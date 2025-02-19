  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Цихисдзири
  4. Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Цихисдзири, Грузия
от
$57,684
12.11.2025
$57,684
17.05.2024
$34,438
;
16
ID: 19745
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Район
    Кобулетский муниципалитет
  • Деревня
    Цихисдзири

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    29

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Элитный жилой комплекс на берегу моря, окруженный оазисом пальм и богатой флорой и фауной, откуда открывается захватывающий вид на Черное море.

2800 резиденций на берегу моря в трех высотных зданиях объединены обширной рекреационной инфраструктурой.

Широкий выбор квартир с 1 спальней и студио-апартаменты, в которых функциональность сочетается с современной роскошью, обеспечивая просторные и удобные жилые помещения.

Управление курорта будет осуществлять международная управляющая компания с большим опытом курортного и гостиничного менеджмента. VALOR HOSPITALITY – одна из ведущих мировых управляющих компаний со штаб-квартирой в Атланте, США. Имея в своем портфолио более 90 отелей и курортов в Северной и Южной Америке, Великобритании, Африке, на Ближнем Востоке, в СНГ и Юго-Восточной Азии.

Местонахождение на карте

Цихисдзири, Грузия
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Задайте все интересующие вопросы
Оставить заявку
