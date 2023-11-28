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Грузия
Земельные участки
Земельные участки в Грузии
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275 объектов найдено
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Земельные участки
Тбилиси, Грузия
655 м²
655 кв.м. земля для продажи в Сабуртало, на улице Чиковани, хорошее расположение, для строит…
€410,650
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Земельные участки
Табахмела, Грузия
3000 sq.m. land for sale in Tabakhmela, in 100 meters from the settlement, with beautiful views
€82,130
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Земельные участки
Орбети, Грузия
900 sq.m. land for sale in Tetri Tskaro region, Orbeti, agricultural, at the road, there are…
€29,202
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Земельные участки
Сагурамо, Грузия
5100 sq.m. land for sale in Saguramo, Arashenda village, agricultural, in 30 meters from the…
€255,972
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Земельные участки
Каспи, Грузия
1400 sq.m. land for sale in Kaspi region, Teladgori village, agricultural, near the land the…
€26,829
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Земельные участки 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Батуми, Грузия
5
2
4 500 м²
💰Инвестиционное предложение!💰 🔥Земля под посёлок вилл "Botanical Hi-Tech"🔥 📍Точный Адрес: …
€365,022
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Земельные участки
Мцхета, Грузия
1000 sq.m. land in Mtskheta region, Ereda village, near Dzalisi village, in 25 minutes by ca…
€30,114
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Земельные участки
Тбилиси, Грузия
450 sq.m. land for sale in Vake, on Marabda str, non-agricultural, with all communications, …
€319,395
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Земельные участки
Батуми, Грузия
495 м²
Не сельскохозяйственный земельный участок на первой линии от моря, в курортном городе Кобуле…
€160,000
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Земельные участки
Батуми, Грузия
802 м²
Несельскохозяйственный земельный участок с коммерческим помещением в поселке Тхилнари. Тхилн…
€72,000
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Земельные участки
Шекветили, Грузия
ПРОДАЁТСЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ Земельный несельскохозяйственный участок 112256 кв.м Участок распо…
€16,43 млн
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Земельные участки
Гонио, Грузия
1 600 м²
€75,742
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Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 000 м²
1000 кв.м. земля для продажи в Дигоми 8, на улице Хеошвили, несельскохозяйственная, с коммуникациями
€410,650
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Земельные участки
Лиси, Грузия
1 000 м²
1000 кв.м. земля для продажи в Сабуртало, деревня Лиси, несельскохозяйственная, в поселке, с…
€54,753
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Земельные участки
Тбилиси, Грузия
665 м²
665 кв.м. земля для продажи в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, недалеко от парка Мзюри, для ст…
€456,278
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Земельные участки с видом на море
Батуми, Грузия
1 741 м²
Hello. We offer you a plot of land of 1741 sq. m. Located at the address Batumigoris 13b. Pa…
€164,260
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Земельные участки
Тбилиси, Грузия
1 780 м²
1780 кв.м. земля для продажи в Чугурети, на улице Меунаргия, K2 - 2.5, для строительства пос…
€501,906
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Земельные участки
Цхнети, Грузия
819 м²
819 кв.м. земля для продажи в Цкнети, на улице Гагра, несельскохозяйственная, с предположени…
€209,888
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Земельные участки с видом на горы
Ахалдаба, Грузия
800 м²
800 кв.м. земля для продажи в Ахалдабе, ул Бетания, с коммуникациями
€87,605
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Земельные участки с видом на горы
Цавкиси, Грузия
702 м²
702 кв.м земли на продажу в Цавкиси, на улице Руствале
€45,628
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Земельные участки
Озургети, Грузия
634 м²
634 кв. Продается земельный участок в Озургети, Капровани, недалеко от моря
€31,939
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Земельные участки
Цклулети, Грузия
594 м²
594 sq.m. land for sale in Mtskheta region, Tskluleti, agricultural, with beautiful views
€13,688
1
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством
Грузия
18 000 м²
С исключительными правами !!! Продается или обменивается на ква…
€319,395
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством
Грузия
5 000 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! В Бадиау…
€214,451
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Грузия
600 м²
Описание: Срочно продается жилая земля в Мцхета, Нареквави. Общ…
€63,879
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
5 000 м²
С исключительными правами !!! Продается или обменивается на ква…
€86,693
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Грузия
1 000 м²
Описание: 1000 м2 для продажи сразу. Non - сельскохозяйственные…
€77,567
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
1 000 м²
С исключительными правами !!! для продажи!!! Жилая земля в Цавк…
€74,830
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
1 030 м²
С исключительными правами! 1030 м2 на продажу сразу. Сельскохоз…
€103,119
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Грузия
1 000 м²
Описание: Коммерческая земля для продажи в Гудаури, недалеко от…
€91,256
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