Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на первой береговой линии, окружённый вдохновляющими горными пейзажами с одной стороны, и морем с другой. Архитектура проекта выделяется утончённым дизайном, дополненным очаровательным оливковым садом. Тщательно подобранные цвета и формы экстерьера органично вписываются в местный ландшафт, подчёркивая атмосферу покоя и уюта. Среди грациозных оливковых деревьев создаётся пространство, которое идеально подходит для отдыха и восстановление внутренней гармонии.

Особое внимание уделено планировке и распределению апартаментов, чтобы обеспечить жильцам максимальный доступ к захватывающим видам на море и горы. Современная архитектура здания характеризуется линейными геометрическими формами и новаторским расположением фасадов. Материалы и визуальные эффекты экстерьера органично сочетаются с местной природой, а для террас и зелени на крышах выбрано большое разнообразие растений, создавая уютную атмосферу.

Планировки апартаментов

Студия — площадь от 29.7 м², цены от $52,500

— площадь от 29.7 м², цены от $52,500 С 1 спальней — площадь от 50.99 м², цены от $111,000

— площадь от 50.99 м², цены от $111,000 С 2 спальнями — площадь от 89.57 м², цены от $175,000

— площадь от 89.57 м², цены от $175,000 Пентхаус — площадь от 73.1 м², цена по запросу

*Ремонт под ключ + $800/м²

Проект воплощает в себе передовые инженерные решения для максимального комфорта и энергоэффективности. Система VRF от Daikin позволяет снизить энергозатраты до 40% благодаря точному зональному контролю температуры в каждой комнате. В ванных комнатах используется инновационная сантехника Geberit, не требующая дополнительных вентиляционных труб. Проект соответствует американским стандартам пожарной безопасности NFPA, что гарантирует высокий уровень защиты. Фасады выполнены из низкоэмиссионного стекла Schüco, которое увеличивает энергосбережение до 15%, обеспечивая при этом превосходную теплоизоляцию и современный внешний вид.

Инфраструктура и удобства

Коворкинг

Рестораны & Бары

Подземный паркинг

Фитнес-центр & Сауна

Управляющая компания

Коммерческие площади

Бассейн & Infinity-бассейн

Мониторинг и безопасность

24/7 ресепшен & Консьерж-сервис

Уборка и техническое обслуживание

Комплекс расположен в живописном месте на первой линии Чёрного моря, в районе Гонио / Квариати. Это идеальное сочетание уединения и доступности: всего 30 метров до широкого галечного пляжа, 15 км до центра Батуми и 10–15 минут езды до Международного аэропорта Батуми. Из апартаментов открываются захватывающие панорамные виды на море и горы, что значительно повышает их ценность. Район славится своей экологической чистотой, кристально чистой морской водой и свежим воздухом. Рядом находятся такие престижные объекты, как Wyndham Residence и Radisson Blu, а также исторические достопримечательности: Гонио-Апсаросская крепость и Водопад Андрея Первозванного.