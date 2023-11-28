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Отели в Грузии

Аджарская Автономная Республика
26
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9
Абхазия
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34 объекта найдено
Отель 7 комнат в Батуми, Грузия
Отель 7 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается действующий,  налаженный бизнес, комфортабельный отель.  Вблизи развитая курортная…
€273,767
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Отель 22 комнаты в Батуми, Грузия
Отель 22 комнаты
Батуми, Грузия
Комнаты 22
Площадь 960 м²
Количество этажей 2
Продается действующий отель в туристическом центре Батуми, в 200 метрах от набережной Оте…
€1,64 млн
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Отель 14 комнат в Гонио, Грузия
Отель 14 комнат
Гонио, Грузия
Комнаты 14
Площадь 650 м²
Количество этажей 5
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в живо…
€730,045
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Отель 26 комнат в Гонио, Грузия
Отель 26 комнат
Гонио, Грузия
Комнаты 26
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 4
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в живо…
€1,46 млн
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Отель 69 комнат в Батуми, Грузия
Отель 69 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 69
Площадь 2 378 м²
Количество этажей 9
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
€2,28 млн
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Отель 26 комнат в Батуми, Грузия
Отель 26 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 26
Площадь 1 580 м²
Количество этажей 7
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
€5,48 млн
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Отель 40 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Отель 40 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 40
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 8
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
€3,19 млн
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Отель 11 комнат в Батуми, Грузия
Отель 11 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 640 м²
Количество этажей 5
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в живо…
€730,045
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Отель в Грузия
Отель
Грузия
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 4
Гостиница 4 звезды расположена Грузия г. Кобулети первая линия в 30 метрах от черного моря. …
€2,97 млн
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Отель с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Мериси, Грузия
Отель с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Мериси, Грузия
Продается доля в отеле мечты - самом популярном коттеджном отеле Грузии, который известен на…
€593,161
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Отель в Квирике, Грузия
Отель
Квирике, Грузия
Цена по запросу
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Отель 8 комнат в Батуми, Грузия
Отель 8 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Продается действующий бизнес в туристичесуом районе Батуми На первом этаже коммерческие п…
€456,278
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Отель 10 комнат в Батуми, Грузия
Отель 10 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Продается действующий бизнес,  отель с рестораном в туристическом центре Батуми вблизи набер…
€593,161
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Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Продается мини-отель, расположенный за зданием парламента.  Площадь 400м2, 8 номеров. Ест…
€657,040
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Отель 11 комнат в Квaриати, Грузия
Отель 11 комнат
Квaриати, Грузия
Комнаты 11
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается действующий мини отель вблизи Батуми. Уютный дизайн,  зеленый дворик,  качестве…
€547,534
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Отель 100 комнат в Батуми, Грузия
Отель 100 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 100
Площадь 5 200 м²
Количество этажей 11
Продается новый отель в Батуми с ремонтом, мебелью и техникой. Отличная локация в туристи…
€10,95 млн
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Отель 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Отель 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 15
Объект расположен в  Батуми район Махинджаури. Для инвестиций. В ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. Перед…
€73,771
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Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
Площадь 3 054 м²
Количество этажей 5
Продается одна из самых старых но не менее популярных гостиниц Батуми, отличный вариант под …
€6,39 млн
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Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 21
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивное предложение! Продается свежепостроенный отель премиум класса в самом центре Тби…
€2,83 млн
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Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 950 м²
Количество этажей 6
Эксклюзивное предложение! Продается свежепостроенный отель премиум класса в самом центре Тби…
€2,37 млн
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Отель в Грузия
Отель
Грузия
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Продается действующий отель в Кобулети Новое здание и ремонт 11 просторных номеров с возмо…
€365,022
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Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
Площадь 350 м²
Площадь гостиницы 346 м2 + земля 320 м2 + вся мебель, техника, посуда, постельное, полотенца…
€209,888
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Отель 20 комнат в Батуми, Грузия
Отель 20 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 20
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 6
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в живо…
€2,92 млн
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Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Продается действующий прибыльный отель в Кобулети, вблизи Батуми. Новый ремонт, новое зда…
€365,022
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Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Продается действующий отель в историческом районе Батуми. 16 номеров Кафе-Бар Хозяйственн…
€912,556
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Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
Площадь 1 880 м²
Количество этажей 9
32 номера для некурящих Ежедневная уборка Ресторан и бар/гостиная Терраса на крыше …
€2,92 млн
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Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
Площадь 610 м²
Количество этажей 3
Действующая гостиница в Уреки рядом с Центральным парком, расстояние до пляжа 200 м Гостини…
€228,139
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Отель 5 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 5 спален
Тбилиси, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Продается операционный хостел в Старом Тбилиси, Сололаки, на улице Иверия, 3-этажный 265 кв.…
€319,395
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Отель в Тбилиси, Грузия
Отель
Тбилиси, Грузия
Площадь 5 000 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!!Или считается инвестированием !!!Тольк…
€7,76 млн
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Отель в Квaриати, Грузия
Отель
Квaриати, Грузия
Площадь 3 000 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Гостиница 3-4 звезды, расположенная на пятом этаже бизнес-центра в районе «Ст…
€5,02 млн
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