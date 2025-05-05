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Продажа новостроек в Чаквях

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Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Чакви, Грузия
от
$57,966
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Комплекс расположен на 13 гектарах закрытой, прекрасно озелененной территории и полностью автономен!Возможна рассрочка. Первый взнос-20% Полная оплата- до декабря 2026 года. Продаются апартаменты с кухней, квартиры с одной и двумя спальнями в элитном закрытом жилом посёлке , расположенном…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Чакви, Грузия
от
$23,375
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Современный жилой комплекс из двух блоков, расположенный в 80м от моря, 800м от Ботанического сада и 10км от центра Батуми. Квартиры с видом на море и горы в живописном районе Зеленый мыс. Особенности: Два прямых выхода к морю. Спа-салон, фитнес-клуб, магазины, парковка (открытая и закрыт…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Чакви, Грузия
от
$156,763
Год сдачи 2021
Площадь 35–107 м²
12 объектов недвижимости 12
A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure. 1 bedroom apartments …
Застройщик
Dreamland Oasis Chakvi
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