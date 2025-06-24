Коттеджный посёлок Cottage village Lisi

Эксклюзивный загородный квартал нового типа, созданный для тех, кто стремится к спокойной и качественной жизни вдали от городского шума, не теряя при этом доступа к современной инфраструктуре. Проект расположен в экологически чистом районе Тбилиси, рядом с озером Лиси, и предлагает уникальный формат «соседства для своих». Концепция проекта строится на создании современного жилого поселка, который идеально сочетает в себе приватность частного домовладения с высочайшим уровнем сервиса и удобств премиального жилого комплекса. На общей территории площадью 7 000 м² расположено 70 земельных участков, предназначенных для индивидуальной застройки и формирования единого архитектурного облика квартала. Особым преимуществом является эксклюзивное предложение для покупателей: при приобретении участка вы получаете в подарок готовый профессиональный архитектурный проект, при этом на выбор доступны варианты домов площадью от 180 до 258 м².

Варианты архитектурных проектов:

Вилла с 3 спальнями, площадь: 180 м²

Вилла с 4 спальнями, площадь: 257 м²

Вилла с 4 спальнями, площадь: 258 м²

Вилла с 6 спальнями, площадь: 236 м²

Проект спроектирован таким образом, чтобы всё необходимое для активного образа жизни и качественного отдыха всегда оставалось под рукой. Спортивная инфраструктура включает в себя профессиональный корт для падел-тенниса, универсальные площадки для футбола и баскетбола, современный воркаут-зал под открытым небом и сеть живописных велодорожек. Для спокойного времяпрепровождения предусмотрены кинотеатр под открытым небом, уютный павильон для релаксации и эстетичный ландшафтный дизайн, а для детей создана безопасная и современная игровая площадка. Особое внимание уделено повседневному комфорту: на благоустроенной территории установлены питьевые фонтанчики и проложены продуманные пешеходные маршруты, объединяющие всё пространство в единую гармоничную среду.

Инфраструктура

Падел-корт

Велодорожки

Футбольное поле

Детская площадка

Открытый кинотеатр

Баскетбольная площадка

Декоративное озеленение

Зона отдыха с павильоном

Тренировочное пространство

Зарядная станция для электромобилей

Локация проекта сочетает в себе исключительную экологию и стратегическую выгоду: район Лиси славится своим уникальным микроклиматом и полным отсутствием городского смога, обеспечивая жителям чистый воздух и здоровую среду. Всего в нескольких минутах пути находится озеро Лиси — главный центр притяжения для любителей утренних пробежек, прогулок и качественного семейного отдыха на природе. Помимо природного комфорта, данная территория обладает высоким инвестиционным потенциалом, так как район активно развивается, что гарантирует стабильный рост стоимости недвижимости в ближайшие годы.