Закрытый жилой комплекс премиум-класса, сочетающий в себе комфорт, экологичность и выгодные инвестиции. Проект включает в себя трёхэтажные таунхаусы с видом на горы, собственными садами (300 м²), бассейнами, парковкой и просторным подвалом, который можно превратить в винный погреб или игровую зону. Проект реализует уникальную концепцию Farm to Table, благодаря которой резиденты получают прямой доступ к органическим продуктам и вину, произведённым прямо на территории комплекса. В их распоряжении — собственные грузинские виноградники, включающие 50 лоз и возможность ежегодного получения 150 бутылок вина с индивидуальной маркировкой. Также предоставляется возможность создания персонального бренда вина, участие в закрытом винном клубе и пользование частным винным погребом, а также винодельней.





Планировка таунхауса:

Таунхаус с 3 спальнями & подвалом — площадь от 285,8 м2 / Цена от $265,000





Инфраструктура и досуг:

Конный клуб и аренда лошадей

Экоресторан грузинской кухни с биопродуктами

Приватный повар

Бассейн и зона отдыха

Открытый спортзал

Волейбольная площадка

Мини-гольф

Детская игровая зона и бассейн

Парк и сад

Вертолётная площадка

Сервис и удобства:

Услуги консьержа

Техническое обслуживание 24/7

Охрана 24/7

Уборка, прачечная

Парковка

Доступ к услугам Wine SPA

Инвестиционные преимущества проекта включают возможность получения вида на жительство в Грузии, высокую доходность от аренды недвижимости и участия в агротуризме, а также вовлечённость в набирающий популярность тренд экожилья. Дополнительно владельцы получают скидку и эксклюзивные привилегии в комплексе WIne SPA. Комплекс — это уникальное сочетание жизни на природе, винного туризма и современного комфорта. Проект представляет собой надёжную инвестицию с высоким потенциалом роста и идеально подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха или получения стабильного пассивного дохода.