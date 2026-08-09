Кобулети, Грузия

Перед вами не просто классический жилой комплекс, а уникальное пространство для гармоничной жизни, восстановления и биохакинга на берегу моря в живописном Кобулети. Проект создается надежным застройщиком, за плечами которого более 11 лет опыта, 3 завершенных премиальных проекта и 200 000 кв.…