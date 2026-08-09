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Новостройки в Кобулети, Грузия

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Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
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Отель Grand millennium Kobuleti
Кобулети, Грузия
от
$140,220
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Количество этажей 32
Площадь 47–83 м²
Grand Millennium Kobuleti — флагманский проект люкс-сегмента на побережье Черного моря, объединяющий брендированные резиденции и пятизвездочный курорт под управлением международной сети Grand Millennium Hotels & Resorts.  Ключевые преимущества: - ✨ Luxury-сегмент и международный гостин…
Застройщик
KBK
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Застройщик
KBK
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Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Показать все Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Кобулети, Грузия
от
$140,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Количество этажей 32
Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманский проект премиум-класса на первой береговой линии Черного моря, который открывает новую главу развития курортной недвижимости Грузии. Это не просто жилой комплекс у моря. Это масштабный междунаро…
Агентство
Ambassador Realty Group
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Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Показать все Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Кобулети, Грузия
от
$43,750
Год сдачи 2029
Количество этажей 35
Площадь 35–83 м²
3 объекта недвижимости 3
Перед вами не просто классический жилой комплекс, а уникальное пространство для гармоничной жизни, восстановления и биохакинга на берегу моря в живописном Кобулети. Проект создается надежным застройщиком, за плечами которого более 11 лет опыта, 3 завершенных премиальных проекта и 200 000 кв.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.4
62,200
Квартира 2 комнаты
82.6
100,000
Студия
35.0
43,750
Агентство
Geo Estate
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TekceTekce
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Показать все Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Кобулети, Грузия
от
$63,258
Год сдачи 2027
Количество этажей 28
Площадь 31–106 м²
28 объектов недвижимости 28
Альянс Ренессанс - новейший, инновационный спортивно-оздоровительный проект Альянс Групп в регионе, расположенный в климато-бальнеологическом курорте Аджарии, Кобулети, на первой береговой линии, в 30 метрах от моря. Комплекс объединяет башни А, В и С с общим подиумом и самостоятельный 14…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 74.8
61,851 – 281,248
Квартира 2 комнаты
74.5 – 106.1
186,912 – 281,248
Студия
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Застройщик
Alliance Group
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