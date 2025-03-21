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Жилой комплекс

Кисисхеви, Грузия
от
$265,000
BTC
3.1521222
ETH
165.2162035
USDT
262 001.3940452
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 25689
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Кахетия
  • Район
    Телавский муниципалитет
  • Деревня
    Кисисхеви

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Закрытый жилой комплекс премиум-класса, сочетающий в себе комфорт, экологичность и выгодные инвестиции. Проект включает в себя трёхэтажные таунхаусы с видом на горы, собственными садами (300 м²), бассейнами, парковкой и просторным подвалом, который можно превратить в винный погреб или игровую зону. Проект реализует уникальную концепцию Farm to Table, благодаря которой резиденты получают прямой доступ к органическим продуктам и вину, произведённым прямо на территории комплекса. В их распоряжении — собственные грузинские виноградники, включающие 50 лоз и возможность ежегодного получения 150 бутылок вина с индивидуальной маркировкой. Также предоставляется возможность создания персонального бренда вина, участие в закрытом винном клубе и пользование частным винным погребом, а также винодельней.


 

Планировка таунхауса:

  • Таунхаус с 3 спальнями & подвалом — площадь от 285,8 м2 / Цена от $265,000


 

Инфраструктура и досуг:

  • Конный клуб и аренда лошадей

  • Экоресторан грузинской кухни с биопродуктами

  • Приватный повар

  • Бассейн и зона отдыха

  • Открытый спортзал

  • Волейбольная площадка

  • Мини-гольф

  • Детская игровая зона и бассейн

  • Парк и сад

  • Вертолётная площадка

 

Сервис и удобства:

  • Услуги консьержа

  • Техническое обслуживание 24/7

  • Охрана 24/7

  • Уборка, прачечная

  • Парковка

  • Доступ к услугам Wine SPA

 

Инвестиционные преимущества проекта включают возможность получения вида на жительство в Грузии, высокую доходность от аренды недвижимости и участия в агротуризме, а также вовлечённость в набирающий популярность тренд экожилья. Дополнительно владельцы получают скидку и эксклюзивные привилегии в комплексе WIne SPA. Комплекс — это уникальное сочетание жизни на природе, винного туризма и современного комфорта. Проект представляет собой надёжную инвестицию с высоким потенциалом роста и идеально подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха или получения стабильного пассивного дохода.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 285.8
Цена за м², USD 927
Цена квартиры, USD 265,000

Местонахождение на карте

Кисисхеви, Грузия

Видеообзор жилой комплекс

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Жилой комплекс
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от
$265,000
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