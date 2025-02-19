Апарт-отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ

Первый брендированный отельный комплекс T Lamborghini с фирменным Казино от бренда

Апартаменты сдаются "под ключ" с итальянской мебелью и оформлением в стиле Lamborghini

Программа лояльности от бренда, эксклюзивные условия размещения в отелях сети Lamborghini по миру

О проекте:

В башне 66 этажей, в ней расположены роскошные апартаменты

Каждая деталь, от архитектуры до интерьеров, отражает дух Lamborghini: точность, элегантность и эмоциональность.

Проект одобрен Cushman & Wakefield, что гарантирует надежность и высокий инвестиционный потенциал.

Апартаменты расположены на 10-20, 24, 25 и 57 этажах.

Уникальная инфраструктура и в частности Казино в комплексе обеспечит высокую заполняемость и стабильный пассивный доход от сдачи апартаментов в аренду, а профессиональная управляющая компания обеспечит высокий стандарт сервиса для премиум и люкс сегмента.

В здании вы найдете:

4 плавательных бассейна – 3 открытый и 1 закрытый

Коммерческая площадь 15 000 м2 с потолками высотой 15 м

Номера в отеле 5* с высотой потолков 3,65 м

Роскошные апартаменты с высотой потолков 3,45 м

Ресторан изысканной кухни с шеф-поваром, отмеченным звездой Мишлен, на 51-53 этажах

Бар на крыше

Фирменное казино Lamborghini, впервые работающее круглый год

Инвестиции и рентабельность инвестиций:

Многие покупатели выбирают этот проект из-за его мощного инвестиционного потенциала и ценности бренда.

Независимая и весьма уважаемая фирма Cushman & Wakefield рассчитала рентабельность инвестиций, исходя только из наихудшего сценария. Они не знали о нашем партнерстве с Lamborghini, и даже при таком консервативном расчете минимальная рентабельность инвестиций составляет 14,6%.



Свяжитесь с нашими представителями в Грузии, Ренатой или Маргаритой, сегодня для получения подробной информации о проекте.

В нашей базе данных более 1000 отобранных проектов, если вы не нашли то, что искали, напишите нам, мы гарантируем быстрый ответ и качественное обслуживание "под ключ" от поиска проекта до оформления сделки с проверкой документов продавца.

С уважением, команда Satellite Estate