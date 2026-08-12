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Земля в Грузии

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736 объектов найдено
Участок земли в Квемо-Натанеби, Грузия
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Участок земли
Квемо-Натанеби, Грузия
Площадь 56 866 м²
Несколько  прекрасных земельных участков на продажу, не с/х, для ИЖС представляем Вашему вни…
$2,56 млн
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Участок земли в Квемо-Натанеби, Грузия
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Участок земли
Квемо-Натанеби, Грузия
Площадь 56 866 м²
Представляем вашему вниманию несколько отличных земельных участков для продажи в Озургетинск…
$2,56 млн
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Участок земли в , Грузия
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Участок земли
, Грузия
Земельный участок под туристический проект в Грузии (Кинчха, Хони, рядом с каньоном Окаце) …
$2,40 млн
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Участок земли в , Грузия
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Участок земли
, Грузия
$401
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Участок земли в Чакви, Грузия
Участок земли
Чакви, Грузия
$200
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Участок земли в Мисакциели, Грузия
Участок земли
Мисакциели, Грузия
72.03.17.677
$42,000
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Участок земли в Сарпи, Грузия
Участок земли
Сарпи, Грузия
Площадь 2 500 м²
🌊 Супервидовой участок 2500 кв. м на побережье в Сарпи Продается уникальный земельный уча…
$275,000
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Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси, Грузия
Площадь 1 000 м²
$130,000
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Integrated Real Estate Services
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Участок земли в Чаисубани, Грузия
Участок земли
Чаисубани, Грузия
Площадь 6 676 м²
🌿 Продаётся земельный участок в с. Чайсубани (рядом с Чакви, по дороге к национальному парк…
$167,000
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FreeDom
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Участок земли в Бакуриани, Грузия
Участок земли
Бакуриани, Грузия
2501 sq.m. land for sale in Bakuriani, on Tavisupleba str, agricultural, in the settlement, …
$230,000
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Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси, Грузия
Площадь 1 000 м²
$195,000
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Integrated Real Estate Services
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Участок земли в Хуцубани, Грузия
Участок земли
Хуцубани, Грузия
Кобулети, участок несельскохозяйственного назначения в закрытом коттеджном посёлке. Все ком…
$41,310
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Участок земли в Сагурамо, Грузия
Участок земли
Сагурамо, Грузия
🌟 Премиальный участок (2592 кв.м) в элитном пригороде Тбилиси — Сагурамо Цена: $350 000 (…
$350,000
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SAMO GROUP
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Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси, Грузия
Площадь 2 401 м²
$360,000
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Integrated Real Estate Services
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Участок земли в Батуми, Грузия
Участок земли
Батуми, Грузия
Продаётся земельный участок сельскохозяйственного назначения с разрешением на строительство …
$150,000
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Участок земли в Ортабатуми, Грузия
Участок земли
Ортабатуми, Грузия
Площадь 2 503 м²
Продаётся большой , видовой участок в 15 километрах от центра курорта Батуми. На участке все…
$187,500
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Участок земли в Батуми, Грузия
Участок земли
Батуми, Грузия
НЕСЕЛЬХОЗ! Земельный участок в Квариати — 300 м до моря  Локация: курортный посёлок Квариат…
$135,000
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Участок земли в Сагурамо, Грузия
Участок земли
Сагурамо, Грузия
$35,000
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Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси, Грузия
$177,600
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Integrated Real Estate Services
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Участок земли в Сарпи, Грузия
Участок земли
Сарпи, Грузия
Продаётся земельный участок несельскохозяйственного назначения, полностью подготовленный к с…
$450,000
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Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси, Грузия
$130,000
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Участок земли в Батуми, Грузия
Участок земли
Батуми, Грузия
Продается земельный участок в престижном районе Гонио! Предлагается ровный земельный учас…
$1,05 млн
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Участок земли в Григолети, Грузия
Участок земли
Григолети, Грузия
Продаётся ровный, прямоугольный участок на первой линии — всего в 50 метрах от пляжа. Участ…
$184,000
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Участок земли в Шекветили, Грузия
Участок земли
Шекветили, Грузия
$86,000
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Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси, Грузия
несельскохозяйственные земли в Глдануле с земельным фондом проекта. 8544
$621,250
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Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси, Грузия
Сельскохозяйственные земли для продажи в Диди лило 100603
$32,000
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Участок земли в Цихисдзири, Грузия
Участок земли
Цихисдзири, Грузия
НЕСЕЛЬХОЗ! ВСЕГО 80 $/м² Продаётся ровный земельный участок у горной реки в живописной ло…
$817,360
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Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси, Грузия
$3,40 млн
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Участок земли в Лиси, Грузия
Участок земли
Лиси, Грузия
Non agricultural land for sale near Lisi lake . you can build privet villa . 130438
$170,000
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Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси, Грузия
6000 кв.м. земельный участок для продажи в селе Лиси, несельскохозяйственный, возможна прода…
$900,000
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