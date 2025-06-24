Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает роскошное проживание и объединяет в себе лучшее. Комплекс расположен в 20 минутах езды от центра Тбилиси, находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Проект предлагает гостиничные и коммерческие объекты, включая отель международного бренда. Одними из главных преимуществ Tbilisi Town являются его близость к природе и полная изоляция от городской суеты. В комплексе созданы все условия для комфортной жизни, включая спортивные и детские площадки, а также розничные магазины.