Esteco - строительство домов в Грузии!
Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми!
Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда:
В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью)
В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью)
К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома!
А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти.
Стоимость вилл без внутренней отделки:
DEX - 138 300$
ORTA - 147 500$
❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место!
При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой.
В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве!
Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
Esteco - строительство домов в Грузии!
Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми!
Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда:
В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью)
В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью)
К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома!
А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти.
Стоимость вилл без внутренней отделки:
DEX - 138 300$
ORTA - 147 500$
❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место!
При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой.
В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве!
Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ
ОТ БАТУМИ
Необходимая инфраструктура
в непосредственной близости.
Продуктовые магазины, школы, спортивные секции, рестораны, общественный транспорт
и красивые природные места
Стремительно развивающаяся местность, влекущая за собой развитие инфраструктуры
и повышение качества жизни
и стоимости объекта уже
в ближайшем будущем
127 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ
9 ДОМОВ
7 МИНУТ ДО РЫБНОГО РЫНКА И РЕСТОРАНОВ
10 КМ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА МТИРАЛА
5 КМ ДО ГОРОДА
ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ
ОТ БАТУМИ
Необходимая инфраструктура
в непосредственной близости.
Продуктовые магазины, школы, спортивные секции, рестораны, общественный транспорт
и красивые природные места
Стремительно развивающаяся местность, влекущая за собой развитие инфраструктуры
и повышение качества жизни
и стоимости объекта уже
в ближайшем будущем
127 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ
9 ДОМОВ
7 МИНУТ ДО РЫБНОГО РЫНКА И РЕСТОРАНОВ
10 КМ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА МТИРАЛА
5 КМ ДО ГОРОДА
< p > Комплекс SeaShell расположен в высокогорье, и каждая вилла предлагает панорамный вид на море. Начните свой день с вида на расслабляющую поверхность воды или динамичные волны, Наслаждайтесь общением с семьей и друзьями за ужином на террасе или в гостиной с прекрасным видом или отдыхайте в ванной комнате, любуясь закатом. Согласно статистике, дома с видом на море продаются на 20% дороже и на 30% быстрее. И арендная плата таких домов в среднем на 30% выше. < p > Виллы SeaShell спроектированы на двух уровнях и подчеркивают ландшафт горы. Это также позволило сохранить панорамный вид на вторую линию. Ландшафтный дизайн и проект дома спроектированы так, чтобы вы чувствовали себя наедине с природой и членами семьи, не глядя в глаза. Виллы находятся недалеко от основных достопримечательностей региона. Знаменитый водопад и памятник апостолу Андрею находятся всего в 10 минутах езды, а крепость Гонио, которая прекрасно сохранилась со времен древнего Рима, - в 12 минутах езды. < p > Чуть дальше, через час, скрыты жемчужины горной Аджарии – водопады Махунти и Мирвети, старые арочные мосты королевы Тамары, национальный парк Мачахела. Если вы пропустите город – Батуми, его достопримечательности и развлечения находятся всего в 20 минутах от виллы. < p > Площадь комплекса SeaShell огорожена, имеет круглосуточное видеонаблюдение и защищен частной охранной компанией для обеспечения полной безопасности для вас, вашей семьи и вашей собственности.< p > Мы строим виллы из материалов и компонентов европейских компаний. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером. < br / > Класс энергоэффективности здания является показателем эффективности потребления тепловой и электрической энергии во время строительства. Класс А является самым высоким, он обеспечивает низкое потребление даже в холодное время года.
Виллы Батуми Бельведер принадлежат на участке в 1,05 гектаров в микрорайоне Ортабатуми, в 9,5 км к востоку от центра Батуми, 5 км до остатка. Участок находится между рекой Корилисткали и горным ручьем с кристально чистой водой, откуда открывается доступный вид на горную местность.
— площадь дома — 152кв м — площадь участка — 300кв м — тип постройки — студио (первый этаж) — высота потолков — 3,2 м — этажность 2 этажа — железобетонный каркас — термоблоки Бедеги — алюминиевые оконные системы, многофункциональное армированное стекло в 2 слой 8+8мм — кровля облицовая мембраной — централизованный водопровод, газопровод и канализация — площадь дома — 152кв м — площадь участка — 300кв м — тип постройки — студио (первый этаж) — высота потолков — 3,2 м — этажность 2 этажа — железобетонный каркас — термоблоки Бедеги — алюминиевые оконные системы, многофункциональное армированное стекло в 2 слоя 8+8мм — кровля сплошная мембрана — централизованный водопровод, газопровод и канализация