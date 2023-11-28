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Виллы в Грузии

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342 объекта найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Цавкиси, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Цавкиси, Грузия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 361 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивное предложение! Продается вилла в Цавкиси, уютное место неподалеку от Тбилиси. Общ…
€866,928
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивное предложение! Продается дом в престижном дипломатическом районе, с современным к…
€1,00 млн
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Загэси, Грузия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Загэси, Грузия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивное предложение! В одном из самых престижных дипломатических поселков Тбилиси, прод…
€1,27 млн
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Адлиа, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Адлиа, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
❗❗❗❗❗❗only 3 villas left ❗ ❗❗❗❗❗ For sale a modern, 2-storey Townhouse Near to Sea.  in…
€158,785
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€237,265
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Вилла 3 спальни в Murmaneti, Грузия
Вилла 3 спальни
Murmaneti, Грузия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 3
 Проект вилл Hill Village Batumi с разноуровневым ландшафтом. Виллы удачно вписаны в текущий…
€172,473
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Батуми, Грузия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Жилой комплекс STONE&POOL Residence расположен на вершине холма в тихом живописном месте …
€319,395
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми.   Комплекс…
€172,473
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми.   Комплекс…
€208,063
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы в Кобулети, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы
Кобулети, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Kobuleti Village complex from Homex is a stylish project with villas located in Kobuleti, ne…
€173,386
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской комфорт …
€173,386
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Vista Mare Villas - в основе своего замысла лежит приватность каждой виллы. Жители комп…
€350,422
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 318 м²
Vista Mare Villas - в основе своего замысла лежит приватность каждой виллы. Жители комп…
€348,231
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Vista Mare Villas - в основе своего замысла лежит приватность каждой виллы. Жители комп…
€268,510
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Batumi Villa - Ваша частная вилла на берегу Черного моря.   Продается новая готовая ви…
€301,143
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Paradise Chakvi - виллы в комплексе класса люкс.   Частный пляж. В 150 метрах от мо…
€292,652
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
€339,836
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
€341,113
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
€333,448
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
€396,049
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 306 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
€391,322
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Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Площадь 165 м²
Жилой комплекс на берегу моря с виллами премиум-класса, состоящий из 14 эксклюзивных вилл с …
€363,000
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Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Гурия, Грузия
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Гурия, Грузия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Продаётся небольшой апарт-отель в курортном городке Уреки, там где магнитные пески. 4 коттед…
€175,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
€217,712
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
€268,879
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
€334,547
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
€337,792
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Гонио, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Wyndham Grand Residences BATUMI GONIO VILLAS - это новая эксклюзивная застройка из европейск…
€361,296
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Агентство
Flatiko LLC
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+995595980661 flatikocom@gmail.com
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Адлиа, Грузия
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Адлиа, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект Parkside Villas объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным дв…
€127,758
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Адлиа, Грузия
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Адлиа, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 3
Наш новый проект Parkside Villas объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным дв…
€193,462
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Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com

Параметры недвижимости в Грузии

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