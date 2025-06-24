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Жилой комплекс

Батуми, Грузия
от
$41,942
от
$1,340/м²
;
12
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Адрес Адрес
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ID: 27039
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    34

О комплексе

Продаются квартиры в элитном жилом комплексе OKTO Art House, расположенном на Новом бульваре.

OKTO Art House — это уникальный проект в формате ART-концепции.

О проекте:

  • 2 блока по 35 этажей

  • Завершение строительства блока Б с инфраструктурой (в белом каркасе)II квартал 2027 года

  • Завершение строительства блока Адекабрь 2027 года

Особенности блоков:

  • Блок А: 4 лифта, 29 квартир на этаже

  • Блок Б: 3 лифта (2 пассажирских и 1 грузовой), 19 квартир на этаже

Инфраструктура комплекса:

  • Закрытая охраняемая территория

  • Детская художественная школа по выходным

  • Аптека, магазины, кафе (формат F&B Outlet, аналогичный Entree в Тбилиси)

  • Детская площадка

  • Прогулочная зона и беседки

  • Тренажёры на территории комплекса

  • Стадион

  • Подземный паркинг на 640 машиномест

  • Бассейн между блоками

  • Фитнес-зал

  • Ресепшн / лобби

Дополнительно:

  • Обслуживание: $1,20 за м²

  • Максимальная рассрочка от застройщика — до 34 месяцев

Лот П044ОЭ

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс
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от
$41,942
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