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Коммерческая недвижимость в Грузии

Абхазия
239
Тбилиси
236
Аджарская Автономная Республика
49
Батуми
13
340 объектов найдено
Отель 7 комнат в Батуми, Грузия
Отель 7 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается действующий,  налаженный бизнес, комфортабельный отель.  Вблизи развитая курортная…
€273,767
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Отель 22 комнаты в Батуми, Грузия
Отель 22 комнаты
Батуми, Грузия
Комнаты 22
Площадь 960 м²
Количество этажей 2
Продается действующий отель в туристическом центре Батуми, в 200 метрах от набережной Оте…
€1,64 млн
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Готовый бизнес 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Тбилиси, Грузия
Готовый бизнес 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Внимание, эксклюзивное предложение! Продается инвестиционная недвижимость в центре туристиче…
€136,883
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Готовый бизнес 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тбилиси, Грузия
Готовый бизнес 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тбилиси, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Внимание, эксклюзивное предложение! Продается инвестиционная недвижимость в центре туристиче…
€73,004
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Отель 14 комнат в Гонио, Грузия
Отель 14 комнат
Гонио, Грузия
Комнаты 14
Площадь 650 м²
Количество этажей 5
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в живо…
€730,045
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Отель 26 комнат в Гонио, Грузия
Отель 26 комнат
Гонио, Грузия
Комнаты 26
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 4
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в живо…
€1,46 млн
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Отель 69 комнат в Батуми, Грузия
Отель 69 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 69
Площадь 2 378 м²
Количество этажей 9
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
€2,28 млн
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Отель 26 комнат в Батуми, Грузия
Отель 26 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 26
Площадь 1 580 м²
Количество этажей 7
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
€5,48 млн
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Отель 40 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Отель 40 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 40
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 8
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
€3,19 млн
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Отель 11 комнат в Батуми, Грузия
Отель 11 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 640 м²
Количество этажей 5
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в живо…
€730,045
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Отель в Грузия
Отель
Грузия
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 4
Гостиница 4 звезды расположена Грузия г. Кобулети первая линия в 30 метрах от черного моря. …
€2,97 млн
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Коммерческая в Квaриати, Грузия
Коммерческая
Квaриати, Грузия
Площадь 1 030 м²
Количество этажей 4
Гостиница 4 звезды Гостиничных номеров - 15 с перспективой добавления еще 9 номеров Гарант…
€1,83 млн
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Отель с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Мериси, Грузия
Отель с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Мериси, Грузия
Продается доля в отеле мечты - самом популярном коттеджном отеле Грузии, который известен на…
€593,161
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Отель в Квирике, Грузия
Отель
Квирике, Грузия
Цена по запросу
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Коммерческая 1 комната со стеклопакетами, в центре города, с центральным отоплением в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 комната со стеклопакетами, в центре города, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
€182,511
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Коммерческая 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
€78,024
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Офис 3 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Тбилиси, Грузия
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
€273,767
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Офис 20 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Тбилиси, Грузия
Офис 20 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Тбилиси, Грузия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
584 sq.m. office space for sale in Vake, on Chavchavadze ave, in new building, on the second…
€905,986
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Отель 8 комнат в Батуми, Грузия
Отель 8 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Продается действующий бизнес в туристичесуом районе Батуми На первом этаже коммерческие п…
€456,278
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Отель 10 комнат в Батуми, Грузия
Отель 10 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Продается действующий бизнес,  отель с рестораном в туристическом центре Батуми вблизи набер…
€593,161
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Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Продается мини-отель, расположенный за зданием парламента.  Площадь 400м2, 8 номеров. Ест…
€657,040
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Производство 2 ванных с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом в Сагурамо, Грузия
Производство 2 ванных с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом
Сагурамо, Грузия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
В 10 км от Тбилиси, в селе Сагурамо, продается многофункциональное коммерческое здание постр…
€2,10 млн
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Отель 11 комнат в Квaриати, Грузия
Отель 11 комнат
Квaриати, Грузия
Комнаты 11
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается действующий мини отель вблизи Батуми. Уютный дизайн,  зеленый дворик,  качестве…
€547,534
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Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Батуми, Грузия
Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Батуми, Грузия
Площадь 964 м²
Продается 4-звездочный отель в туристско-рекреационной зоне отдыха в Махинджаури. Отель расп…
€2,00 млн
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Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Батуми, Грузия
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
Площадь 908 м²
Готовый действующий отель, расположенный в Сарпи, в одном из самых уникальных мест отдыха Гр…
€2,00 млн
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Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Батуми, Грузия
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
Площадь 500 м²
Продажа отеля в Батуми. Отличная локация, свежая постройка и недавно обновлённый косметическ…
€3,00 млн
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Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Батуми, Грузия
Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Батуми, Грузия
Площадь 964 м²
Продается инвестиционный проект в Махинджаури - ОТЕЛЬ! Площадь 963,9 м2, сауна, джакуззи, ба…
€2,50 млн
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Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Батуми, Грузия
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 1
Продается комерческое помещение. Старый город. 263 кв.м, первый этаж жилого дома,два отдельн…
€337,646
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Инвестиционная 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Инвестиционная 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 16/41
1-комнатная квартира площадью 56,55 кв. М, полностью меблированная по стандартам международн…
€155,135
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Отель 100 комнат в Батуми, Грузия
Отель 100 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 100
Площадь 5 200 м²
Количество этажей 11
Продается новый отель в Батуми с ремонтом, мебелью и техникой. Отличная локация в туристи…
€10,95 млн
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