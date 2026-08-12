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Квартиры-студии в Грузии

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Тбилиси
77
Рустави
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Батуми
150
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1 317 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/18
Продается студия в строящемся комплексе OPTIMA в черном каркасе со стяжкой пола, неперекрыва…
$45,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 17/19
❗️СРОЧНАЯ ПРОДАЖА ❗️ Уникальный Лот - Студия с Премиум Комплектацией в Комплексе - La Bat…
$39,900
НДС
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Студия 1 спальня в Чакви, Грузия
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Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$126,684
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
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Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$114,022
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
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Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$112,040
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 29/54
✨ Alliance Privilege — жизнь на высоте у самого моря! Продается просторная студия в одном…
$100,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/6
🏡 Клубный дом FRIENDS HOUSE — Махинджаури, курортный пригород Батуми Продаётся стильная сту…
$42,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 20/25
Продаётся уютная студия с прямым видом на море в элитном жилом комплексе NBG Panorama. В кв…
$64,000
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 30/36
Renaissance by Alliance – это новейший инновационный спортивно-оздоровительный проект Allian…
$281,248
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Студия 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$215,558
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Студия 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 11/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$111,843
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Студия 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 30/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$281,248
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$21,615
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5
Ипотека для иностранных граждан!   Отличный вариант для инвестирования, личного прожив…
$33,500
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$65,550
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$90,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Жизнь у моря, где природа встречается с комфортом: Ваш идеальный дом в Solo Residence Бат…
$29,222
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6
Продается просторная студия в новом жилом комплексе на Новом бульваре. White House – 30-э…
$43,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 12
Продажа квартиры-студии в ORBI Beach Tower.   Площадь: 28 м2, 12 этаж.   Квартир…
$42,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 15
Продается квартира с видом на море в комплексе Rainbow.   Площадь: 27,1 м2, 15 этаж. …
$50,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3
Продажа студии в элитном жилом комплексе White Sales.   Площадь: 31 м2, 3 этаж.   …
$63,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Sea Zone - жилой и инвестиционный комплекс премиум-класса в Батуми, в 50 метрах от моря, с п…
$43,200
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/6
Citron Orange - новый элитный жилой комплекс, который находится в районе Нового бульвара. …
$35,100
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Жилой комплекс Felicia представляет собой воплощение современного комфорта и роскоши в одном…
$30,495
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Lux Residence — новый жилой комплекс, состоящий из 20-этажного здания, расположенный в 400 м…
$35,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Жизнь у моря, где природа встречается с комфортом: Ваш идеальный дом в Solo Residence Бат…
$29,222
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
GWG Batumi - жилой комплекс премиум-класса, расположенный в Батуми, в 500 метрах от моря, в …
$40,965
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$21,615
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$42,560
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$22,032
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Параметры недвижимости в Грузии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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