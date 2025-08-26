  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Кутаиси
  Квартира в новостройке White Square Kutaisi

Квартира в новостройке White Square Kutaisi

Кутаиси, Грузия
от
$30,000
;
3
ID: 20913
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Имеретия
  • Город
    Кутаиси

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

О комплексе

About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it appealing for potential homeowners or investors. Additionally, the northern side of the project offers a scenic view of Bagrati Temple. Will Finish: December 2026 Address: Kutaisi, Lado Asatiani Street 96

Местонахождение на карте

Кутаиси, Грузия
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти
