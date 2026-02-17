Жилой комплекс Gonio Marina

Название проекта

Гонио Марина

Разработчик / Строительная компания

Eagle Hills Georgia (дочерняя структура Emaar в Грузии, ОАЭ)

Завершенные проекты / Completed Projects

Проект разработан компаниями Eagle Hills и Emaar, основанными Мохаммедом Алаббаром. Разработчик получил международное признание за такие знаковые проекты, как Downtown Dubai, Belgrade Waterfront и Marassi Egypt, с завершенными проектами в Дубае, Белграде, Каире и Абу-Даби.

Финансовые гарантии

Проект поддерживается Eagle Hills и Emaar, международно признанными разработчиками ОАЭ, известными строгим контролем качества, систематическим управлением проектами и своевременной доставкой крупномасштабных разработок.

Расположение

Гонио, западная Грузия, недалеко от Батуми.

Прибрежная зона известна чистыми пляжами и экологически чистой средой.



Расстояния:

Международный аэропорт Батуми – около 20 минут

Турецкая граница – менее 10 минут

Тип квартиры

Развитие смешанного использования (Резиденция / Курорт / Инвестиции)

Предполагаемая дата завершения

2028–2029 (поэтапное развитие)

Обзор инфраструктуры

Курортно-жилой кластер смешанного назначения площадью более 260 гектаров, включающий:

• квартиры и управляемые резиденции

• Частные виллы и закрытые виллы

• Международные отели

• яхтенная пристань с более чем 180 причалами

Искусственная лагуна (протяженность около 1 км)

• рестораны и торговые галереи

• Аквацентры

• Коворкинг и фитнес-пространства

• Пешеходные бульвары, парки, зоны семейного отдыха

• Частная набережная

Информация о ценах

Начальная цена за кв.м.: Быть объявленным

Цены на квартиры начинаются от: Быть объявленным

Апартаменты, начиная от: Быть объявленным

Аренда и инвестиции потенциал

Ожидаемая доходность аренды: примерно 8-10% в год.

Ожидаемая рентабельность инвестиций: предполагаемый рост капитала на 25-40% к середине этапа строительства на основе предыдущих проектов Eagle Hills.

Условия поставки

Квартиры будут доставлены в условиях White Frame (окончательные спецификации должны быть подтверждены застройщиком).