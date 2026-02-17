  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Апарт-отель Альянс Привилидж

Апарт-отель Альянс Привилидж

Батуми, Грузия
от
$174,000
28.11.2024
$174,000
19.11.2024
$177,250
25.10.2024
$135,000
25.10.2024
$5,000
;
11 1
ID: 22399
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    54

О комплексе

Альянс Привилидж является завершенным многофункциональным комплексом компании Альянс Групп, который расположен на всемирно известном Батумском бульваре.

На первых 12 этажах 54-этажного многофункционального комплекса расположен всемирно известный 5-звездочный отель Marriott, а на остальных этажах - престижные инвестиционные апартаменты.

Со всех этажей Альянс Привилидж открываются красивейшие панорамные виды на море и город.

Современная инфраструктура комплекса создает все условия для комфортного проживания и отдыха:

• Местный, двухэтажный подземный паркинг
• Спа и оздоровительный центр
• Бассейн
• Лаунж
• Ресторан, лобби и бар
• Фитнес-центр
• Частный пляж
• Казино

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 31.0 – 58.5
Цена за м², USD 5,000 – 7,000
Цена квартиры, USD 177,250 – 386,050

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Видеообзор апарт - отель Альянс Привилидж

Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
