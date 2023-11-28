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Дома в Грузии

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467 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Продается современный, 2-этажный Таунхаус в элитном жилом комплексе, Батуми вилла (Batumi vi…
€158,785
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Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79636571806 5457097m@gmail.com
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Цавкиси, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Цавкиси, Грузия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 361 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивное предложение! Продается вилла в Цавкиси, уютное место неподалеку от Тбилиси. Общ…
€866,928
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивное предложение! Продается дом в престижном дипломатическом районе, с современным к…
€1,00 млн
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Загэси, Грузия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Загэси, Грузия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивное предложение! В одном из самых престижных дипломатических поселков Тбилиси, прод…
€1,27 млн
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
€323,351
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Адлиа, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Адлиа, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
❗❗❗❗❗❗only 3 villas left ❗ ❗❗❗❗❗ For sale a modern, 2-storey Townhouse Near to Sea.  in…
€158,785
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Modern, 2-storey Townhouse for sale in an elite residential complex, Batumi villas, city …
€158,785
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€237,265
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от Батумског…
€150,846
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
€218,647
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
€293,956
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Шале в Квирике, Грузия
Шале
Квирике, Грузия
Комплекс состоит из 20 коттеджей и представляет собой экологически чистую территорию с велик…
Цена по запросу
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Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Тбилиси, Грузия
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
3-storied 430 sq.m. new-constructed private house for rent in Digomi village, located on 220…
€273,767
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Особняк 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 770 м²
Количество этажей 3
▫️ Дом выполнен в классическом стиле: площадь дома 1270 кв.м ▫️ Площадь участка 2200 кв.м…
€2,28 млн
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Точный Адрес: Жилой комплекс I-Villas. Зелёный мыс, возле Ботанического сада. Жилой компл…
€364,920
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Точный Адрес: Жилой комплекс I-Villas. Зелёный мыс, возле Ботанического сада. Жилой компл…
€365,132
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Проект RAVILLAS - это уникальный комплекс таунхаусов премиум и люкс класса, расположенный в …
€332,613
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Вилла 3 спальни в Murmaneti, Грузия
Вилла 3 спальни
Murmaneti, Грузия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 3
 Проект вилл Hill Village Batumi с разноуровневым ландшафтом. Виллы удачно вписаны в текущий…
€172,473
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Дом 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Батуми, Грузия
Дом 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Точный Адрес: Кобулети Вилла Кобулети - это элитный поселок, 10 коттеджей на второй берег…
€228,139
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€223,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€186,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Таунхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€96,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Продается новая готовая вилла под ключ. Лучшая цена в Батуми с ремонтом и мебелью. 3 э…
€200,762
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Батуми, Грузия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Жилой комплекс STONE&POOL Residence расположен на вершине холма в тихом живописном месте …
€319,395
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Коттедж 4 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Коттедж 4 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Продается новый дом в приватном коттеджном комплексе в городе Батуми.   Ключевые преим…
€209,888
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Батуми, Грузия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Продается новый современный дом 105 кв. м. в пригороде Батуми – Чакви.   Новый дом! Но…
€180,686
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми.   Комплекс…
€172,473
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Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми.   Комплекс…
€208,063
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Продажа современного таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas Avenue.   Три …
€187,074
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Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Продажа таунхауса в комплексе Batumi Garden Inn.   Площадь: 225 м2, 4 этажа. 1. Пар…
€228,139
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com

Параметры недвижимости в Грузии

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