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Продажа новостроек во Мцхете-Мтианетях

Тианетский муниципалитет
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Многоквартирный жилой дом Ezo
Многоквартирный жилой дом Ezo
Ведзатхева, Грузия
от
$1,600
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Агентство
Sisno Group
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