Жилой квартал ЖК "LBF complex”

Квартиры в La Batumi Familia — рассрочка до конца 2026 года
La Batumi Familia — современный многоэтажный жилой комплекс в актуальном архитектурном стиле.
Преимущества комплекса:
удобная локация недалеко от морского побережья;
развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность;
изолированный и благоустроенный двор;
удалённость от шумных автомагистралей и обилие зелёных зон;
шаговая доступность парка, магазинов, ресторанов, аптек, аквапарка и других объектов городской среды.
Каждая квартира продумана до мелочей: светлые и просторные комнаты, уютные балконы с панорамными видами на природу.
Если вы ищете уютный дом, который станет надёжной крепостью для вашей семьи — La Batumi Familia будет отличным выбором!
Лот 047ЛК