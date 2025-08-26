Квартира в новостройке Domus gazapkhuli

21-этажный жилой комплекс состоит из 2 входов, где подразумевается 230 квартир. 2 этажа предусмотрены для подземной парковки, предоставляя места для более чем 200 транспортных средств. Первый этаж комплекса является переоборудованием и 20 – жилой площади. Проект увлекателен, особенно с пространством для отдыха площадью более 4000 кв.м. с различными местами развлечений и отдыха; Во дворе, творческий сад для детей также планируется организовать. Инвестиции, сделанные в проект, полностью направлены на создание экологически чистого и уютного развития.

Domus gazapkhuli расположен в районе Сабуртало, на улице Gazapkhuli N8. Проект Газапхули имеет 2 вида. Один с видом на северо-восток, солнечно по утрам. Кроме того, это озеро Лизи, которое находится в 14 минутах езды на машине и в 37 минутах ходьбы. Второй вид - город на улице Шалва Нукубидзе ( 5 минут ходьбы ). Юго-западная сторона проекта солнечная весь день. В 12 минутах ходьбы вы окажетесь на проспекте Важа-Пшавела, где находится станция метро Delisi, аптеки, магазины ... Всего в 1200 метрах вы можете найти городской торговый центр. 12 минут, есть также центральный парк