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Комплекс расположен на 13 гектарах закрытой, прекрасно озелененной территории и полностью автономен!Возможна рассрочка.
Первый взнос-20%
Полная оплата- до декабря 2026 года.
Продаются апартаменты с кухней, квартиры с одной и двумя спальнями в элитном закрытом жилом посёлке , расположенном…
Современный жилой комплекс из двух блоков, расположенный в 80м от моря, 800м от Ботанического сада и 10км от центра Батуми. Квартиры с видом на море и горы в живописном районе Зеленый мыс.
Особенности:
Два прямых выхода к морю.
Спа-салон, фитнес-клуб, магазины, парковка (открытая и закрыт…
A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure.
1 bedroom apartments …