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Продажа новостроек в Кахетия

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Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Руиспири, Грузия
от
$33,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
О проекте Строительная компания Pala Group представляет новый жилой комплекс Your House в Варкетили, на улице Цнорисскали. Жилой комплекс включает в себя 9 жилых и коммерческих этажей, а также парковку, зеленый двор, детские игровые площадки, площадь и хорошо оборудованную инфраструктуру. Ср…
Агентство
Sisno Group
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Многоквартирный жилой дом Hisni
Многоквартирный жилой дом Hisni
Кварели, Грузия
от
$90,000
Агентство
Sisno Group
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