - Массажный кабинет; - Клиника; - Душ Шарко, Соляные комнаты; - 5 видов бань; - Центр винотерапии и фитотерапии; - Конференцзал; - 12 ресторанов, кафе, бары; - Винный дом и дегустационный зал; - 7 детский площадок, игровых комнат; - Детский парк; - 2 фитнес-центра; - Паркеты и эко-лавки; - Кинозал, боулинг, бильярд; - Библиотека; - Вертолетная площадка, паркинг. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Батуми. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Garden Residence
Жилой комплекс Garden Residence
Гонио, Грузия
от
€106,583
Площадь 38–148 м²
28 объектов 28
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
Жилой комплекс Wyndham Panorama
Жилой комплекс Wyndham Panorama
Гонио, Грузия
от
€340,314
Площадь 130–151 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
Жилой комплекс на берегу моря
Жилой комплекс на берегу моря
Гонио, Грузия
от
€96,442
Площадь 110 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Radisson Blu Apartmens - эксклюзивный 5-звездочный жилой и инвестиционный комплекс на берегу Черного моря. ЖК расположен в элитном пригороде Батуми - Гонио. Гонио обладает чистейшими пляжами, современно инфраструктурой и находится в 15 минутах езды от Батуми. Холлы созданы в едином премиальном стиле. В лобби установлен круглосуточный ресепшен. В комплексе 5 лифтов и круглосуточное видеонаблюдение. ЖК имеет благоустроенную территорию 7000 м2. Территория озеленена и имеет зонирование, что позволяет активно и спокойно отдыхать. Квартиры доступны в нескольких вариантах: студия, 1- 2 комнатная, площадь от 31,88 – 88,53 м2. Высота потолков - 3 метра. Квартиры полностью соответствует стандартам премиум-класса. Есть два типа планировок: стандарт и люкс. Квартиры сдаются с полным ремонтом, эксклюзивным дизайном, мебелью и встроенной техникой. Внутрення инфраструктура: - Крытый бассейн; - Ресторан с терассой; - Казино; - Фитнес-центр; - Спа; - Супермаркет. ЖК расположен рядом с разной инфраструктурой: образовательный учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, мечеть, православный храм, банки и другие объекты. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Вилла VistaMarevillas
Вилла VistaMarevillas
Гонио, Грузия
от
€267,125
Сдача в: 2024
Застройщик: universal23
Виллы и апартаменты премиум-класса Комплекс в экологической чистой среде в Гонио 800 метров до самого чистого пляжа на побережье 550 метров до ближайшей автобусной остановки 10км до крупнейшего торгового центра Батуми 8км до международного аэропорта Батуми 6,6км до границы с Турцией Горный источник и бамбуковая роща рядом Шесть вилл из трех типов Земельный участок в собственность Бассейн и индивидуальная крытая парковка Идеальное расположение и уютная обстановка, размещенная в нетронутой природе морской бриз и горный воздух Неограниченное пространство с видом на море и горы Современный алюминиевый фасад / алюминиевые стеклопакеты / террасы-солярий Водоснабжение / электричество / газ / центральная канализация Возможна продажа отдельных апартаментов КОМПЛЕКС БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Жилой комплекс Морской клуб
Жилой комплекс Морской клуб
Батуми, Грузия
от
€57,639
Площадь 39–72 м²
8 объектов 8
Сдача в: 2025
Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно- выгодным объектом!!! Расположен на 1 линии, море через дорогу (50-70 м) Перед комплексом гарантированно ничего не построят!!! Прогнозируемая доходность от аренды-13 % годовых!!! Три блока – А, В, С. На первом и втором этажах комплекса будет размещен лобби отеля, кафе, рестораны, бассейн,9D кинотеатр и маленький торговый центр. На крыше Морского клуба будет располагаться открытый бассейн. А также в гостиничном блоке В будет закрытый бассейн, которым можно будет пользоваться с 50% скидкой. Пирс и мост будут сданы в начале 2025г. Управлять отелем будет международная управляющая компания River Rock, имеющая высокую репутацию. В блоке Б будет размещен брендированный отель. Но возможно и собственное проживание.В блоке С возможно собственное  проживание. Есть различные варианты с разными планировками , разным видом и площадью... Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!
