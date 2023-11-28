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342 объекта найдено
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Цавкиси, Грузия
8
4
361 м²
1
Эксклюзивное предложение! Продается вилла в Цавкиси, уютное место неподалеку от Тбилиси. Общ…
€866,928
2
1
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
10
5
350 м²
2
Эксклюзивное предложение! Продается дом в престижном дипломатическом районе, с современным к…
€1,00 млн
3
1
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Загэси, Грузия
8
4
500 м²
2
Эксклюзивное предложение! В одном из самых престижных дипломатических поселков Тбилиси, прод…
€1,27 млн
2
1
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Адлиа, Грузия
3
2
107 м²
2
❗❗❗❗❗❗only 3 villas left ❗ ❗❗❗❗❗ For sale a modern, 2-storey Townhouse Near to Sea. in…
€158,785
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
2
2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€237,265
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Вилла 3 спальни
Murmaneti, Грузия
7
2
201 м²
3
Проект вилл Hill Village Batumi с разноуровневым ландшафтом. Виллы удачно вписаны в текущий…
€172,473
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
5
3
220 м²
Жилой комплекс STONE&POOL Residence расположен на вершине холма в тихом живописном месте …
€319,395
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
201 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми. Комплекс…
€172,473
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
191 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми. Комплекс…
€208,063
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы
Кобулети, Грузия
3
1
140 м²
1
Kobuleti Village complex from Homex is a stylish project with villas located in Kobuleti, ne…
€173,386
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
152 м²
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое. Городской комфорт …
€173,386
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
320 м²
Vista Mare Villas - в основе своего замысла лежит приватность каждой виллы. Жители комп…
€350,422
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
318 м²
Vista Mare Villas - в основе своего замысла лежит приватность каждой виллы. Жители комп…
€348,231
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
245 м²
Vista Mare Villas - в основе своего замысла лежит приватность каждой виллы. Жители комп…
€268,510
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+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
3
2
228 м²
Batumi Villa - Ваша частная вилла на берегу Черного моря. Продается новая готовая ви…
€301,143
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
3
207 м²
Paradise Chakvi - виллы в комплексе класса люкс. Частный пляж. В 150 метрах от мо…
€292,652
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
4
2
266 м²
3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
€339,836
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
4
2
267 м²
3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
€341,113
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
5
2
261 м²
3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
€333,448
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
5
3
310 м²
3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
€396,049
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
6
2
306 м²
3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
€391,322
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Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
3
165 м²
Жилой комплекс на берегу моря с виллами премиум-класса, состоящий из 14 эксклюзивных вилл с …
€363,000
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Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Гурия, Грузия
3
75 м²
Продаётся небольшой апарт-отель в курортном городке Уреки, там где магнитные пески. 4 коттед…
€175,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
5
3
200 м²
3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
€217,712
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
5
4
210 м²
3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
€268,879
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
6
4
262 м²
3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
€334,547
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
7
4
600 м²
3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
€337,792
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
4
3
196 м²
3
Wyndham Grand Residences BATUMI GONIO VILLAS - это новая эксклюзивная застройка из европейск…
€361,296
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Адлиа, Грузия
4
3
140 м²
2
Наш новый проект Parkside Villas объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным дв…
€127,758
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Адлиа, Грузия
5
4
212 м²
3
Наш новый проект Parkside Villas объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным дв…
€193,462
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Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
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