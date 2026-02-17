Апарт-отель Альянс Привилидж

Альянс Привилидж является завершенным многофункциональным комплексом компании Альянс Групп, который расположен на всемирно известном Батумском бульваре.
На первых 12 этажах 54-этажного многофункционального комплекса расположен всемирно известный 5-звездочный отель Marriott, а на остальных этажах - престижные инвестиционные апартаменты.
Со всех этажей Альянс Привилидж открываются красивейшие панорамные виды на море и город.
Современная инфраструктура комплекса создает все условия для комфортного проживания и отдыха:
• Местный, двухэтажный подземный паркинг
• Спа и оздоровительный центр
• Бассейн
• Лаунж
• Ресторан, лобби и бар
• Фитнес-центр
• Частный пляж
• Казино