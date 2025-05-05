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Продажа новостроек в Имеретии

Кутаиси
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Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Кутаиси, Грузия
от
$3,300
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Агентство
Sisno Group
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Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Кутаиси, Грузия
от
$30,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
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