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Квартиры с видом на море в Грузии

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Батуми
574
Аджарская Автономная Республика
2715
Самцхе-Джавахети
24
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985 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 20
Продажа новой просторной квартиры 2+1.   Квартира с качественным новым ремонтом и вели…
$88,000
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 15/20
Продается просторная квартира в Батуми с 2 спальнями и видом на море! Парковочное место в…
$105,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 12
Продажа квартиры-студии в ORBI Beach Tower.   Площадь: 28 м2, 12 этаж.   Квартир…
$42,000
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 15/18
Продается квартира 2+1 в новом комплексе BI Residence.   Площадь: 66.3 м2, 15 этаж. …
$73,500
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Tekto Franco - современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, предлагающий комфортаб…
$124,344
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 6/10
Продается квартира 1+1, 48,5м2, с уже выполненным финишным ремонтом ("зеленый каркас"), в за…
$72,750
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 6/10
Продается квартира 1+1, 47,8м2, с ремонтом "под ключ", (с мебелью и техникой), в законченном…
$81,260
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 18/20
Wyndham Laguna - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Инфр…
$332,031
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/14
Новый шедевральный проект в прибрежном райском районе Чакви, Батуми. Этот роскошный комплекс…
$36,550
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 32/43
Продается апартамент с двумя спальнями в комплексе Porta Tower, на 32 этаже. Из квартиры от…
$310,000
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8
Мультифункциональный жилой комплекс премиум-класса, проект мирового уровня с современной инф…
$46,280
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6
Жилой комплекс – современная новостройка через дорогу от моря, приобретение апартаментов в к…
$38,710
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Мечтаете о жи…
$39,000
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 9/40
40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на проспекте Там…
$94,080
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 4/15
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического с…
$296,032
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7
Современный многофункциональный комплекс, с разнообразной торговой и сервисной инфраструктур…
$40,375
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 22/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$87,782
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/36
36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного моря. Здание раз…
$73,470
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 6/15
Хотите жить в роскошных апартаментах на берегу Черного моря? Тогда приобретите квартиру в Ба…
$36,240
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4
Добро пожаловать в жилой комплекс премиум-класса, где комфорт и роскошь становятся обыденнос…
$36,960
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/29
Внутренняя беспроцентная рассрочка на 30 месяцев! Инвестиционные в наш комплекс позволит …
$51,012
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/15
THERME&SPA RESIDENSE   Многофункциональный комплекс состоит из двух 15-этажных зданий …
$97,200
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/13
Добро пожаловать в современный жилой комплекс, который станет идеальным местом для вашего ко…
$55,798
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/15
Новый уникальный проект на курорте, строительство которого ведется в нескольких метрах от мо…
$121,500
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 18/27
Несколько квартир в этом классном комплексе!  📍 Супер локация, возле ТЦ Метро-Сити, гостини…
$49,000
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/12
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$57,798
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/26
Многофункциональный  жилой комплекс состоящий из 26 этажей, расположенный в  туристической з…
$36,300
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
Хотите жить в роскошных апартаментах на берегу Черного моря? Тогда приобретите квартиру в Ба…
$59,296
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 9
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас!  Мы создали все для комфортной жизн…
$72,600
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4
Добро пожаловать в жилой комплекс премиум-класса, где комфорт и роскошь становятся обыденнос…
$38,499
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Типы недвижимости в Грузии

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

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с гаражом
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с видом на горы
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с видом на озеро
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