  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»

Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»

Батуми, Грузия
от
$37,400
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
ID: 33071
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    27

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

🏙 Квартиры бизнес-класса в историческом центре Батуми

Тишина Старого города + шаговая доступность центра

 

🗝️ Варианты квартир от студий до трехкомнатных от $37,400 до $115,072

 

📍 Локация

Улица Важа-Пшавела, Старый город — одно из лучших мест для нового жилого дома бизнес-класса: приватная атмосфера, развитая инфраструктура и пешая доступность ко всему важному.

  • Магазины и рестораны — 1–2 минуты

  • Школа №4 — 3 минуты

  • Остановка транспорта — 1 минута

  • Парк 6 мая — 15 минут

  • Набережная — 15 минут

  • Море и пляж — 17 минут

 

План оплаты

🔹 Первоначальный взнос 20% 

🔹 Рассрочка 60%. Срок рассрочки — до декабря 2028 года

🔹 Финальный платёж на сдаче 20%  - можно взять в ипотеку на 10 лет

📌 Возможны скидки при увеличении первоначального взноса от 50%.

 

🏢 О доме

  • 27 этажей, 375 квартир

  • На этаже всего 15 квартир

  • 3 лифта

  • Подземный паркинг

  • Коммерция на 1 этаже

  • Детская площадка

 

🧾 Дополнительно

  • Стоимость обслуживания: 50 лари / месяц

  • Переуступка: возможна после оплаты 30% (по согласованию)

  • Срок сдачи: 2028 год

  • Опыт застройщика: реализовано 11 проектов (жилые дома, апарт-комплексы, виллы)

 

🤝 Сопровождение сделки

✔ Подбор квартиры и фиксация условий

✔ Проверка договора застройщика

✔ Сопровождение рассрочки

✔ Онлайн- и офлайн-показы

✔ Поддержка до получения ключей

 

📩 Напишите — пришлю планировку, актуальность лота и точный график платежей.

Квартиры в Старом городе с такими параметрами быстро уходят.

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 47.6
Цена за м², USD 1,260
Цена квартиры, USD 59,976

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
