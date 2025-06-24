  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Жилой комплекс

Жилой комплекс

Тбилиси, Грузия
от
$63,700
BTC
0.7576988
ETH
39.7142346
USDT
62 979.2030214
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
24
Оставить заявку
ID: 5709
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает роскошное проживание и объединяет в себе лучшее. Комплекс расположен в 20 минутах езды от центра Тбилиси, находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Проект предлагает гостиничные и коммерческие объекты, включая отель международного бренда. Одними из главных преимуществ Tbilisi Town являются его близость к природе и полная изоляция от городской суеты. В комплексе созданы все условия для комфортной жизни, включая спортивные и детские площадки, а также розничные магазины.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 46.0 – 54.0
Цена за м², USD 1,385 – 1,391
Цена квартиры, USD 63,700 – 75,138
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 88.0 – 89.0
Цена за м², USD 1,394 – 1,400
Цена квартиры, USD 122,640 – 124,600
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 200.0 – 600.0
Цена за м², USD 617 – 1,403
Цена квартиры, USD 238,574 – 370,160

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Многоквартирный жилой дом Archi Isani 2
Тбилиси, Грузия
от
$1,000
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$35,000
Многоквартирный жилой дом Blox Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$56,000
Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$135,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$63,700
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Показать все Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Гражданство ЕС - Румынский паспорт - в ПОДАРОК! Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Цен…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Тбилиси, Грузия
от
$125,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
О проекте На улице Георгия Данелия в Сабуртало строится эксклюзивный жилой дом на 80 квартир. Идея Filigreen заключается в создании места в центре города, которое одновременно воплощает в себе современный ритм города и красоту природы; место, где его жители будут окружены другой реальность…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в Махинджаури — природа и комфорт у моря.
Жилой комплекс Апартаменты в Махинджаури — природа и комфорт у моря.
Жилой комплекс Апартаменты в Махинджаури — природа и комфорт у моря.
Жилой комплекс Апартаменты в Махинджаури — природа и комфорт у моря.
Жилой комплекс Апартаменты в Махинджаури — природа и комфорт у моря.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Махинджаури — природа и комфорт у моря.
Жилой комплекс Апартаменты в Махинджаури — природа и комфорт у моря.
Батуми, Грузия
от
$71,060
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Площадь 37 м²
1 объект недвижимости 1
✨ Aпаpтaменты с теpрасой, мeбелью и тeхникoй — под ключ, в окpужении пpиpоды и чиcтoгo вoздуxа 🏊‍♂️ Жилой комплекс с бacceйном, консьерж-cервисoм и oзелeнённой теpритоpией — для жизни и oтдыхa 📈 Раccрочка до декaбря 2028 гoдa — инвеcтиpуйте бeз переплaт и комиссий   🏡 Жилoй комплекc …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.2
57,660
Агентство
Зарубежная недвижимость
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
19.01.2023
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
Показать все публикации