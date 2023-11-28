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Отель 7 комнат
Батуми, Грузия
7
200 м²
2
Продается действующий, налаженный бизнес, комфортабельный отель. Вблизи развитая курортная…
€273,767
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Отель 22 комнаты
Батуми, Грузия
22
960 м²
2
Продается действующий отель в туристическом центре Батуми, в 200 метрах от набережной Оте…
€1,64 млн
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Готовый бизнес 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Тбилиси, Грузия
3
2
90 м²
3
Внимание, эксклюзивное предложение! Продается инвестиционная недвижимость в центре туристиче…
€136,883
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Готовый бизнес 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тбилиси, Грузия
1
1
100 м²
3
Внимание, эксклюзивное предложение! Продается инвестиционная недвижимость в центре туристиче…
€73,004
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Отель 14 комнат
Гонио, Грузия
14
650 м²
5
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в живо…
€730,045
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Отель 26 комнат
Гонио, Грузия
26
1 350 м²
4
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в живо…
€1,46 млн
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Отель 69 комнат
Батуми, Грузия
69
2 378 м²
9
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
€2,28 млн
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Отель 26 комнат
Батуми, Грузия
26
1 580 м²
7
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
€5,48 млн
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Отель 40 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
40
2 400 м²
8
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
€3,19 млн
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Отель 11 комнат
Батуми, Грузия
11
10
640 м²
5
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в живо…
€730,045
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Отель
Грузия
2 500 м²
4
Гостиница 4 звезды расположена Грузия г. Кобулети первая линия в 30 метрах от черного моря. …
€2,97 млн
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Коммерческая
Квaриати, Грузия
1 030 м²
4
Гостиница 4 звезды Гостиничных номеров - 15 с перспективой добавления еще 9 номеров Гарант…
€1,83 млн
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Отель с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Мериси, Грузия
Продается доля в отеле мечты - самом популярном коттеджном отеле Грузии, который известен на…
€593,161
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Отель
Квирике, Грузия
Цена по запросу
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Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Коммерческая 1 комната со стеклопакетами, в центре города, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
1
1
50 м²
1
€182,511
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Коммерческая 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Тбилиси, Грузия
2
1
45 м²
1
€78,024
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Офис 3 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Тбилиси, Грузия
3
2
120 м²
1
€273,767
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Офис 20 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Тбилиси, Грузия
20
2
584 м²
2
584 sq.m. office space for sale in Vake, on Chavchavadze ave, in new building, on the second…
€905,986
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Отель 8 комнат
Батуми, Грузия
8
300 м²
4
Продается действующий бизнес в туристичесуом районе Батуми На первом этаже коммерческие п…
€456,278
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Отель 10 комнат
Батуми, Грузия
10
350 м²
Продается действующий бизнес, отель с рестораном в туристическом центре Батуми вблизи набер…
€593,161
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Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
12
2
400 м²
4
Продается мини-отель, расположенный за зданием парламента. Площадь 400м2, 8 номеров. Ест…
€657,040
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Производство 2 ванных с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом
Сагурамо, Грузия
2
800 м²
1
В 10 км от Тбилиси, в селе Сагурамо, продается многофункциональное коммерческое здание постр…
€2,10 млн
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Отель 11 комнат
Квaриати, Грузия
11
600 м²
3
Продается действующий мини отель вблизи Батуми. Уютный дизайн, зеленый дворик, качестве…
€547,534
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Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Батуми, Грузия
964 м²
Продается 4-звездочный отель в туристско-рекреационной зоне отдыха в Махинджаури. Отель расп…
€2,00 млн
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Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
908 м²
Готовый действующий отель, расположенный в Сарпи, в одном из самых уникальных мест отдыха Гр…
€2,00 млн
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Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
500 м²
Продажа отеля в Батуми. Отличная локация, свежая постройка и недавно обновлённый косметическ…
€3,00 млн
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Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Батуми, Грузия
964 м²
Продается инвестиционный проект в Махинджаури - ОТЕЛЬ! Площадь 963,9 м2, сауна, джакуззи, ба…
€2,50 млн
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Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Батуми, Грузия
5
3
263 м²
1
Продается комерческое помещение. Старый город. 263 кв.м, первый этаж жилого дома,два отдельн…
€337,646
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Инвестиционная 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
56 м²
16/41
1-комнатная квартира площадью 56,55 кв. М, полностью меблированная по стандартам международн…
€155,135
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Отель 100 комнат
Батуми, Грузия
100
5 200 м²
11
Продается новый отель в Батуми с ремонтом, мебелью и техникой. Отличная локация в туристи…
€10,95 млн
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Типы недвижимости в Грузии
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