Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Элитный жилой комплекс на берегу моря, окруженный оазисом пальм и богатой флорой и фауной, откуда открывается захватывающий вид на Черное море.

2800 резиденций на берегу моря в трех высотных зданиях объединены обширной рекреационной инфраструктурой.

Широкий выбор квартир с 1 спальней и студио-апартаменты, в которых функциональность сочетается с современной роскошью, обеспечивая просторные и удобные жилые помещения.

Управление курорта будет осуществлять международная управляющая компания с большим опытом курортного и гостиничного менеджмента. VALOR HOSPITALITY – одна из ведущих мировых управляющих компаний со штаб-квартирой в Атланте, США. Имея в своем портфолио более 90 отелей и курортов в Северной и Южной Америке, Великобритании, Африке, на Ближнем Востоке, в СНГ и Юго-Восточной Азии.