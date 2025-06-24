  1. Realting.com
Жилой комплекс

Батуми, Грузия
от
$52,500
BTC
0.6244770
ETH
32.7315120
USDT
51 905.9365561
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 27442
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на первой береговой линии, окружённый вдохновляющими горными пейзажами с одной стороны, и морем с другой. Архитектура проекта выделяется утончённым дизайном, дополненным очаровательным оливковым садом. Тщательно подобранные цвета и формы экстерьера органично вписываются в местный ландшафт, подчёркивая атмосферу покоя и уюта. Среди грациозных оливковых деревьев создаётся пространство, которое идеально подходит для отдыха и восстановление внутренней гармонии.

 

Особое внимание уделено планировке и распределению апартаментов, чтобы обеспечить жильцам максимальный доступ к захватывающим видам на море и горы. Современная архитектура здания характеризуется линейными геометрическими формами и новаторским расположением фасадов. Материалы и визуальные эффекты экстерьера органично сочетаются с местной природой, а для террас и зелени на крышах выбрано большое разнообразие растений, создавая уютную атмосферу.

 

Планировки апартаментов

  • Студия — площадь от 29.7 м², цены от $52,500
  • С 1 спальней — площадь от 50.99 м², цены от $111,000
  • С 2 спальнями — площадь от 89.57 м², цены от $175,000
  • Пентхаус — площадь от 73.1 м², цена по запросу

*Ремонт под ключ + $800/м²

 

Проект воплощает в себе передовые инженерные решения для максимального комфорта и энергоэффективности. Система VRF от Daikin позволяет снизить энергозатраты до 40% благодаря точному зональному контролю температуры в каждой комнате. В ванных комнатах используется инновационная сантехника Geberit, не требующая дополнительных вентиляционных труб. Проект соответствует американским стандартам пожарной безопасности NFPA, что гарантирует высокий уровень защиты. Фасады выполнены из низкоэмиссионного стекла Schüco, которое увеличивает энергосбережение до 15%, обеспечивая при этом превосходную теплоизоляцию и современный внешний вид.

 

Инфраструктура и удобства

  • Коворкинг
  • Рестораны & Бары
  • Подземный паркинг
  • Фитнес-центр & Сауна
  • Управляющая компания
  • Коммерческие площади
  • Бассейн & Infinity-бассейн
  • Мониторинг и безопасность
  • 24/7 ресепшен & Консьерж-сервис
  • Уборка и техническое обслуживание

 

Комплекс расположен в живописном месте на первой линии Чёрного моря, в районе Гонио / Квариати. Это идеальное сочетание уединения и доступности: всего 30 метров до широкого галечного пляжа, 15 км до центра Батуми и 10–15 минут езды до Международного аэропорта Батуми. Из апартаментов открываются захватывающие панорамные виды на море и горы, что значительно повышает их ценность. Район славится своей экологической чистотой, кристально чистой морской водой и свежим воздухом. Рядом находятся такие престижные объекты, как Wyndham Residence и Radisson Blu, а также исторические достопримечательности: Гонио-Апсаросская крепость и Водопад Андрея Первозванного.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.0 – 89.6
Цена за м², USD 1,954 – 2,177
Цена квартиры, USD 111,000 – 175,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 29.7
Цена за м², USD 1,768
Цена квартиры, USD 52,500

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Все новости
