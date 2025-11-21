Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»

🏙 Квартиры бизнес-класса в историческом центре Батуми
Тишина Старого города + шаговая доступность центра
🗝️ Варианты квартир от студий до трехкомнатных от $37,400 до $115,072
📍 Локация
Улица Важа-Пшавела, Старый город — одно из лучших мест для нового жилого дома бизнес-класса: приватная атмосфера, развитая инфраструктура и пешая доступность ко всему важному.
Магазины и рестораны — 1–2 минуты
Школа №4 — 3 минуты
Остановка транспорта — 1 минута
Парк 6 мая — 15 минут
Набережная — 15 минут
Море и пляж — 17 минут
План оплаты
🔹 Первоначальный взнос 20%
🔹 Рассрочка 60%. Срок рассрочки — до декабря 2028 года
🔹 Финальный платёж на сдаче 20% - можно взять в ипотеку на 10 лет
📌 Возможны скидки при увеличении первоначального взноса от 50%.
🏢 О доме
27 этажей, 375 квартир
На этаже всего 15 квартир
3 лифта
Подземный паркинг
Коммерция на 1 этаже
Детская площадка
🧾 Дополнительно
Стоимость обслуживания: 50 лари / месяц
Переуступка: возможна после оплаты 30% (по согласованию)
Срок сдачи: 2028 год
Опыт застройщика: реализовано 11 проектов (жилые дома, апарт-комплексы, виллы)
🤝 Сопровождение сделки
✔ Подбор квартиры и фиксация условий
✔ Проверка договора застройщика
✔ Сопровождение рассрочки
✔ Онлайн- и офлайн-показы
✔ Поддержка до получения ключей
📩 Напишите — пришлю планировку, актуальность лота и точный график платежей.
Квартиры в Старом городе с такими параметрами быстро уходят.