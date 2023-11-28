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Квартиры-студии в Грузии

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375 объектов найдено
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 10/18
Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно - выгодным объектом! Расположен на 1 линии…
€52,928
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 12
The Dream Residence is a new masterpiece project in the coastal paradise of Chakvi, Batumi. …
€25,985
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Flatiko LLC
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+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 15/40
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HAMPTON BY H…
€39,970
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Напишите нам по любым вопросам!!!
€41,454
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
€65,522
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Flatiko LLC
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+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€56,213
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Flatiko LLC
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+995595980661 flatikocom@gmail.com
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€59,407
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 13/16
Продается меблированная квартира в Ваке с лучшим видом! Чабуа Амираджиб шоссе 1 Есть 4 ком…
€153
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3
Radisson Blue Apartments Radisson Hotel Group — одна из крупнейших гостиничных компаний, …
€102,749
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 45
Альянс Центрополис это уникальный проект, который совмещает международный гостиничный бренд …
€94,317
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/37
Квартира-студия в апарт-отеле бизнес-класса в центре города под брендом Holiday Inn. Белы…
€35,042
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Студия 1 спальня в Цаленджиха, Грузия
Студия 1 спальня
Цаленджиха, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/15
Малоэтажный жилой комплекс находится в центре новой части Батуми. Из всех апартаментов откры…
€32,396
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Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+79852548035 Fatima310384@yandex.ru
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4/8
ЖК Ande Tower в Батуми – это 18-этажное здание, построенное по монолитно-каркасной технологи…
€39,240
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Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+79852548035 Fatima310384@yandex.ru
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€25,584
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 9/12
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€25,845
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Casa di Batumi - 18-этажный жилой комплекс в современном туристическом центре Батуми - на Но…
€22,373
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Casa di Batumi - 18-этажный жилой комплекс в современном туристическом центре Батуми - на Но…
€21,792
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 11
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
€29,225
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 10
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
€27,742
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 11
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
€28,841
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 10
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
€27,194
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4
White Line – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические …
€25,803
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4
White Line – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические …
€24,612
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4
White Line – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические …
€24,135
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4
White Line – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические …
€24,056
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6
Real Palace Blue расположен рядом с Новым Бульваром, в спокойном, тихом и зелёном районе, в …
€29,732
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6
Real Palace Blue расположен рядом с Новым Бульваром, в спокойном, тихом и зелёном районе, в …
€29,403
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Жилой комплекс Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой при…
€24,822
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3
Жилой комплекс Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой при…
€26,373
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Жилой комплекс Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой при…
€25,333
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com

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