Многоквартирный жилой дом "ROYAL RESIDENCЕ"
Многоквартирный жилой дом "ROYAL RESIDENCЕ"
Адлиа, Грузия
от
€34,805
Сдача в: 2025
Агентство: Gulfstream
Royal Residence - на берегу черного моря, находящейся в районе нового бульвара г.Батуми, Грузия на ул. Нижарадзе. Комплекс будет построен в экологически чистом и бесшумном месте, в 2 минутах ходьбы до моря. 100м. Цены зависят от вида с квартиры, этажа и системы оплаты. Данный проект находится в стадии постройки и вступает в эксплуатацию в 2024 году. На данном этапе ведется строительство 19 этажа из 20. ЖК “ Royal Residence” будет включать : Бассейн на верхнем этаже с панорамным видом Ресепшн 24 часа Кафе/бары Фитнес центр на 2-ом этаже Развлекательная зона Охрану/видеонаблюдение 24 часа Выход несовершеннолетних с участка объекта - по разрешению родителей Супермаркет и магазины Большая территория 3000 кв.м. с детской площадкой И подземная парковка За всю эту превосходную инфраструктуру, лтфты и прочее после приобретения недвижимости вы будите платить всего от 0,05$ до 1$ в месяц за кв.м (Плата за обслуюживание). Мы предлагаем квартиры в состоянии так называемого белого каркаса, что включает: железную входную дверь (огнеупорный, звуконепроницаемый), окна и двери из металлопластика с европейским вариантом открытия и противомоскитной сеткой, внутренние перегородки, обработанные (белые) стены и пол, электропроводку, проводку «мокрых» точек, систему общего отопления, доступ к сети природного газа, противопожарной охране. Стороны договариваются о том, что система чистого учета (счетчики для газа, воды и электричества) будет проводиться за счет покупателя. Возможна беспроцентная рассрочка на 20 месяцев (всего 20% первоначальный взнос!). Юридические обязательства застройщика к сдаче объекта - конец 2025 года, но застройщик идёт с опережением и планирует сдать объект уже в конце 2024 года. На данный момент уже построено 19 из 20 этажей. При этом начиная снизу вверх до 16-ого этажа уже выстраиваются перегородки, застекление и даже формируются квартиры в белом каркасе. Пример высокого качества материалов застройщика - это использование керамического кирпича для лучшей шумоизоляции. До 11 этажа все квартиры уже проданы, начиная с 11 есть квартиры в планировках: студия(35 кв.м.), 1 спальня + 1 зал (48 кв.м. на 18 и 19 этажах), 2 спальни + 1 зал (69,7 кв.м.). Квартиры от 35 м2 до 69,70 м2 Цена за м2 от 1140$ до 1750$ (белый каркас) Мы агентство недвижимости "GulfStream" сотрудничаем с этим застройщиком и покупая этот объект через нас, вы заплатите столько же, сколько заплатили бы застройщику, но получите дополнительный сервис. Например, мы раскажем вам и о минусах объекта (если таковые имеются), а так же можем постараться предоставить вам скидку от цены застройщика! Оказываем бесплатную консультацию.
Жилой комплекс Wyndham Laguna
Жилой комплекс Wyndham Laguna
Гонио, Грузия
от
€108,036
Площадь 31–58 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Wyndham Laguna - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
Жилой комплекс из частных вилл
Жилой комплекс из частных вилл
Гонио, Грузия
от
€254,404
Площадь 319–600 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Kvariarti - комплекс квартир из частных вилл в пригороде Батуми, рядом с чистейшими пляжами Гонио. Дорога до центра займет 15 минут. Виллы расположены в экологично чистом районе Гонио с озелененной территорией, запахом моря и гор. Высота вилл составляет 2 этажа и открытая терраса. Виллы представлены площадью 180 кв.м. в черновой отделке. Каждая вилла предусматривает открытый балкон. Инфраструктура: - Рестораны; - Кафе; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Магазины; - Салон красоты; - Отделения банка. Гонио - престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Апарт - отель Family club
Апарт - отель Family club
Гонио, Грузия
от
€87,406
Площадь 37–50 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Фамильный клуб Локация — Гонио!!! Отельная резиденция Wyndham с полноценной инфраструктурой для семей, Два корпуса разделены на три блока: 1️⃣ блок исключительно для проживания и отдыха/ 2️⃣ блок смешанный, что позволит владельцу отдавать в управление свою недвижимость на тот срок на который сам пожелает 3️⃣ блок отельный Квартиры продаются под ключ. Первый взнос 30% Рассрочка на 30 мес. Оплата по месячно/квартально. Сдача первый квартал 2025 года Закрытая приватная территория. Два небольших корпуса в архитектурном стиле роскошного модерна с благоустроенной территорией и открытым бассейном Сервис All-Inclusive. Кроме питания и напитков гостям и владельцам будет доступно 42 объекта инфраструктуры, которые отвечают любым запросам для отдыха и развлечений. Единственная отельная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания. Вы покупаете резиденцию в крупнейшем отельном комплексе Западной Грузии под элитным международным брендом — Wyndham Grand Residences. Первая в Батуми отельная резиденция с полноценной инфраструктурой для семей. Полноценная инфраструктура на 10 000 м2 Построенный по высшим стандартам международного люкс-бренда и элитного жилья Обслуживаемый крупнейшей управляющей компанией в мире — Aimbridge Hospitality НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!
Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
Гонио, Грузия
от
€87,406
Сдача в: 2025
Агентство: Flatiko LLC
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB - это новый комплекс премиум-класса от европейской деревни, который разрабатывается в экологически чистой части Батуми —, деревни под названием Гонио. Это первый в своем роде клубный комплекс в Грузии, являющийся частью огромной сети Wyndham Hotel & Resorts. Этот роскошный семейный комплекс предложит 90 премиальных удобств для жителей, туристов и их детей, делая это привлекательной инвестиционной возможностью с высокой гарантированной доходностью, указанной в контракте, и с уникальным вариантом выкупа по увеличенной цене через 3 года. Будучи частью сети Wyndham, инвесторы также могут рассчитывать на гарантированную рентабельность инвестиций, написанную строго в контракте. Являясь частью фирменного отеля, он имеет преимущество перед любыми другими гостиничными комплексами, имея более высокие показатели занятости, что делает инвестиции в этот комплекс очень конкурентоспособными в регионе. Инвесторы также могут рассчитывать на выкуп через 3 года. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Куб
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Куб
Батуми, Грузия
от
€69,970
Площадь 45–57 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2027
Комплекс КУБ   аллея Героев, 5мин до моря   международный бренд УК Royal Tulip отель 5 звезд   Завершение строительства 2027г - включая инфраструктуру. Рассрочка до конца 2027г   42 этажа до 5 этажа инфраструктура 82 гостиничных номера (5-10го этажи).  332 инвестиционных апартамента 100 машиноместа 5 лифтов   ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ — САМАЯ ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОРОДЕ ОТ 10%   Комплекс бизнес класса.   студии, 1+1, 2+1   сдаются в двух вариантах: либо с ремонтом, с кухней и оборудованным санузлом. либо под ключ - доплата 200 долл\метр   ресепшн подземный паркинг бассейн лаундж терраса фитнес ресторан конференц зал   Монолитная конструкция Панорамные двухкамерные окна Шумоизоляция Потолки 3м до отделки Сейсмоустойчивость 9 баллов Газовая котельная для централизованного отопления   УК 40%, собственнику 60% В 40% входит коммуналка. Обслуживание 2 долл\м2 - не входит в стоимость управления.   Личный кабинет по начислению дохода от УК. Договор с УК на 10 лет. Через 3 года можно выйти из договора.    Ограничение проживания для собственников при подписании договора с УК - 2 месяца в году.   Переуступка возможна после оплаты 50% за апартамент.   Паркинг не продается.    Схема оплаты: бронь 1 000 долл на 2 недели ПВ 20-30% Рассрочка до конца 2027    Возможно оплатить 20% пв,  20% по окончанию строительства,  60% рассрочка на 51мес.  
