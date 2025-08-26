Квартира в новостройке White Square Kutaisi

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
About the project
A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street.
This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas.
The advantageous location makes it appealing for potential homeowners or investors. Additionally, the northern side of the project offers a scenic view of Bagrati Temple.
Will Finish: December 2026
Address: Kutaisi, Lado Asatiani Street 96
Местонахождение на карте
Кутаиси, Грузия
Образование
Здравоохранение
