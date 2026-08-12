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Дома в Грузии

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403 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в , Грузия
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Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$397,287
НДС
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Вилла 3 комнаты в , Грузия
Premium Premium
Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
$385,000
НДС
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Коттедж 2 спальни в , Грузия
Premium Premium
Коттедж 2 спальни
, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
$230,000
НДС
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Вилла 3 комнаты в , Грузия
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Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
Schuchmann Wines Château Villas & SPA is a wine resort with 120 ha vineyards, winery, hotel,…
Цена по запросу
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Застройщик
Schuhmann Real Estate
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Коттедж 2 спальни в Телави, Грузия
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Коттедж 2 спальни
Телави, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
ДеятельностьСредний бюджет в GELКомментарийОтель Tbilisi1 комната 70 USD5 комнат бесплатноМу…
$230,000
НДС
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Застройщик
Schuhmann Real Estate
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English
Дом 15 комнат в улица Евдошвили, Грузия
UP UP
Дом 15 комнат
улица Евдошвили, Грузия
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Заголовок: Историческая усадьба в центре Гори, Грузия — высокий инвестиционный и коммерчески…
$257,808
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Частный продавец
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/2
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$156,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.   …
$262,460
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Grand Botanico Residence - комплекс таунхаусов премиум-класса в одном из самых перспективных…
$190,000
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Таунхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Comfort Houses — один из крупнейших жилых комплексов Батуми площадью 5 000 кв. м., 60 % кото…
$133,200
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Уютный коттеджный поселок Sunney Cottage.   Прекрасное место для тех, кто ценит комфор…
$219,784
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской комфорт …
$180,000
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Comfort Houses — один из крупнейших жилых комплексов Батуми площадью 5 000 кв. м., 60 % кото…
$156,000
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English, Русский
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской комфорт …
$180,000
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Comfort Houses — один из крупнейших жилых комплексов Батуми площадью 5 000 кв. м., 60 % кото…
$202,068
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
La Villa — новый проект, включающий в себя многофункциональные премиум-класса жилые виллы. …
$176,715
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Комплекс таунхаусов Riverside Home расположен в Капрешуми, живописном уголке Грузии, на бере…
$125,000
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Secret Garden — современный жилой комплекс в центральном районе Батуми, предлагающий комфорт…
$131,100
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Продажа таунхауса в комплексе Batumi Garden Inn.   Площадь: 225 м2, 4 этажа. 1. Пар…
$215,000
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
$172,800
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
$144,300
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и Б…
$249,390
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Atlas property
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$398,200
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Дом 6 комнат в 12, Грузия
Дом 6 комнат
12, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продаётся уникальный дом в самом центре тихого, уютного городка Поти на побережье Черного мо…
$130,000
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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