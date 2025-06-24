Жилой комплекс

Продаются квартиры в элитном жилом комплексе OKTO Art House, расположенном на Новом бульваре.
OKTO Art House — это уникальный проект в формате ART-концепции.
О проекте:
2 блока по 35 этажей
Завершение строительства блока Б с инфраструктурой (в белом каркасе) — II квартал 2027 года
Завершение строительства блока А — декабрь 2027 года
Особенности блоков:
Блок А: 4 лифта, 29 квартир на этаже
Блок Б: 3 лифта (2 пассажирских и 1 грузовой), 19 квартир на этаже
Инфраструктура комплекса:
Закрытая охраняемая территория
Детская художественная школа по выходным
Аптека, магазины, кафе (формат F&B Outlet, аналогичный Entree в Тбилиси)
Детская площадка
Прогулочная зона и беседки
Тренажёры на территории комплекса
Стадион
Подземный паркинг на 640 машиномест
Бассейн между блоками
Фитнес-зал
Ресепшн / лобби
Дополнительно:
Обслуживание: $1,20 за м²
Максимальная рассрочка от застройщика — до 34 месяцев
Лот П044ОЭ