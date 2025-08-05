  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой квартал ЖК "LBF complex”

от
$31,414
от
$28/м²
13
ID: 32833
Дата обновления: 05.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    19

О комплексе

Квартиры в La Batumi Familia — рассрочка до конца 2026 года

La Batumi Familia — современный многоэтажный жилой комплекс в актуальном архитектурном стиле.

Преимущества комплекса:

  • удобная локация недалеко от морского побережья;

  • развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность;

  • изолированный и благоустроенный двор;

  • удалённость от шумных автомагистралей и обилие зелёных зон;

  • шаговая доступность парка, магазинов, ресторанов, аптек, аквапарка и других объектов городской среды.

Каждая квартира продумана до мелочей: светлые и просторные комнаты, уютные балконы с панорамными видами на природу.

Если вы ищете уютный дом, который станет надёжной крепостью для вашей семьи — La Batumi Familia будет отличным выбором!

Лот 047ЛК

Батуми, Грузия
05.08.2025
