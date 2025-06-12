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Долгосрочная аренда вилл в Грузии

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 спальни
Тбилиси, Грузия
Количество спален 3
Площадь 875 м²
Вилла с 3 спальнями в аренду в Тбилиси, Кошигора. В доме есть бассейн, огромный двор и полно…
$2,800
в месяц
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Сдается Вилла в Диди Дигоми в Тбилиси, Грузия
Сдается Вилла в Диди Дигоми
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Количество этажей 3
00995557100075 в аренду ВИЛЛА ДИДИ ДИГОМИ УПЕРТИ, УЛ. 4 спальни 3 ванные комнаты Дом 24…
$2,000
в месяц
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Realting.com
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