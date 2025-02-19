  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  Апарт-отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ

Апарт-отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ

Батуми, Грузия
от
$163,381
9
ID: 32866
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2030
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    66

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Первый брендированный отельный комплекс T Lamborghini с фирменным Казино от бренда

Апартаменты сдаются "под ключ" с итальянской мебелью и оформлением в стиле Lamborghini

Программа лояльности от бренда, эксклюзивные условия размещения в отелях сети Lamborghini по миру

О проекте:
В башне 66 этажей, в ней расположены роскошные апартаменты
Каждая деталь, от архитектуры до интерьеров, отражает дух Lamborghini: точность, элегантность и эмоциональность.
Проект одобрен Cushman & Wakefield, что гарантирует надежность и высокий инвестиционный потенциал.
Апартаменты расположены на 10-20, 24, 25 и 57 этажах.

Уникальная инфраструктура и в частности Казино в комплексе обеспечит высокую заполняемость и стабильный пассивный доход от сдачи апартаментов в аренду, а профессиональная управляющая компания обеспечит высокий стандарт сервиса для премиум и люкс сегмента.

В здании вы найдете:
4 плавательных бассейна – 3 открытый и 1 закрытый
Коммерческая площадь 15 000 м2 с потолками высотой 15 м
Номера в отеле 5* с высотой потолков 3,65 м
Роскошные апартаменты с высотой потолков 3,45 м
Ресторан изысканной кухни с шеф-поваром, отмеченным звездой Мишлен, на 51-53 этажах
Бар на крыше
Фирменное казино Lamborghini, впервые работающее круглый год

Инвестиции и рентабельность инвестиций:

Многие покупатели выбирают этот проект из-за его мощного инвестиционного потенциала и ценности бренда.
Независимая и весьма уважаемая фирма Cushman & Wakefield рассчитала рентабельность инвестиций, исходя только из наихудшего сценария. Они не знали о нашем партнерстве с Lamborghini, и даже при таком консервативном расчете минимальная рентабельность инвестиций составляет 14,6%.


Свяжитесь с нашими представителями в Грузии, Ренатой или Маргаритой, сегодня для получения подробной информации о проекте.

В нашей базе данных более 1000 отобранных проектов, если вы не нашли то, что искали, напишите нам, мы гарантируем быстрый ответ и качественное обслуживание "под ключ" от поиска проекта до оформления сделки с проверкой документов продавца.

С уважением, команда Satellite Estate

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
