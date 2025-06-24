  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Коттеджный посёлок Cottage village Lisi

Коттеджный посёлок Cottage village Lisi

Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
;
14
Оставить заявку
ID: 33110
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Эксклюзивный загородный квартал нового типа, созданный для тех, кто стремится к спокойной и качественной жизни вдали от городского шума, не теряя при этом доступа к современной инфраструктуре. Проект расположен в экологически чистом районе Тбилиси, рядом с озером Лиси, и предлагает уникальный формат «соседства для своих». Концепция проекта строится на создании современного жилого поселка, который идеально сочетает в себе приватность частного домовладения с высочайшим уровнем сервиса и удобств премиального жилого комплекса. На общей территории площадью 7 000 м² расположено 70 земельных участков, предназначенных для индивидуальной застройки и формирования единого архитектурного облика квартала. Особым преимуществом является эксклюзивное предложение для покупателей: при приобретении участка вы получаете в подарок готовый профессиональный архитектурный проект, при этом на выбор доступны варианты домов площадью от 180 до 258 м².

 

Варианты архитектурных проектов:

  • Вилла с 3 спальнями, площадь: 180 м²

  • Вилла с 4 спальнями, площадь: 257 м²

  • Вилла с 4 спальнями, площадь: 258 м²

  • Вилла с 6 спальнями, площадь: 236 м²

 

Проект спроектирован таким образом, чтобы всё необходимое для активного образа жизни и качественного отдыха всегда оставалось под рукой. Спортивная инфраструктура включает в себя профессиональный корт для падел-тенниса, универсальные площадки для футбола и баскетбола, современный воркаут-зал под открытым небом и сеть живописных велодорожек. Для спокойного времяпрепровождения предусмотрены кинотеатр под открытым небом, уютный павильон для релаксации и эстетичный ландшафтный дизайн, а для детей создана безопасная и современная игровая площадка. Особое внимание уделено повседневному комфорту: на благоустроенной территории установлены питьевые фонтанчики и проложены продуманные пешеходные маршруты, объединяющие всё пространство в единую гармоничную среду.

 

Инфраструктура

  • Падел-корт

  • Велодорожки

  • Футбольное поле

  • Детская площадка

  • Открытый кинотеатр

  • Баскетбольная площадка

  • Декоративное озеленение

  • Зона отдыха с павильоном

  • Тренировочное пространство

  • Зарядная станция для электромобилей

 

Локация проекта сочетает в себе исключительную экологию и стратегическую выгоду: район Лиси славится своим уникальным микроклиматом и полным отсутствием городского смога, обеспечивая жителям чистый воздух и здоровую среду. Всего в нескольких минутах пути находится озеро Лиси — главный центр притяжения для любителей утренних пробежек, прогулок и качественного семейного отдыха на природе. Помимо природного комфорта, данная территория обладает высоким инвестиционным потенциалом, так как район активно развивается, что гарантирует стабильный рост стоимости недвижимости в ближайшие годы.

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Все новости
Похожие комплексы
Таунхаус Home
Батуми, Грузия
от
$218,583
Коттеджный поселок Diamond Star Group
Чарнали, Грузия
от
$159,000
Коттеджный поселок Seashell Cottage
Сарпи, Грузия
от
$105,300
Таунхаус Polo Villas Avenue
Батуми, Грузия
от
$290,000
Коттеджный поселок ЖК "Ravillas" в Салибаури (Лот П030ОЭ)
Салибаури, Грузия
от
$259,875
Вы просматриваете
Коттеджный посёлок Cottage village Lisi
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Показать все Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Батуми, Грузия
от
$242,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 148–197 м²
11 объектов недвижимости 11
Продается двухэтажные таунхаусы в Батуми в комплексе Polo Signature площадью147- 189 м.кв. На первом этаже большая гостиная, кухня, ванная. На втором этаже 4 спальни и 2 санузла. Имеется задний двор и 2 парковочных места для машины перед домом. Дома полностью укомплектованы мебелью и т…
Застройщик
Polo Villas Batumi
Оставить заявку
Коттеджный поселок ЖК
Коттеджный поселок ЖК
Коттеджный поселок ЖК
Коттеджный поселок ЖК
Коттеджный поселок ЖК
Показать все Коттеджный поселок ЖК
Коттеджный поселок ЖК "Ravillas" в Салибаури (Лот П030ОЭ)
Салибаури, Грузия
от
$259,875
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Проект RAVILLAS - это уникальный комплекс таунхаусов премиум и люкс класса. Комплекс расположен в живописном уголке Салибаури, на склоне горы с захватывающим видом на Черное море, и горы.  Преимущества комплекса : -собственная артезианская скважина -умный дом -5 летний ВНЖ в подарок пр…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Таунхаус HOME
Таунхаус HOME
Таунхаус HOME
Таунхаус HOME
Таунхаус HOME
Батуми, Грузия
от
$230,319
Количество этажей 3
Площадь 147 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальный жилой комплекс таунхаусов HOME в Гонио, живописном и экологически чистом районе Батуми! Пассивный доход до $2000 в месяц уже в этом году при сдаче в долгосрочную аренду! Ипотека от 8% и рассрочка от застройщика 0% до 36 месяцев. Срок сдачи – декабрь 2024.  Уголок спокойствия…
Застройщик
One Development
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Показать все публикации