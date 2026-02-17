Жилой комплекс Tbilisi Waterfront

Тбилиси, Грузия
$150,000
$3,000/м²
ID: 35064
Дата обновления: 30.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Адрес
    Руставское шоссе

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    2028

О комплексе

Расположение: Kirtsanisi,

Тбилиси — вдоль реки Мтквари (Кура) Вид на карте.

Общая площадь земли: приблизительно 6 000 000 м2

Передача: июнь 2029

фаза 1 Фаза 1 объединяет около 81 виллы, 64 таунхауса и 120 квартир, каждый кластер закрыт для безопасности и конфиденциальности.

• Виллы: расположены в ярусах • Большие виллы вдоль фронта с панорамным видом на реку • Средние виллы во втором ряду • Меньшие виллы сзади • Каждый ярус имеет свой собственный вход и чувство общности • Таунхаусы: сидят независимо по периметру с выделенными подъездными путями и удобствами • Общественные клубы: В каждом кластере есть клубный дом с: • Кафе только для жителей • Спортивные корты (теннис, весло, баскетбол) • Мини-рынок • Крытые социальные пространства a

Цены на квартиры: • 1-комнатная: от $115 000 – 150 000 • 2-комнатная: от $175 000 – 225 000 • 3-комнатная: от $260 000 – 299 000 Таунхаусов: $350 000 – 545 000 Вилл: от $560 000 – 1 250 000 Платежный план • 10% Down payment • 10% Installment – декабрь 2026 • 10% Installment – июнь 2027 • 10% Installment – декабрь 2027 • 60%

При передаче - июнь 2029

Инфраструктура и удобства • 8,5 км речной фасад (всего 17 км с обеих сторон) • Несколько спортивных и развлекательных центров по генеральному плану • Школа и детский сад в центральном центре • Специальные клубы для каждого кластера сообщества • Розничная набережная с изысканной кухней, бутиками и доступом к пристани для яхт

Другие особенности • 6 000 000 м2 мастер-разработка • 17 км жизни на набережной • 15 минут до аэропорта Тбилиси • Безопасные закрытые кластеры с эксклюзивными удобствами • Интегрированная розничная торговля, гостеприимство и образ жизни