Жилой комплекс на первой линии моря
Жилой комплекс на первой линии моря
Гонио, Грузия
от
€62,382
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Wyndham Grand Aqua - новый жилой комплекс, расположенный на первой линии моря в туристическом районе Батуми, Гоньо. Все апартаменты создаются по высоким стандартам бренда Wyndham Grand. Wyndham Grand - самый престижный бренд в коллекции Wyndham. Таких отелей в мире работает всего 65. Апартаменты такого уровня гарантируют непревзойдённый комфорт и обслуживание. Инфраструктура комплекса: - СПА; - Кафе; - Ресторан; - Аквазона с морской водой; - Винный погреб; - Массажный кабинет; - Детская площадка; - Детский анимационный центр; - Финская сауна; - Тренажерный зал; - Японская баня; - Русская баня; - Хаммам; - Экскурсионный центр; - Конференц-зал; - Маркет. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания!
Резиденция на побережье Черного моря
Резиденция на побережье Черного моря
Гонио, Грузия
от
€201,132
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Radisson Blu Apartmens - эксклюзивный 5-звездочный жилой и инвестиционный комплекс на берегу Черного моря. ЖК расположен в элитном пригороде Батуми - Гонио. Гонио обладает чистейшими пляжами, современно инфраструктурой и находится в 15 минутах езды от Батуми. Холлы созданы в едином премиальном стиле. В лобби установлен круглосуточный ресепшен. В комплексе 5 лифтов и круглосуточное видеонаблюдение. ЖК имеет благоустроенную территорию 7000 м2. Территория озеленена и имеет зонирование, что позволяет активно и спокойно отдыхать. Квартиры доступны в нескольких вариантах: студия, 1- 2 комнатная, площадь от 31,88 – 88,53 м2. Высота потолков - 3 метра. Квартиры полностью соответствует стандартам премиум-класса. Есть два типа планировок: стандарт и люкс. Квартиры сдаются с полным ремонтом, эксклюзивным дизайном, мебелью и встроенной техникой. Внутрення инфраструктура: - Крытый бассейн; - Ресторан с терассой; - Казино; - Фитнес-центр; - Спа; - Супермаркет. ЖК расположен рядом с разной инфраструктурой: образовательный учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, мечеть, православный храм, банки и другие объекты. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Апарт - отель Wyndham Grand Aqua
Апарт - отель Wyndham Grand Aqua
Гонио, Грузия
от
€72,854
Площадь 31–101 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: Flatiko LLC
Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с прямым доступом к пляжу, и это первый гостиничный комплекс типа "все включено" в Грузии! Этот проект предлагает ряд роскошных удобств и услуг, включая аквазону с морской водой, спа-центр и массажный кабинет, ресторан и кафе, винный погреб и рынок, тренажерный зал, медицинские кабинеты и санаторно-курортные услуги, конференц-зал, детская анимация и бизнес-центр. Фирменные резиденции являются популярной тенденцией на рынке арендуемой недвижимости, поскольку они связаны с известными международными гостиничными брендами и предлагают высокие стандарты качества и обслуживания. Эти факторы способствуют привлекательности Wyndham Grand Aqua и повышают уровень его занятости, что делает инвестиции в этот проект еще более перспективными!
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Гонио, Грузия
от
€120,792
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Elite Family Residence - элитный жилой комплекс семейного формата, находящийся на берегу Черного моря, в пригороде Батуми, чистейшего пляжа Гонио. Дорога до цента займет 15 минут. Комплекс выглядит изысканно и эстетично. Французские балконы придают особый шарм комплексу. Преимущества комплекса - в ее чистейшей акватории, лучшими пляжами и заповедной зоной. Локация находится далеко от автомагистралей и других различных загрязнений. Квартиры предоставлены: 1-комнатные - 46.85–77.8 кв.м. 2-комнатные - от 86.9 кв.м. Высота потолков - 3,2 м. В доме предоставлена гидроизоляция и теплоизоляция фундамента и перекрытий. Внешние стены - из огнеупорного кирпича. Каждая квартира предусматривает открытый балкон. Базовая комплектация квартир включает в себя меблировку комнат, установку техники, панорманые окна и входные двери. Инфраструктура на территории комплекса: - Spa - зона; - Ресторан; - Винный погреб; - Бильярдная; - Баня; - Фитнес - центр; - Бассейн; - Зона бербекю; - Мини - гольф; - Подземный паркинг. Комплекс находится с разной инфраструктурой в пешей доступности, такими как: образовательные учреждения, медицинские учреждения, супермаркеты, отделения банка, рестораны, мечеть Гонио, православный храм. Гонио - престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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