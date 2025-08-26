Квартира в новостройке Dighomi Residence X2

Информация о проекте Дом на Бокхуа 10 – это новый проект известного застройщика X2 Development, который сочетает в себе современные, комфортабельные апартаменты, благоустроенный район и удачное расположение в престижном районе Тбилиси. Расположение нового комплекса Комплекс расположен в районе Дигоми на улице Бокуа, 10, примерно в километре от набережной реки Кура. Среднеэтажные жилые дома доминируют в районе. Здесь можно найти всю необходимую инфраструктуру, налаженное транспортное сообщение, а также несколько зеленых зон. Поблизости нет вредных промышленных производств, а ближайшая шумная магистраль находится более чем в полукилометре. Какие объекты окружают комплекс? В непосредственной близости от жилого комплекса находятся объекты инфраструктуры, от которых зависит качество жизни каждого городского жителя: Магазины, сети супермаркетов Стадионы, спортивные площадки Цветочный рынок Флорато Пищевой рынок Дигоми Парк Дигоми Автомойка, автозаправка, автосервис, автосалоны Аптеки, стоматологические клиники, медицинский центр О. Гудушаури, больница LTD LEADEMED, центральная детская больница, центр неотложной кардиологии Чафидзе, клиника Джо Энн, детская поликлиника Салон красоты, спа, парикмахер Торгово-развлекательный центр Банковские отделения, почта Фитнес-центр, спортивный комплекс Академия Динамо Рестораны, столовые, бары, кафе, пиццерии, заведения быстрого питания, доставка еды Средние школы No 140, No 147, детские сады и другие учебные заведения. Как передвигаться? Рядом с комплексом проходят некоторые магистрали, поэтому отсюда можно быстро добраться до любой части столицы. Автобусные остановки находятся в 330 метрах. Вдоль улицы Нодара Бахуа проходят автобусные маршруты No3, No21, No24, No26, No51. Минимальный интервал отправления автобусов составляет восемь минут. Железнодорожный вокзал Дидубе, автовокзал, автовокзал и станция метро расположены примерно на одном расстоянии, примерно в четырех километрах. Шота Руставели Международный Аэропорт находится в 35 минутах езды на машине. Как выглядит внешний вид? Согласно планам, новое здание состоит из двух 17-этажных зданий, спроектированных в едином современном стиле. Интересная архитектура комплекса выгодно отличает его на фоне общего градостроительства. Разработчик использует передовые технологии, чтобы предложить покупателю широкий выбор планировок жилья и высокий уровень комфорта, а также низкие затраты на содержание квартиры. Новое здание имеет железобетонную монолитную раму, сплошной монолитный фундамент и плоскую крышу, оборудованную внутренними желобами и покрытую гидроизоляцией мягким рулоном. Внешние стены изолированы экологически чистым, прочным теплоизолятором. Здания оборудованы: Бесшумные скоростные лифты повышенного комфорта Система связи Современные инженерные коммуникации Необходимое технологическое оборудование Существуют условия для безбарьерного передвижения граждан с инвалидностью. Застекленные двери с изоляцией устанавливаются у входа в дом. Залы и общие зоны отличаются качественной отделкой. Какие удобства есть на территории? Здания образуют уютный внутренний двор с пешеходными дорожками и асфальтовыми проездами вблизи зданий. Парковочные места для временной парковки гостевых автомобилей доступны, а для жителей есть двухуровневая подземная парковка. Во дворе доступна современная игровая площадка для детей разных возрастов, а также комфортные зоны отдыха. Уличные осветительные приборы устанавливаются вдоль дорожек. Озеленение территории включает в себя элементы ландшафтного дизайна, декоративные растения, деревья и клумбы. Как выглядят квартиры? Купить квартиру можно в жилом комплексе Дом на Бохуа 10 в Тбилиси с 1- или 2-комнатными планировками площадью от 48 до 74 квадратных метров. Высота потолка составляет три метра. Апартаменты оборудованы увеличенными металлопластиковыми энергосберегающими стеклопакетами. Остекление балконов в проект не входит. Заинтересованные покупатели могут выбирать между черно-белой отделкой рам. Квартиры можно купить, сделав единовременную выплату, с ипотекой от банка-партнера или с беспроцентным планом рассрочки на срок до 4 лет, что требует первого взноса в размере 10%. Более подробно ознакомиться с техническими характеристиками комплекса, а также уточнить условия продажи жилья можно в офисе застройщика. Кто такой разработчик? Строительная компания X2 Development работает с 2014 года и уже успела реализовать несколько выдающихся проектов в Тбилиси. Каждое новое здание представляет собой роскошную недвижимость с исключительно оригинальной архитектурой и комфортабельными апартаментами для проживания. Более подробную информацию о застройщике и условиях продажи квартир можно получить на официальном сайте, а также в офисах компании.