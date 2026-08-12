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Отели и гостиницы на продажу в Грузии

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Батуми
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Мцхета-Мтианети
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136 объектов найдено
Отель 49 м² в Батуми, Грузия
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Отель 49 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$266,222
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Large Private Property & Active Rental Business in Central Tbilisi в Тбилиси, Грузия
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Large Private Property & Active Rental Business in Central Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Гостевой дом под ключ Бизнес на продажу в ТбилисиИсключительная инвестиционная возможность п…
$1,05 млн
НДС
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ОТЕЛЬ НА 1-Й ЛИНИИ МОРЯ в Батуми, Грузия
ОТЕЛЬ НА 1-Й ЛИНИИ МОРЯ
Батуми, Грузия
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 550 м²
Количество этажей 4
Прибыльный бизнес у моря – инвестируйте в перспективу! Предлагаем вашему вниманию готовый…
$550,000
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Отель 75 м² в Батуми, Грузия
Отель 75 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Описание объекта: Этот прекрасно отреставрированный дуплекс с двумя спальнями расположен в P…
$182,665
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Nils Ott Real Estates
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Отель 36 м² в Батуми, Грузия
Отель 36 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Описание объекта: Этот современный студийный апартамент расположен на высоком этаже жилого к…
$91,056
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Nils Ott Real Estates
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Отель 51 м² в Батуми, Грузия
Отель 51 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Описание объекта: Эта высококачественно оборудованная двухкомнатная квартира расположена на …
$134,656
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Nils Ott Real Estates
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Отель 54 м² в Батуми, Грузия
Отель 54 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Описание объекта: Этот светлый двухкомнатный апартамент расположен на высоком этаже современ…
$116,162
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Nils Ott Real Estates
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Отель 44 м² в Батуми, Грузия
Отель 44 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Описание объекта: Этот стильный и ухоженный двухкомнатный апартамент расположен в современно…
$98,598
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Nils Ott Real Estates
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Отель 32 м² в Батуми, Грузия
Отель 32 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Описание объекта: Этот современный и очень ухоженный студийный апартамент расположен в закры…
$72,475
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Nils Ott Real Estates
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Отель 50 м² в Батуми, Грузия
Отель 50 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Этот совершенно новый однокомнатный апартамент расположен в престижном ком…
$134,645
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Nils Ott Real Estates
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Отель 27 м² в Батуми, Грузия
Отель 27 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Описание объекта: Это новое полностью меблированное и оборудованное студио расположено в Sun…
$51,606
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Nils Ott Real Estates
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Отель 50 м² в Батуми, Грузия
Отель 50 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Эта роскошная однокомнатная квартира расположена на 16-м этаже в одном из …
$108,395
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Nils Ott Real Estates
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Отель 101 м² в Батуми, Грузия
Отель 101 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$566,480
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Отель 41 м² в Батуми, Грузия
Отель 41 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$209,935
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Отель 64 м² в Батуми, Грузия
Отель 64 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$303,231
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Отель 66 м² в Батуми, Грузия
Отель 66 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$345,343
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Отель 41 м² в Батуми, Грузия
Отель 41 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$216,296
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Отель 130 м² в Тбилиси, Грузия
Отель 130 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
$230,000
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Integrated Real Estate Services
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Отель 33 м² в Батуми, Грузия
Отель 33 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$157,578
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Отель 32 м² в Батуми, Грузия
Отель 32 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Описание объекта: Этот светлый и ухоженный студийный апартамент расположен на 6-м этаже здан…
$63,707
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Продается действующий премиум-отель в историческом центре Мцхеты! в Мцхета-Мтианети, Грузия
Продается действующий премиум-отель в историческом центре Мцхеты!
Мцхета-Мтианети, Грузия
Количество этажей 2
🏨 Продается действующий премиум-отель в историческом центре Мцхеты! Ищете стабильный, выс…
$1,18 млн
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SAMO GROUP
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Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
Количество этажей 5
Family Club — эксклюзивная отельная недвижимость у Черного моря Роскошный отель для споко…
Цена по запросу
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Аталанта
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Отель 42 м² в Батуми, Грузия
Отель 42 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Описание объекта: Эта привлекательная двухкомнатная квартира расположена на высоком этаже жи…
$94,172
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Отель 70 м² в Батуми, Грузия
Отель 70 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$328,171
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Отель 66 м² в Батуми, Грузия
Отель 66 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$340,264
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Отель 41 м² в Батуми, Грузия
Отель 41 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$216,296
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Отель 670 м² в Батуми, Грузия
Отель 670 м²
Батуми, Грузия
Площадь 670 м²
Количество этажей 5
Продаётся отель в самом живописном месте побережья Грузии, в посёлке Квариати. До столицы Ад…
$1,19 млн
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Отель 29 м² в Батуми, Грузия
Отель 29 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$154,547
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Отель 37 м² в Батуми, Грузия
Отель 37 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$200,922
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Отель 64 м² в Батуми, Грузия
Отель 64 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$303,231
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Типы недвижимости в Грузии

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