  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Чиатурский муниципалитет

Продажа новостроек в Чиатурском муниципалитете

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Показать все Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Мгвимеви, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)   Комплекс сдан.   15-этажный многофункциональный жилой комплекс.   150 метров от моря.   Управляющая компания IPM   Стоимость обслуживания – 0,9$/m2 от площади апартамента.    Инфраструктура: двор с дет…
Агентство
Риэлтор без границ
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти