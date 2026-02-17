Жилой комплекс Gonio Marina

Название проекта
Гонио Марина
Разработчик / Строительная компания
Eagle Hills Georgia (дочерняя структура Emaar в Грузии, ОАЭ)
Завершенные проекты / Completed Projects
Проект разработан компаниями Eagle Hills и Emaar, основанными Мохаммедом Алаббаром. Разработчик получил международное признание за такие знаковые проекты, как Downtown Dubai, Belgrade Waterfront и Marassi Egypt, с завершенными проектами в Дубае, Белграде, Каире и Абу-Даби.
Финансовые гарантии
Проект поддерживается Eagle Hills и Emaar, международно признанными разработчиками ОАЭ, известными строгим контролем качества, систематическим управлением проектами и своевременной доставкой крупномасштабных разработок.
Расположение
Гонио, западная Грузия, недалеко от Батуми.
Прибрежная зона известна чистыми пляжами и экологически чистой средой.
Расстояния:
Международный аэропорт Батуми – около 20 минут
Турецкая граница – менее 10 минут
Тип квартиры
Развитие смешанного использования (Резиденция / Курорт / Инвестиции)
Предполагаемая дата завершения
2028–2029 (поэтапное развитие)
Обзор инфраструктуры
Курортно-жилой кластер смешанного назначения площадью более 260 гектаров, включающий:
• квартиры и управляемые резиденции
• Частные виллы и закрытые виллы
• Международные отели
• яхтенная пристань с более чем 180 причалами
Искусственная лагуна (протяженность около 1 км)
• рестораны и торговые галереи
• Аквацентры
• Коворкинг и фитнес-пространства
• Пешеходные бульвары, парки, зоны семейного отдыха
• Частная набережная
Информация о ценах
Начальная цена за кв.м.: Быть объявленным
Цены на квартиры начинаются от: Быть объявленным
Апартаменты, начиная от: Быть объявленным
Аренда и инвестиции потенциал
Ожидаемая доходность аренды: примерно 8-10% в год.
Ожидаемая рентабельность инвестиций: предполагаемый рост капитала на 25-40% к середине этапа строительства на основе предыдущих проектов Eagle Hills.
Условия поставки
Квартиры будут доставлены в условиях White Frame (окончательные спецификации должны быть подтверждены застройщиком).