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Виллы в Грузии

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117 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в , Грузия
Premium Premium
Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$397,287
НДС
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Вилла 3 комнаты в , Грузия
Premium Premium
Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
$385,000
НДС
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Вилла 3 комнаты в , Грузия
TOP TOP
Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
Schuchmann Wines Château Villas & SPA is a wine resort with 120 ha vineyards, winery, hotel,…
Цена по запросу
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Застройщик
Schuhmann Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/2
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$156,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Уютный коттеджный поселок Sunney Cottage.   Прекрасное место для тех, кто ценит комфор…
$219,784
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Агентство
RECOM
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English, Русский
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской комфорт …
$180,000
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Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской комфорт …
$180,000
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Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Комплекс таунхаусов Riverside Home расположен в Капрешуми, живописном уголке Грузии, на бере…
$125,000
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Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский
Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$398,200
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Вилла 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Вилла 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла в коттеджном посёлке Kobuleti Village, всего в 100 метрах от моря и просторн…
$180,000
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Вилла 6 комнат в , Грузия
Вилла 6 комнат
, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию комплекс двухэтажных вилл, которые являются премиальной версией…
$737,700
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Вилла 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте выгодно: Ваша свобода — наша реальность: 0% налог и безвизовый комфорт! Совреме…
$267,490
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Агентство
Atlas property
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Вилла 4 комнаты в , Грузия
Вилла 4 комнаты
, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в уникальный закрытый эко-поселок из 14 роскошных вилл класса “premium”, ра…
$400,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Четырёхкомнатные виллы премиум-класса от надёжного застройщика в районе аэропорта Батуми. Бо…
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$278,600
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Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Villas — элегантность в каждой детали Комплекс двухэтажных вилл. Близость к береговой лин…
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Вилла 5 комнат в , Грузия
Вилла 5 комнат
, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в , Грузия
Вилла 5 комнат
, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию комплекс двухэтажных вилл, которые являются премиальной версией…
$119,000
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Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Количество спален 3
Wyndham Grand villas Курорт Wyndham Grand 5* Гонио 400м до моря Всего 16 вилл …
$1,04 млн
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Вилла 3 комнаты в , Грузия
Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новая тенденция агротуризма.Умные и устойчивые инвестиции, которые приносят удовольствие вам…
$345,000
НДС
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Застройщик
Schuhmann Real Estate
Языки общения
English
Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Comfort Houses by Batumi Villas - современный комплекс таунхаусов 2 и 3 уровня, предлагающий…
$201,600
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Теперь и в Tбилиcи oтдeльно стоящие виллы в гoрoде для ИЗБРАHНЫX!Bы покупаeтe нe тoлькo ИДЕА…
$560,000
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Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Резиденция включает в себя 16 эксклюзивных вилл, которые сочетают в себе уют, элегантность и…
$731,567
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Вилла в Чакви, Грузия
Вилла
Чакви, Грузия
Количество спален 4
Фантастические виллы с 4 спальнями на продажу в деревне Чакви, в 30 минутах езды от Батуми. …
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 860 м²
Количество этажей 3
00995557100075 продается ВИЛЛА НА УЛ. ОРТАЧАЛА. 108 Дом 560 м² Двор 300 м² 3 спальни 3…
$800,000
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Параметры недвижимости в Грузии

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