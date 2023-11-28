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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
3
2
87 м²
2
Продается современный, 2-этажный Таунхаус в элитном жилом комплексе, Батуми вилла (Batumi vi…
€158,785
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Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79636571806
5457097m@gmail.com
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Цавкиси, Грузия
8
4
361 м²
1
Эксклюзивное предложение! Продается вилла в Цавкиси, уютное место неподалеку от Тбилиси. Общ…
€866,928
2
1
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
10
5
350 м²
2
Эксклюзивное предложение! Продается дом в престижном дипломатическом районе, с современным к…
€1,00 млн
3
1
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Загэси, Грузия
8
4
500 м²
2
Эксклюзивное предложение! В одном из самых престижных дипломатических поселков Тбилиси, прод…
€1,27 млн
2
1
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
6
3
130 м²
3
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
€323,351
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Адлиа, Грузия
3
2
107 м²
2
❗❗❗❗❗❗only 3 villas left ❗ ❗❗❗❗❗ For sale a modern, 2-storey Townhouse Near to Sea. in…
€158,785
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
3
2
107 м²
2
Modern, 2-storey Townhouse for sale in an elite residential complex, Batumi villas, city …
€158,785
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
2
2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€237,265
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
3
1
87 м²
2
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от Батумског…
€150,846
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
5
3
208 м²
3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
€218,647
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
4
2
151 м²
3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
€293,956
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Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Шале
Квирике, Грузия
Комплекс состоит из 20 коттеджей и представляет собой экологически чистую территорию с велик…
Цена по запросу
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Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
8
6
430 м²
3
3-storied 430 sq.m. new-constructed private house for rent in Digomi village, located on 220…
€273,767
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Особняк 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
9
3
1 770 м²
3
▫️ Дом выполнен в классическом стиле: площадь дома 1270 кв.м ▫️ Площадь участка 2200 кв.м…
€2,28 млн
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
6
2
265 м²
3
Точный Адрес: Жилой комплекс I-Villas. Зелёный мыс, возле Ботанического сада. Жилой компл…
€364,920
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
6
2
280 м²
3
Точный Адрес: Жилой комплекс I-Villas. Зелёный мыс, возле Ботанического сада. Жилой компл…
€365,132
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
3
1
155 м²
2
Проект RAVILLAS - это уникальный комплекс таунхаусов премиум и люкс класса, расположенный в …
€332,613
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Вилла 3 спальни
Murmaneti, Грузия
7
2
201 м²
3
Проект вилл Hill Village Batumi с разноуровневым ландшафтом. Виллы удачно вписаны в текущий…
€172,473
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Дом 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Батуми, Грузия
4
2
156 м²
3
Точный Адрес: Кобулети Вилла Кобулети - это элитный поселок, 10 коттеджей на второй берег…
€228,139
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
5
203 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€223,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
5
179 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€186,000
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Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
2
2
55 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€96,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Батуми, Грузия
4
3
225 м²
Продается новая готовая вилла под ключ. Лучшая цена в Батуми с ремонтом и мебелью. 3 э…
€200,762
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
5
3
220 м²
Жилой комплекс STONE&POOL Residence расположен на вершине холма в тихом живописном месте …
€319,395
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Коттедж 4 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
5
4
227 м²
Продается новый дом в приватном коттеджном комплексе в городе Батуми. Ключевые преим…
€209,888
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Батуми, Грузия
3
1
105 м²
Продается новый современный дом 105 кв. м. в пригороде Батуми – Чакви. Новый дом! Но…
€180,686
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
201 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми. Комплекс…
€172,473
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
191 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми. Комплекс…
€208,063
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
165 м²
Продажа современного таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas Avenue. Три …
€187,074
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+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
4
2
225 м²
Продажа таунхауса в комплексе Batumi Garden Inn. Площадь: 225 м2, 4 этажа. 1. Пар…
€228,139
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+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
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