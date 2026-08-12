Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Грузии

;
Тбилиси
190
Батуми
74
Аджарская Автономная Республика
160
Кахетия
11
Показать больше
396 объектов найдено
Резиденция 47 м² в Кобулети, Грузия
Premium Premium
Резиденция 47 м²
Кобулети, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/32
$140,220
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
KBK
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Отель 49 м² в Батуми, Грузия
Premium Premium
Отель 49 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$266,222
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Коммерческое помещение 64 м² в Батуми, Грузия
TOP TOP
Коммерческое помещение 64 м²
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 10/1
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$121,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Large Private Property & Active Rental Business in Central Tbilisi в Тбилиси, Грузия
UP UP
Large Private Property & Active Rental Business in Central Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Гостевой дом под ключ Бизнес на продажу в ТбилисиИсключительная инвестиционная возможность п…
$1,05 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Русский
ОТЕЛЬ НА 1-Й ЛИНИИ МОРЯ в Батуми, Грузия
ОТЕЛЬ НА 1-Й ЛИНИИ МОРЯ
Батуми, Грузия
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 550 м²
Количество этажей 4
Прибыльный бизнес у моря – инвестируйте в перспективу! Предлагаем вашему вниманию готовый…
$550,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 250 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 250 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 3/27
Продается коммерческая площадь в современном жилом комплексе, который отличается высококачес…
$399,520
Оставить заявку
Коммерческое помещение 321 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 321 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 321 м²
Этаж 3/27
Продается коммерческая площадь в современном жилом комплексе, который отличается высококачес…
$545,870
Оставить заявку
Коммерческое помещение 215 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 215 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 3/27
Продается коммерческая площадь в современном жилом комплексе, который отличается высококачес…
$344,320
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1-ый этаж в First Tower — Ambassadori Island Batumi в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 1-ый этаж в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Площадь 123 м²
Количество этажей 58
Коммерческое  помещение 123,15м2 с видом на море(свободной планировки) в First Tower — Ambas…
$615,000
НДС
Оставить заявку
Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Площадь 109 м²
Количество этажей 58
Коммерческое  помещение 109,4 м2 с видом на море(свободной планировки) в First Tower — Ambas…
$548,420
НДС
Оставить заявку
Отель 75 м² в Батуми, Грузия
Отель 75 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Описание объекта: Этот прекрасно отреставрированный дуплекс с двумя спальнями расположен в P…
$182,665
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Площадь 197 м²
Количество этажей 58
Коммерческое  помещение 197,42 м2 с видом на море(свободной планировки) в First Tower — Amba…
$987,000
НДС
Оставить заявку
Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Площадь 175 м²
Количество этажей 58
Коммерческое  помещение 175,09 м2 с видом на море(свободной планировки) в First Tower — Amba…
$875,450
НДС
Оставить заявку
Отель 36 м² в Батуми, Грузия
Отель 36 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Описание объекта: Этот современный студийный апартамент расположен на высоком этаже жилого к…
$91,056
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Отель 51 м² в Батуми, Грузия
Отель 51 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Описание объекта: Эта высококачественно оборудованная двухкомнатная квартира расположена на …
$134,656
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Отель 54 м² в Батуми, Грузия
Отель 54 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Описание объекта: Этот светлый двухкомнатный апартамент расположен на высоком этаже современ…
$116,162
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Площадь 117 м²
Количество этажей 58
Коммерческое  помещение 117,41 м2 с видом на море(свободной планировки) в First Tower — Amba…
$587,060
НДС
Оставить заявку
Отель 44 м² в Батуми, Грузия
Отель 44 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Описание объекта: Этот стильный и ухоженный двухкомнатный апартамент расположен в современно…
$98,598
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Отель 32 м² в Батуми, Грузия
Отель 32 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Описание объекта: Этот современный и очень ухоженный студийный апартамент расположен в закры…
$72,475
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Отель 50 м² в Батуми, Грузия
Отель 50 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Этот совершенно новый однокомнатный апартамент расположен в престижном ком…
$134,645
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Отель 27 м² в Батуми, Грузия
Отель 27 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Описание объекта: Это новое полностью меблированное и оборудованное студио расположено в Sun…
$51,606
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Отель 50 м² в Батуми, Грузия
Отель 50 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Эта роскошная однокомнатная квартира расположена на 16-м этаже в одном из …
$108,395
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 105 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 105 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Розничный магазин на Гвириле находится в аренде, с 9 годами, оставшимися на аренде
$150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Офис 112 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 112 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 5
$207,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Офис 70 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 70 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
$98,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Резиденция 83 м² в Кобулети, Грузия
Резиденция 83 м²
Кобулети, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/32
$271,524
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
KBK
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 115 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 115 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
$165,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Коммерческое помещение 34 м² в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 34 м²
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$60,025
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Отель 101 м² в Батуми, Грузия
Отель 101 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$566,480
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Коммерческое помещение 85 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 85 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
$233,578
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский

Типы недвижимости в Грузии

рестораны
отели
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
Realting.com
Перейти